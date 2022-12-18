«Чудесное время жизни и чудесные люди вокруг, которые делают эту жизнь яркой и наполненной». Туктамышева поделилась фото с празднования дня рождения

Чемпионка мира 2015 года написала пост по поводу своего дня рождения.

17 декабря фигуристке исполнилось 26 лет.

«Вот и мне 26. И я с радостью встречаю эту дату! Столько всего произошло и столько всего будет!

Чудесное время жизни и чудесные люди вокруг, которые делают эту жизнь яркой и наполненной. Благодарна судьбе за все, что она преподносит мне.

Так много людей поздравили! Я вам всем очень благодарна и ценю каждого, спасибо, дорогие мои!

И хоть мой день рождения выпал на сборы в Новогорске, он получился таким душевным, каким не был уже очень давно», – написала Туктамышева.

Спортсменка поделилась совместной фотографией с тренерами , , Егором Челошкиным, одногруппниками и .