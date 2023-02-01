Александр Плющенко исполнил на тренировках тройной флип и тройной лутц

(Гном Гномыч), сын двукратного олимпийского чемпиона , показал, как исполняет тройной флип и тройной лутц.

10-летний Плющенко тренируется в академии отца, выступает в шоу и на соревнованиях.

«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»