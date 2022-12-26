Сын Плющенко о том, может ли бросить спорт: «Я не такой тупой для этого! Хочу обойти своего отца – это я уже давно понял»

Теги Евгений Плющенко сборная России Дима Билан мужское катание Яна Рудковская Гном Гномыч Фигурное катание

9-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в эфире шоу «Секрет на миллион» рассказал об отношении к спорту и своему прозвищу Гном Гномыч.

– Саш, вот как тебя чаще называют: Саша или Гном Гномыч?

– Саша, потому что это мое имя.

– Тебе нравится, когда тебя называют Гном Гномыч?

– Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санек нравится.

– Когда ты отдыхаешь и когда ты играешь?

– В перерыве, в полувыходные и в выходные.

– Полувыходные – это что?

– Это суббота и среда. Там один лед, ОФП и разминка и все. Четыре часа в день, наверное.

– А у тебя бывает такое – ну не хочется, никуда не пойду, мне лень.

– Нет, такого не бывает. Это все, это закрывание спорта сразу. Это перебороть надо.

– Как тебя могут наказать, если у тебя не получается какой-нибудь элемент? Или тренируешься плохо?

– Когда тренируюсь плохо, да. Ну там игрушки забирают и телефон.

– И надолго забирают?

– Был и месяц, и два. Бонусы тоже существуют: по игрушкам у папы, а по одежде у мамы.

– Наличные тебе выдают? Сам можешь пойти в магазин и купить какую-нибудь шоколадку?

– Сам не могу – охрана. Вот это меня раздражает. Ну всегда ходить… Ну вот тут один охранник, там няня, вон так стоят вот две вершины надо мной. “Иди поешь, а давай ты быстро переоденешься и потом пойдешь кушать и залипать в телефоне”.

– Вот ты бы кем хотел быть: папа олимпийский чемпион, мама продюсер (Яна Рудковская), крестный певец Дима Билан.

– Не, я хочу обойти своего отца. Это я уже давно понял.

– А вы не боитесь, что в 18 лет Саша вам скажет: мам, пап, спасибо за спорт, но пошел тусоваться, надоело мне?

Гном Гномыч: Такого не может быть.

Евгений Плющенко: Мы приложим все усилия, чтобы…

Гном Гномыч: Какие усилия, я просто не такой тупой для этого!

Евгений Плющенко: Спорт – это дисциплина, это уже режим, это уже образ жизни.

Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию

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39 комментариев

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N-fox
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Добрые родители притащили мальчика в шоу....
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Япростозритель
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Я уже боюсь то время, когда Гномыч выйдет в юниоры. Мама не горюй, что нас ожидает...
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Sky Smoker
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Ответ Лисенок555
Да как же, не будут )) мальчишки, которые с ним в одной возрастной группе будут выступать.... Ну, не завидую им
Там еще Наденька свят Пескова подрастает... Ужс. Мужская и женская одиночка будет выжженной. Может их обоих в танцы? Танцы у нас и так давно коррумпированы, хуже не будет.
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Алё? Алёна
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Ответ eaz1952
Бонусы одеждой девятилетнему мальчику? Ну просто Макаренко и Песталоцци.
малец похоже уже в Витонах разбирается, странно в его возрасте...
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Алё? Алёна
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Короче, мальчик -манекенщик, что с него взять? Какой нафиг спорт?
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Пылесос
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Когда-то кто-то спросил Пушкина, если его сын будет поэтом. Пушкин ответил: плетью обуха не перешебёшь, лучше батьки он стихи писать не будет.
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Delirium
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Ребенок растет в заложниках у амбиций своих родителей.
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gift...!
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А потом спрашивают : откуда берутся маньяки?
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eaz1952
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Бонусы одеждой девятилетнему мальчику? Ну просто Макаренко и Песталоцци.
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Tata777
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Ну у парня пока достижений ноль, хотя и возраст позволяет, да и интервью посредственное...но если маме нравится наверное пусть будет.....а так, да, детей обсуждать в любом ключе кроме восхищения не стоит ......наверное лучше помолчать....
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Terry
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Интересно, когда Санек задумается, почему он не соревнуется и не подтверждает разряд в отличие от своих ровесников?
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Анна Лисина
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Зачем Гному нужно обходить отца, Господибожемой. Вбивается в голову ребенку такая установка..
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floret
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Не спортивная новость. Нет до него никакого дела.
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UserFreud
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Заголовок не совсем отражает суть сказанного. "Не такой тупой" было сказано, скорее, не про вероятность бросить спорт, а про то, что Санёк его бросит по причине тусовок.
А от кликухи ГГ уже не избавиться, это навсегда. Любящая мама Яна постаралась от души.
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Александр Шульгин
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Зачем нам это
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Noname No
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Не понимаю зачем тащить интервью ребёнка на спортс. Зачем? Чтобы взрослые дядьки и тетеньки ака дипломированные эксперты по воспитанию по ту сторону экрана написали свое фи? Жесть, спортивный ресурс скатывается на уровень жёлтой газетенки
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.ru
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гном Санёк... это вам не Дурин какой нибудь
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Мария Черкесова
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Эх, раньше разговоры про 10 Олимпиад были, теперь лишь бы отца обогнать... все что угодно скажем, лишь бы помнили
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katty0606
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Эх , пойдет скоро переходный возраст, посмотрим, как будет с дисциплиной
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alexnew
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Ответ Оле-Лукойе
А с чего бы ему быть умнее? Гены не предрасполагают, воспитание - тоже, оно не на ум направлено. Ум развивать с детства надо, а тут тренировки-спонсоры-реклама, не до этого.
Вы говорите убедительно. :)
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ответ Ольга Ручкина
Как же сломается ребёнок, когда начнёт понимать, что он не сможет перегнать и близко отца… как же жаль ребёнка
Мб это не столько от желания стать крутым фигуристом, сколько от желания отомстить за "счастливое" детство...
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supepper
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– Тебе нравится, когда тебя называют Гном Гномыч?
– Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санек нравится.

Санёк, а вот твоя любящая мама, которая и дала тебе это прозвище, решила, что имя Гном Гномыч тебе очень подойдет
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Спасите этого парня...
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Светлана Менова
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Чо-то совсем капец какой-то. Даже не знаю, что сказать про такое "воспитание".
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Оле-Лукойе
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Ответ alexnew
Я думал, он умнее. :) Но тут, видимо, не только в фигурном катании способности слабые.
А с чего бы ему быть умнее? Гены не предрасполагают, воспитание - тоже, оно не на ум направлено. Ум развивать с детства надо, а тут тренировки-спонсоры-реклама, не до этого.
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