«Приехали красивые, загорелые, настроение отличное. Сейчас разминаются». Косторная и Куница приступили к тренировкам в группе Рослякова

Чемпионкат Европы 2020 года приступила к тренировкам в паре с Георгием Куницей в группе тренера .

Об этом сообщила тренер и хореограф .

«Да, это так. Приехали красивые, загорелые, только ноги комары покусали. Настроение отличное. Сейчас вот разминаются», – сказала Попова.

16 января стало известно, что Косторная переходит в парное катание и будет выступать с Куницей.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

🤤😍 «Пойдем со мной». Косторная продолжает зажигать на Кубе со своим будущим партнером по парному фигурному катанию