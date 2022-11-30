Виктория Буцаева: «Лукин будет у меня тренироваться. Будем смотреть, пробовать, работать»

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Тренер Виктория Буцаева подтвердила, что фигурист Марк Лукин перешел к ней в группу. 

28 ноября стало известно, что 15-летний Лукин покинул академию Евгения Плющенко, где тренировался с прошлого года. 

 В текущем сезоне на этапах Гран-при России среди юниоров в Самаре и Перми фигурист занял 12-е и 13-е места. 

«Да, Марк Лукин будет у меня тренироваться. Будем смотреть, пробовать, работать», – сказала Буцаева.

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