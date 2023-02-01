«Приехали красивые, загорелые, настроение отличное. Сейчас разминаются». Косторная и Куница приступили к тренировкам в группе Рослякова
Чемпионкат Европы 2020 года Алена Косторная приступила к тренировкам в паре с Георгием Куницей в группе тренера Сергея Рослякова.
Об этом сообщила тренер и хореограф Бетина Попова.
«Да, это так. Приехали красивые, загорелые, только ноги комары покусали. Настроение отличное. Сейчас вот разминаются», – сказала Попова.
16 января стало известно, что Косторная переходит в парное катание и будет выступать с Куницей.
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