«Приехали красивые, загорелые, настроение отличное. Сейчас разминаются». Косторная и Куница приступили к тренировкам в группе Рослякова

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Спорт-Экспресс Сергей Росляков Фигурное катание

Чемпионкат Европы 2020 года Алена Косторная приступила к тренировкам в паре с Георгием Куницей в группе тренера Сергея Рослякова

Об этом сообщила тренер и хореограф Бетина Попова

«Да, это так. Приехали красивые, загорелые, только ноги комары покусали. Настроение отличное. Сейчас вот разминаются», – сказала Попова. 

16 января стало известно, что Косторная переходит в парное катание и будет выступать с Куницей. 

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

🤤😍 «Пойдем со мной». Косторная продолжает зажигать на Кубе со своим будущим партнером по парному фигурному катанию

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4 комментария

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Пахра
Здоровья, настроения, удачи и успехов, надеемся увидеть прогресс и красоту на льду
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S Olga
Здорово! Ждём!
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Наталья Карлова
Пусть все получится!Очень хочется Аленку увидеть еще на стартах!
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Mira Val
Ну, удачи!
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