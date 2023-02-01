Александр Плющенко исполнил на тренировках тройной флип и тройной лутц

Теги Евгений Плющенко мужское катание Гном Гномыч Академия Плющенко Фигурное катание

Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показал, как исполняет тройной флип и тройной лутц. 

10-летний Плющенко тренируется в академии отца, выступает в шоу и на соревнованиях.

«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»

 

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65 комментариев

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Pema
Ответ Лека-Лека
Да смешно в его возрасте тройными хвастаться.
Зато сразу как прыгнул типа тройные, сразу Александром стал, даже не Сашей))
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Pema
Ответ Li Lea
Ну и какая проблема -Включи видео и наслаждайся вроде как на Чене ? Чё -Надо т Чужого Ребенка ? Вот и - Отстань от Ребенка Плющенко! Не тебе судить что и зачем -Своими детьми займись и выявлениеим их таланта под их страхом что новый айфон им не купишь?
Ну, если каждый чих ребёнка Плющенко выкладывают, то надо быть готовой к критике.
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Li Lea
Молодец Александр и Умничка Поздравляю !
Очень Рада за Тебя Красавец и Талантливый Мальчишка - Прекрасно! Уже пошли тройные прыжки потихоньку растёт Процесс результативности твоего труда маленький Труженничек -Ты Достойный Сын Своего Отца! Хороший Мальчишка -Так Держать !
Желаю Тебе Александр Крепкого Здоровья, Силы Воли, Мужества и Творческих Успехо в Спорте a в Школе Оличных Знаний! Браво Евгений Вы Отличный Тренер и Прекрасный Человек! Счастья Вам и Александру и Радостей! Молодцы Отец и Сын -Горжусь Вами Красивая Семья Плющенко!
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Priam
дурацкая прическа все портит. катание выглядит как пародия
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Lilia Sadykova
Ответ Лека-Лека
Тоже недокрутила?
Да не, Янка Бабурина не то что докрутила, а перекрутила и раскрутила;)) она баба ушла
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Владимир
Санёк ЛУЧШИЙ👍💯
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Lilia Sadykova
Ахах правильно спортс в скобках указал Гном Гномыч, а то наверное некоторые стали задумываться, кто такой этот Александр Плющенко и откуда у Евгения четвертый сын;))
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asusp527
Еле на ногах стоит...бедный ребенок...жертва родительских амбиций...
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AlenaPayvina
Я сначала прочитала Евгений Плющенко) так отвыкла, что Сашу Сашей называют 🤩
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Anna Ger
Ответ Два евГения
Ну лутц 2.25 есть, а когда аксель 2,5 будет? Вон Леночка костылева уже все четверные скоро запрыгает, удочник только выздоровеет
Леночка Костылева на 2 года старше. Через 2 года и Саша будет прыгать четверные
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Allbee
Ответ 4x Qqqq
Всё ещё нужно ждать пока парню будет лет хотя бы 15-16. До этого возраста очень много изменений. Вроде как перспективные ломаются, некоторые из них окончательно и бесповоротно. А те, кто особо надежд не подавал, внезапно, выстреливают. А так, конечно, Саша молодец, прыгает.
Да нет, чего ждать то до 15-16? Он не запрягает лучше к 15-16, и кататься лучше не станет, и пластичность тоже не возьмётся через пару лет, да и музыку либо слышать либо не слышать дано сразу. Так что как там про Загитову говорила Тутберидзе чувство позы, вот этого тоже нет
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mjik1977
Корявинький какой-то
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Skyolker
который Евгений? )
Да ну что вы, пожалейте Ваганыча, он уже не в том возрасте)
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Allbee
Техника на флиппе как у всех "мишинских"?😁😁😁😁😁
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Лека-Лека
Ответ Li Lea
А скажите Toplady -Чё Тутберидзе - Дочь пришей кобыле хвост ,делает в нашем Фигуром катании?
А какое отношение имеешь ты к нашему фигурному катанию? А, Янка?
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Лека-Лека
Ответ Wiley Fox
Мамина школа Та так на Батурина запрыгнула
Тоже недокрутила?
+4
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Лека-Лека
Ответ Li Lea
Ну и какая проблема -Включи видео и наслаждайся вроде как на Чене ? Чё -Надо т Чужого Ребенка ? Вот и - Отстань от Ребенка Плющенко! Не тебе судить что и зачем -Своими детьми займись и выявлениеим их таланта под их страхом что новый айфон им не купишь?
Да смешно в его возрасте тройными хвастаться.
+3
-1
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Большое Путешествие Рузика
Гениально!
0
-1
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Hardy
Я думал с ним уже наигрались и перестали лепить фигуриста
+5
-1
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Лека-Лека
Ответ Буня Хох
Ну, выучить остальные тройные и можно идти к Тутберидзе на просмотр:)
+++
+2
-3
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Li Lea
А скажите Toplady -Чё Тутберидзе - Дочь пришей кобыле хвост ,делает в нашем Фигуром катании?
+2
-6
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4x Qqqq
Всё ещё нужно ждать пока парню будет лет хотя бы 15-16. До этого возраста очень много изменений. Вроде как перспективные ломаются, некоторые из них окончательно и бесповоротно. А те, кто особо надежд не подавал, внезапно, выстреливают.
А так, конечно, Саша молодец, прыгает.
+3
-2
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Tanzoli*
Ответ Буня Хох
Ну, выучить остальные тройные и можно идти к Тутберидзе на просмотр:)
Она с такими не возьмёт)))
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Skyolker
Ответ Jessi
Как Петросян )
который Евгений? )
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Lena_SP
Это сенсация!!! Ну наконец-то! Теперь и помереть можно спокойно! Исполнил! Слава тебе господи!
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