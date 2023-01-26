Сергей Росляков: «Косторная тренируется даже на отдыхе, постоянно присылает видео с тренировками вне льда. Жду их возвращения с Куницей»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков рассказал, что Алена Косторная сейчас находится на отдыхе, но продолжает тренироваться.

16 января стало известно, что Косторная перешла из одиночного в парное катание и будет выступать с Георгием Куницей. Пара будет тренироваться у Рослякова.

Сейчас спортсмены отдыхают на Кубе. 

«Алена тренируется даже на отдыхе, постоянно присылает мне видео с тренировками вне льда. Жду их возвращения с Гошей», – сказал Росляков. 

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

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31 комментарий

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Alexandra K
Ответ sergey-ld
Постоянно тренируются с Куницей вне льда?.. – но не на льду же...в общем мы за них рады.
Они в Кубе... Трусова тоже в Дубае, наверно, без коньков плавает.
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Alexandra K
Ответ Iuasamotu
В разгар зимнего сезона отдыхать на Кубе... Это вообше спортсмены или бюджетные иждивенцы?
Так они сколько по шоу ездили, это честно заработанные. Куница вообще ко сборной РФ не относится и не относился. Стипендия у кандидатки скромная.
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Alexandra K
Ответ Defender64
Такие смехотворные заявления следует воспринимать не иначе как часть большого шоу, на которое Косторная променяла свою карьеру.
Я читала Ваш страстный пассаж, когда Алёна объявила о переходе в пары, вижу, что разочарование ещё не утихло. Не знаю, будет ли она выступать на соревнованиях, но посудите сами, Вы читали её последнее интервью? Она сказала, что не может прыгать 7 прыжковых, нога болит и не даёт тренироваться адекватно, чтобы напрыгивать форму. А парные нормально, там меньше прыжков. Это её слова. Я не думаю, что это шоу, вы видели швы (фото в купальнике)? Ей чинили тазобедренный видимо, это не просто "бедро". Поэтому она ничего не променяла, тема одиночки для неё была закрыта. Нравится нам это или нет.
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Kareglazaya
Алену даже на катке никто не мог заставить нормально тренироваться, где уж там на отдыхе... Очередной пиар и не более того.
Тот, кто хочет перейти в парное, просто переходит. Как Осокина, например. Без всех этих многочисленных интервью, фото и пр.
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Александр Шульгин
Главное чтобы Алёне не надоело, вся надежда на Куницу
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B.Jones
Ответ Пахра
Тренер просто так ждать не будет, видна заинтересованность, значит есть потенциал и желание кататься в парах
У Рослякова довольно оригинальный(хоть и довольно рисковый) стиль. Георгий очень впечатляюще подбрасывает девочек, Алёнке это должно нравиться. Проблема будет паралельное/синхронное скатывание. Но мне кажется Алёна сможет пристроиться, учитывая её возможности. Вообщем всем, может быть интересно.😁
А по одиночке чего плакать. У нас же есть Тутбердзе.
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egrina
Ответ Defender64
Такие смехотворные заявления следует воспринимать не иначе как часть большого шоу, на которое Косторная променяла свою карьеру.
Раз следует, то следуйте, конечно! Успехов в пути!
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Пахра
Ответ Tatiana Klm
Они все еще отдыхают?))
Имеют право на небольшой отпуск, всю зиму в шоу катали, да и рука у Алёны травмирована
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Пахра
Ответ Defender64
Дурость её захватила. А в парах они будут работать для шоу, соревнования - чисто по приколу. "Мам, смотри, я как настоящая парница".
Тренер просто так ждать не будет, видна заинтересованность, значит есть потенциал и желание кататься в парах
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First Second
Ответ Defender64
Такие смехотворные заявления следует воспринимать не иначе как часть большого шоу, на которое Косторная променяла свою карьеру.
Еще одна разочаровашка
+6
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Tanzoli*
Ответ hellk666
Вроде он слишком высокий , она маленькая. Есть некая несовместимость
Как раз самое то для пар
+8
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Порадуемся за Георгия.
Море, пляж, бесплатные тренировки - красота ведь ! :)
+7
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Defender64
Ответ Пахра
Мне кажется, Аленку захватила эта идея работать парах и чего- то там добиться, вдруг получится, будет очень интересно посмотреть
Дурость её захватила.
А в парах они будут работать для шоу, соревнования - чисто по приколу.
"Мам, смотри, я как настоящая парница".
+11
-3
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Defender64
Такие смехотворные заявления следует воспринимать не иначе как часть большого шоу, на которое Косторная променяла свою карьеру.
+14
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B.Jones
Ответ Jessi
Кто же этот Куница , ради которого Алена в парное перешла ? У них явные отношения ) . Даже хочется про него почитать , что за спортсмен и человек
Поищите здесь было с ним вью, когда он был в Питере. Помню когда читал он оставил хорошее впечатление. Рассудительный, самостоятельный парень.
+8
0
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Пахра
Мне кажется, Аленку захватила эта идея работать парах и чего- то там добиться, вдруг получится, будет очень интересно посмотреть
+6
-1
+5
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hellk666
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Гусары, молчать!
Вроде он слишком высокий , она маленькая. Есть некая несовместимость
+1
-5
-4
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Оскар Муравьев
Гармон скачет какие тренировки
+2
-3
-1
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AAPolyansky
Ответ Tatiana Klm
Они все еще отдыхают?))
навыки-то надо отработать ;)
+3
-2
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AAPolyansky
Ответ Jessi
Кто же этот Куница , ради которого Алена в парное перешла ? У них явные отношения ) . Даже хочется про него почитать , что за спортсмен и человек
неплохой одиночник, с четверными, но высокий для одиночника и с не очень стабильными четверными. из Москвича перешел в группу Тутберидзе, появились результаты в одиночном катании - но не слишком убедительные. по договоренности Тутберидзе и Москвиной перешел в пары. но в группе Москвиной не задержался, успехов в парном катании (пока) не достиг. с этого года оказался в группе Рослякова, был без пары (до Косторной)
+9
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Ирина Горбунова
Ответ Jessi
Кто же этот Куница , ради которого Алена в парное перешла ? У них явные отношения ) . Даже хочется про него почитать , что за спортсмен и человек
Обычный парень, тренировался у Этери, но потом перешел в парное к Москвиной, там что-то не сложилось, и он остался без партнерши. Учится в университете.
+7
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AAPolyansky
ну они там отрабатывают несколько другие навыки ;)
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B.Jones
Это уже соревнование какое-то. От кого не убежит Алёнка.😁✌️
+8
0
+8
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Iuasamotu
В разгар зимнего сезона отдыхать на Кубе... Это вообше спортсмены или бюджетные иждивенцы?
+2
-4
-2
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Tatiana Klm
Они все еще отдыхают?))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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