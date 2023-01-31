Алексей Горшков: «Ищем партнершу для Чиризано. В России вариантов не видно, на смотрины приезжают фигуристки из Европы»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Р-Спорт Дарио Чиризано Фигурное катание

Тренер Алексей Горшков сообщил, что российскому фигуристу Дарио Чиризано ищут партнершу из Европы.

Группа Горшкова сейчас находится на сборах в ОАЭ. 

«Выбор места для сборов обусловлен возможностью качественной подготовки наших дуэтов к ближайшим соревнованиям, прежде всего, Финалу Гран-при в Санкт-Петербурге.

Кроме того, ищем сейчас партнершу для Дарика Чиризано, который катался ранее с Ириной Хаврониной. В России вариантов не видно, и на смотрины приезжают фигуристки из европейских стран.

С учетом нынешней логистики гораздо проще прилетать в Дубай, чем в Москву», – сказал Горшков.

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26 комментариев

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Princess23
Ответ unknownman
В России в фигурном катании на 10 девочек один мальчик и нет вариантов? Не уверен, что правда, скорее всего партнерша из Европы открывает иные перспективы, не чисто спортивные.
нужна не просо какая то девочка а хорошая. Скататься танцорам и так не простая задача, а если девочка ее и сильно уступать Дарио будет, то смысл?
Нашли вон Шустицкому барышню, красивая но деревянная
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Anta
Ответ anyen
В интернете поползли слухи, что Майя рассматривает возможность смены спорт. гражданства и перехода в Италию. Ещё и Дарио туда же сватают
Вы имеете в виду Хромых?
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Anta
Ответ Оз
Да. Он бы и постановки качественные сделал бы, и отношения у него со своими спортсменами хорошие. И технарь он крутой!
Про хорошие постановки - это вряд ли. Вспоминаю постановки ИЖ
+1
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bolelschiza
Дарио обязательно нужно найти хорошую партнёршу и желательно сменить федерацию. Такой талант не должен пропадать. Сколько скитался Колесник, а в итоге сразу и на пьедестал страны.
+2
-1
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unknownman
В России в фигурном катании на 10 девочек один мальчик и нет вариантов? Не уверен, что правда, скорее всего партнерша из Европы открывает иные перспективы, не чисто спортивные.
+1
-1
0
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ДИАНА
Ответ anyen
В интернете поползли слухи, что Майя рассматривает возможность смены спорт. гражданства и перехода в Италию. Ещё и Дарио туда же сватают
Какая Майя??????
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Katerina Sunny
Ответ Lennuci
Поясните, в чем "качественность подготовки" в ОАЕ к соревнованиям в СПБ? Про логистику просмотра партнерш для Дарио понятно.
После посещения Навки там теперь благоприятный для тренировок лёд. Просто Дубай- это теперь похоже самый популярный маршрут для россиян.
+1
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22somebody22
Ща Косторная поссорится с Куницей и с Кубы подъедет в ОАЭ пробоваться в танцах с Дарио)))
+5
-2
+3
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Оз
Ответ просто болельщица
Вот бы Дарио к Шпильбанду.
Да. Он бы и постановки качественные сделал бы, и отношения у него со своими спортсменами хорошие. И технарь он крутой!
+3
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+3
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Лена Самойлова
удачи Дарио, Марина Анисина тоже нашла партнера во Франции и умыла на ОИ, бросившего её Авербуха, так что всё будет хорошо. Ждём как быстро надоест хавронина нарижному))
+8
-2
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Elenavasilevna
Дожились! В стране , которая борется за медали во всех 4 видах ФК, не могут найти одну хорошую партнершу в танцах))))
+5
-2
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Mary Ion
Ну вообще, если Горшков лично ищет Дарио партнершу, значит, отпускать его никто не хочет - будут держать всеми щупальцами.

