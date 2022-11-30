Виктория Буцаева: «Лукин будет у меня тренироваться. Будем смотреть, пробовать, работать»

Тренер Виктория Буцаева подтвердила, что фигурист Марк Лукин перешел к ней в группу.

28 ноября стало известно, что 15-летний Лукин покинул академию , где тренировался с прошлого года.

В текущем сезоне на этапах Гран-при России среди юниоров в Самаре и Перми фигурист занял 12-е и 13-е места.

«Да, будет у меня тренироваться. Будем смотреть, пробовать, работать», – сказала Буцаева.