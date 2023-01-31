Тренер Алексей Горшков сообщил, что российскому фигуристу ищут партнершу из Европы.

Группа Горшкова сейчас находится на сборах в ОАЭ.

«Выбор места для сборов обусловлен возможностью качественной подготовки наших дуэтов к ближайшим соревнованиям, прежде всего, Финалу Гран-при в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ищем сейчас партнершу для Дарика Чиризано, который катался ранее с . В России вариантов не видно, и на смотрины приезжают фигуристки из европейских стран.

С учетом нынешней логистики гораздо проще прилетать в Дубай, чем в Москву», – сказал Горшков.