Александр Плющенко исполнил на тренировках тройной флип и тройной лутц
Александр Плющенко (Гном Гномыч), сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показал, как исполняет тройной флип и тройной лутц.
10-летний Плющенко тренируется в академии отца, выступает в шоу и на соревнованиях.
«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»
Очень Рада за Тебя Красавец и Талантливый Мальчишка - Прекрасно! Уже пошли тройные прыжки потихоньку растёт Процесс результативности твоего труда маленький Труженничек -Ты Достойный Сын Своего Отца! Хороший Мальчишка -Так Держать !
Желаю Тебе Александр Крепкого Здоровья, Силы Воли, Мужества и Творческих Успехо в Спорте a в Школе Оличных Знаний! Браво Евгений Вы Отличный Тренер и Прекрасный Человек! Счастья Вам и Александру и Радостей! Молодцы Отец и Сын -Горжусь Вами Красивая Семья Плющенко!
А так, конечно, Саша молодец, прыгает.