Бетина Попова: «Ждем Косторную со дня на день, чтобы начать тренировочный процесс. У нас все хорошо»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Хореограф Бетина Попова сообщила, что чемпионка Европы Алена Косторная скоро вернется из отпуска и приступит к тренировкам.

Косторная с партнером Георгием Куницей тренируется в группе Сергея Рослякова.

«Ждем Алену со дня на день, чтобы начать тренировочный процесс. У нас все хорошо. Все тренировки проходят по плану», – сказала Попова.

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4 комментария

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Anneta28
Ответ Зиля Бадриева
Косторную уже начали вызывать на тренировки через СМИ.
Если только слабоумные пользователи этого ресурса.😆 Бетина ясно сказала, что все идёт по плану.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mtoo
Ответ Зиля Бадриева
Косторную уже начали вызывать на тренировки через СМИ.
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+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зиля Бадриева
Косторную уже начали вызывать на тренировки через СМИ.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сережа-молодец!
Алёна: и пусть весь мир подождет...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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