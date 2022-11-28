Марк Лукин покинул академию Плющенко и планирует перейти в группу Буцаевой

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Российский фигурист Марк Лукин покинул академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Р-Спорт» 

Лукин перешел к Плющенко в прошлом сезоне от Этери Тутберидзе. В текущем сезоне на этапах Гран-при России среди юниоров в Самаре и Перми он занял 12-е и 13-е места. 

Тренер Виктория Буцаева сообщила, что мама фигуриста обратилась к ней по поводу перехода. 

«Пока еще не принимала решения о том, когда будут пробы. Я в рабочем процессе, поэтому мы с мамой Лукина не могли разговаривать, они будут вечером звонить.

Поговорим, почему они от Евгения уходят, и вообще всю ситуацию проясним», – сказала Буцаева. 

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