Я за Дарио буду болеть вне зависимости от страны. Этот парень - просто огонь)

Но мне понравился пример про пару Шпильбанда. Звучит как план! Мешает только то, что у нас блин нет тренера уровня Шпиля 🥲
+10
0
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Irina Kistler
пусть пишет в @swissiceskaiting, партнёршу просит подыскать, федерация лояльно относится к иностранцам, если можно своих пристроить, препятствий чинить не будут и с гражданством " помогут", не сразу и не за год, но ... примеры уже есть. Последние годы в клубах много французских тренеров работает, уровень поднялся
+1
-1
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просто болельщица
Ответ Оз
В этом плане здорово сработал Шпильбанд для Колесника: нашёл невысокую девочку одиночницу, начал раскатывать, поставил интересные постановки. В итоге они уже четвёртые на чемпионате, и вообще Пономаренко Каррейра еле ноги от них унесли! А ведь это первый сезон у Колесника с Эмилией!
Вот бы Дарио к Шпильбанду.
+6
-1
+5
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Оле-Лукойе
Ответ Kareglazaya
Иностранные партнерши вряд ли согласятся кататься за Россию, т.к с отстранением пока ничего не понятно. А значит, Дарио придётся менять сборную. Жаль, конечно, но с другой стороны еще печальнее будет, если он вообще завершит карьеру.
Дарио - очень талантливый танцор, честно сказать, абсолютно все равно, за какую страну он будет выступать, прятать такую красоту ради какой-то политики - грех. С удовольствием посмотрела бы на него на международном уровне за любую страну и желательно у более удачного тренерского штаба.
+12
-1
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anyen
Ответ Anta
Конечно, было бы идеально найти итальянку. Будем болеть
В интернете поползли слухи, что Майя рассматривает возможность смены спорт. гражданства и перехода в Италию. Ещё и Дарио туда же сватают
+3
-1
+2
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Lennuci
Поясните, в чем "качественность подготовки" в ОАЕ к соревнованиям в СПБ? Про логистику просмотра партнерш для Дарио понятно.
+5
0
+5
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Оз
В этом плане здорово сработал Шпильбанд для Колесника: нашёл невысокую девочку одиночницу, начал раскатывать, поставил интересные постановки. В итоге они уже четвёртые на чемпионате, и вообще Пономаренко Каррейра еле ноги от них унесли! А ведь это первый сезон у Колесника с Эмилией!
+12
0
+12
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Lukeria
Ответ Kareglazaya
Иностранные партнерши вряд ли согласятся кататься за Россию, т.к с отстранением пока ничего не понятно. А значит, Дарио придётся менять сборную. Жаль, конечно, но с другой стороны еще печальнее будет, если он вообще завершит карьеру.
Почему печально-то если родной федерации не нужен, другого выхода просто нет. Пусть акцию организует по сбору денег. Если найдется партнерша. А возвращаться в наш гадюшник не печально?
+3
-6
-3
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Мэри-Сью
Блин как же обидно... ((
+4
-1
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Anneta28
Я для Дарчика вижу только два достойных варианта. Скорее даже один. Это Эйвонли Нгуен. Но в нынешней ситуации, если он хочет заполучить эту партнершу, ему надо делать ноги отсюда как можно быстрее, тем более у него итальянское гражданство. Но тут вопрос с финансами. А у него их не густо, судя по всему.
Второй - наша Арина Ушакова. Но она для него немного высоковата, но это не такая проблема. Главная проблема - она не хочет возвращаться в фк.
Ещё остаётся Катя Каташинская. И совсем мелкота- Алиса Овсянкина. Вот и все варианты
+17
-4
+13
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Anta
Конечно, было бы идеально найти итальянку. Будем болеть
+9
-2
+7
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Katerina Sunny
В России вариантов не видно. Колесник себе киприотку нашёл. Откуда приезжают к Дарио?
+3
0
+3
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Kareglazaya
Иностранные партнерши вряд ли согласятся кататься за Россию, т.к с отстранением пока ничего не понятно. А значит, Дарио придётся менять сборную.
Жаль, конечно, но с другой стороны еще печальнее будет, если он вообще завершит карьеру.
+28
-2
+26
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russalka
Ну я ж говорила, в Италию сдадут его.
+6
-2
+4
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