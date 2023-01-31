Бетина Попова: «Ждем Косторную со дня на день, чтобы начать тренировочный процесс. У нас все хорошо»

Хореограф Бетина Попова сообщила, что чемпионка Европы Алена Косторная скоро вернется из отпуска и приступит к тренировкам.

Косторная с партнером Георгием Куницей тренируется в группе Сергея Рослякова.

«Ждем Алену со дня на день, чтобы начать тренировочный процесс. У нас все хорошо. Все тренировки проходят по плану», – сказала Попова.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?