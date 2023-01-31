Станислав Поздняков: «Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Этого нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми»
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к соревнованиям.
«Требуют ли от российских спортсменов осудить СВО? Это вывод неверный, их нет даже в нынешних критериях, которые мы продолжаем считать неприемлемыми.
В этом нет прямой отсылки к тому, чтобы приветствовать или не приветствовать СВО», – заявил Поздняков.
«Попытка МОК дать возможность нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях и, возможно, в Олимпийских играх нами, безусловно, приветствуется целиком и полностью. Но что касается дополнительных условий, мы категорически не согласны.
В Олимпийской хартии заключено, что все спортсмены должны участвовать на равных условиях.
Россияне должны участвовать ровно на таких же условиях, как и все остальные спортсмены. Все дополнительные условия и критерии не приветствуются, особенно те, которые имеют политическую составляющую, которая абсолютно неприемлема для олимпийского движения», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».
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Я бы еще 37 год с удовольствием вернул
МОК четко написал - участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые "не выступали против мирной миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине"
(ориг: "who have not acted against the peace mission of the IOC by actively supporting the war in Ukraine")
В нормальном обществе вам не место
В любом случае, на каком основании МОК сейчас лишает нашу сборную российского флага и предлагает белую тряпку.?
Если все спортсмены на равных, значит все под флагами своих стран, включая Россию.
Никаких белых тряпок и заявлений о неподдержки боевых действий. Только российский флаг и поддержка сво. Если кто не хочет заявлять свою позицию, значит молчать, но никаких блеяний про мир во всем мире пока идет сво.
Только не получится у них отмолчаться. Ни по этим правилам отбора, ни в расспросах журналистов. Все равно придется заявлять свою позицию.