Станислав Поздняков: «Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Этого нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми»

Глава Олимпийского комитета России ( ) высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.

«Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Это вывод неверный, их нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми.

В этом нет прямой отсылки к тому, чтобы приветствовать или не приветствовать СВО», – заявил Поздняков.

«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны.

В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных условиях.

Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».

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