Сергей Росляков: «Косторная тренируется даже на отдыхе, постоянно присылает видео с тренировками вне льда. Жду их возвращения с Куницей»
Тренер Сергей Росляков рассказал, что Алена Косторная сейчас находится на отдыхе, но продолжает тренироваться.
16 января стало известно, что Косторная перешла из одиночного в парное катание и будет выступать с Георгием Куницей. Пара будет тренироваться у Рослякова.
Сейчас спортсмены отдыхают на Кубе.
«Алена тренируется даже на отдыхе, постоянно присылает мне видео с тренировками вне льда. Жду их возвращения с Гошей», – сказал Росляков.
Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?
Тот, кто хочет перейти в парное, просто переходит. Как Осокина, например. Без всех этих многочисленных интервью, фото и пр.
А по одиночке чего плакать. У нас же есть Тутбердзе.
Море, пляж, бесплатные тренировки - красота ведь ! :)
А в парах они будут работать для шоу, соревнования - чисто по приколу.
"Мам, смотри, я как настоящая парница".