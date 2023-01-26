Сергей Росляков: «Косторная тренируется даже на отдыхе, постоянно присылает видео с тренировками вне льда. Жду их возвращения с Куницей»

Тренер Сергей Росляков рассказал, что сейчас находится на отдыхе, но продолжает тренироваться.

16 января стало известно, что Косторная перешла из одиночного в парное катание и будет выступать с Георгием Куницей. Пара будет тренироваться у Рослякова.

Сейчас спортсмены отдыхают на Кубе.

«Алена тренируется даже на отдыхе, постоянно присылает мне видео с тренировками вне льда. Жду их возвращения с Гошей», – сказал Росляков.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?