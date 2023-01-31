Станислав Поздняков: «Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Этого нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Политика ТАСС Р-Спорт Лыжи

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям. 

«Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Это вывод неверный, их нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми.

В этом нет прямой отсылки к тому, чтобы приветствовать или не приветствовать СВО», – заявил Поздняков.

«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны.

В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных условиях.

Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

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40 комментариев

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Дмитрий Соболев
Ответ ganso 10
тогда не надо потом говорить про спорт вне политики и удивляться отстранениям
Он в первую очередь гражданин Россий
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Колкий мальчик
Ответ fall_of_troy
Да.
Что да, кто виноват то
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fall_of_troy
Ответ Колкий мальчик
Так пажжи, папочки ФСО или лилип виноваты?
Да.
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Колкий мальчик
Ответ Iuasamotu
Что-то олимпийская хартия не сработала с 1939 по 1945 год. Наверное что-то случилось. Тогда тоже одна страна провела ОИ в 1936 году и начала разорять мир. Сейчас, примерно та же история, ибо одна страна провела ОИ в 2014 году и точно также начала разорять мир
Одна страна для своих благ разоряет мир вот уже 100+ и ничего
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Колкий мальчик
Ответ Ivan Balashov
А я не гражданин страны? Почему меня весной запихнули в автозак за попытку свободного выражения своего мнения?
Ну и правильно сделали
Я бы еще 37 год с удовольствием вернул
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Колкий мальчик
Ответ fall_of_troy
Для удовлетворения параноидальных амбиций полковника КГБ, который пересидел на карантине в бункере и окончательно поверил в альтернативную реальность из папочек ФСО (лилипут не умеет в Интернет). Отсюда все эти планы вроде "Киев за 3 дня", "Европа замерзнет без нашего газа" и прочая аналоговнетная мультипликация МО РФ. А страдают люди.
Так пажжи, папочки ФСО или лилип виноваты?
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teddy10
Зачем выдумывать, если есть документ.

МОК четко написал - участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые "не выступали против мирной миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине"
(ориг: "who have not acted against the peace mission of the IOC by actively supporting the war in Ukraine")
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Sergey Arutyunov
Ответ Andrey Mitkov
Потому что спортсмены - граждане своей страны. И могут свободно выражать своё мнение. Плюс, у нас приоритет национального права над международным.
у тебя диссонанс не возникает? хотят участвовать в МЕЖДУНАРОДНЫХ соревнованиях, но национальное право в приоритете над международным? по своим законам на международной арене? ты серьезно? ты прям депутат госдумы готовый
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Maxim Vasnechov
Потому что для МОК никакого СВО нету. У них это называется почему-то war.
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Viks
Если государство соглашается на белый флаг, то оно признаёт законность и справедливость санкций, причём не только в спорте, но и ВЕЗДЕ. Это путь к капитуляции.
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evgeniy
Его Бах покусал? Еще один случай биполярки? Или журнашлюшки так опубликовывают?
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Ivan Balashov
Ответ Andrey Mitkov
Потому что спортсмены - граждане своей страны. И могут свободно выражать своё мнение. Плюс, у нас приоритет национального права над международным.
А я не гражданин страны? Почему меня весной запихнули в автозак за попытку свободного выражения своего мнения?
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Ave Maria. Deus Vult
Считай, Стасик, дальше. Пусть твои единомышленники и дальше соревнуются между собой, привлекая таких же из Беларуси.
В нормальном обществе вам не место
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Viks
Частные интересы спорсменов выступать на олимпиаде, а государственный интерес - не поднимать белый флаг.
+1
-1
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Антон Александров
Ответ Andrey Mitkov
Потому что спортсмены - граждане своей страны. И могут свободно выражать своё мнение. Плюс, у нас приоритет национального права над международным.
У нас приоритет больного смысла над здравым. А права в России нет вообще.
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заляпут
Ответ Alexander2022
Почему про хартию никто не вспоминал, когда спортсмены пришли с олимпийскими медалями в Лужники на один "явно не политический митинг", попутно нацепив буквы на себя?
Слушай Сашка, хочешь прикол, я тоже раньше думал как ты, мой тебе совет, съездий на Донбасс, прозреешь. По поводу букв и остального, пообщайся с украинцами, сразу протрезвеешь, когда целая соседняя страна хочет уничтожить твой этнос и тем более культуру и историю, знаешь не до внутренних склок. И не нужно лепетать здесь про 24 февраля, нацисты исторические ценности вывозили, а не уничтожали, как это хотят сделать жители в соседней стране. Ты ещё про Мариуполь расскажи, который просто так якобы стёрли с лица земли, а то что там сидели азовцы в каждом доме и делали огневые точки - это наверное другое
+1
-3
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Viks
Поздняков бьётся не за частные интересы спортсменов, а за себя - он без олимпиад никому не нужен.
+3
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Ковид 07.10.52
Пошла торговля по условиям..., обозначающая теми и нашими чиновниками бурную деятельность...Ну всем же понятно, что у нас все решает один тип. а у них - несколько особей....
+1
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Viks
«Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Это вывод неверный" --- Этот вывод ВЕРНЫЙ, а Поздняков передёргивает. Если МОК прописал "не поддерживать" , то это ближе к осудить, чем НЕ осудить.
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gleb_k
Ответ Дмитрий Соболев
Российские спортсмены поддержали Российскую армию и своих людей. Что не так ?
Так и пусть соревнуются со своими людьми, что не так?
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maripous
Что значит не требуют? Там есть пункт о не поддержке боевых действий. Это и есть сво. А для того чтобы комиссия по отбору и допуску спортсменов могла убедиться в том, что спортсмен не поддерживает боевые действия, он должен будет об этом заявить.
В любом случае, на каком основании МОК сейчас лишает нашу сборную российского флага и предлагает белую тряпку.?
Если все спортсмены на равных, значит все под флагами своих стран, включая Россию.
Никаких белых тряпок и заявлений о неподдержки боевых действий. Только российский флаг и поддержка сво. Если кто не хочет заявлять свою позицию, значит молчать, но никаких блеяний про мир во всем мире пока идет сво.
Только не получится у них отмолчаться. Ни по этим правилам отбора, ни в расспросах журналистов. Все равно придется заявлять свою позицию.
0
-5
-5
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Iuasamotu
Что-то олимпийская хартия не сработала с 1939 по 1945 год. Наверное что-то случилось. Тогда тоже одна страна провела ОИ в 1936 году и начала разорять мир. Сейчас, примерно та же история, ибо одна страна провела ОИ в 2014 году и точно также начала разорять мир
+4
-4
0
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expertmer2020
Критерии неприемлемы - нет бойкотам!
+1
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mao17
Ответ Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Ну раз приоритет национального права над международным, так и зачем нам эти олимпийские игры от клятого международного запада? Российские олимпийские игры - вот это да!
50 стран из 200 - это не МОК а именно" клятый запад"
0
-6
-6
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Элси Ринген
Всё правильно! Нынешние критерии мы считаем неприемлемыми. Пусть сочиняют новые...
+6
-3
+3
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