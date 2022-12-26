Сын Плющенко о том, может ли бросить спорт: «Я не такой тупой для этого! Хочу обойти своего отца – это я уже давно понял»

9-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказал об отношении к спорту и своему прозвищу Гном Гномыч.

– Саш, вот как тебя чаще называют: Саша или Гном Гномыч?

– Саша, потому что это мое имя.

– Тебе нравится, когда тебя называют Гном Гномыч?

– Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санек нравится.

– Когда ты отдыхаешь и когда ты играешь?

– В перерыве, в полувыходные и в выходные.

– Полувыходные – это что?

– Это суббота и среда. Там один лед, ОФП и разминка и все. Четыре часа в день, наверное.

– А у тебя бывает такое – ну не хочется, никуда не пойду, мне лень.

– Нет, такого не бывает. Это все, это закрывание спорта сразу. Это перебороть надо.

– Как тебя могут наказать, если у тебя не получается какой-нибудь элемент? Или тренируешься плохо?

– Когда тренируюсь плохо, да. Ну там игрушки забирают и телефон.

– И надолго забирают?

– Был и месяц, и два. Бонусы тоже существуют: по игрушкам у папы, а по одежде у мамы.

– Наличные тебе выдают? Сам можешь пойти в магазин и купить какую-нибудь шоколадку?

– Сам не могу – охрана. Вот это меня раздражает. Ну всегда ходить… Ну вот тут один охранник, там няня, вон так стоят вот две вершины надо мной. “Иди поешь, а давай ты быстро переоденешься и потом пойдешь кушать и залипать в телефоне”.

– Вот ты бы кем хотел быть: папа олимпийский чемпион, мама продюсер (Яна Рудковская), крестный певец Дима Билан.

– Не, я хочу обойти своего отца. Это я уже давно понял.

– А вы не боитесь, что в 18 лет Саша вам скажет: мам, пап, спасибо за спорт, но пошел тусоваться, надоело мне?

Гном Гномыч: Такого не может быть.

Евгений Плющенко: Мы приложим все усилия, чтобы…

Гном Гномыч: Какие усилия, я просто не такой тупой для этого!

Евгений Плющенко: Спорт – это дисциплина, это уже режим, это уже образ жизни.

Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию

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