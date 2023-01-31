Алексей Горшков: «Ищем партнершу для Чиризано. В России вариантов не видно, на смотрины приезжают фигуристки из Европы»
Тренер Алексей Горшков сообщил, что российскому фигуристу Дарио Чиризано ищут партнершу из Европы.
Группа Горшкова сейчас находится на сборах в ОАЭ.
«Выбор места для сборов обусловлен возможностью качественной подготовки наших дуэтов к ближайшим соревнованиям, прежде всего, Финалу Гран-при в Санкт-Петербурге.
Кроме того, ищем сейчас партнершу для Дарика Чиризано, который катался ранее с Ириной Хаврониной. В России вариантов не видно, и на смотрины приезжают фигуристки из европейских стран.
С учетом нынешней логистики гораздо проще прилетать в Дубай, чем в Москву», – сказал Горшков.
Нашли вон Шустицкому барышню, красивая но деревянная
Я за Дарио буду болеть вне зависимости от страны. Этот парень - просто огонь)
Но мне понравился пример про пару Шпильбанда. Звучит как план! Мешает только то, что у нас блин нет тренера уровня Шпиля 🥲
Второй - наша Арина Ушакова. Но она для него немного высоковата, но это не такая проблема. Главная проблема - она не хочет возвращаться в фк.
Ещё остаётся Катя Каташинская. И совсем мелкота- Алиса Овсянкина. Вот и все варианты
Жаль, конечно, но с другой стороны еще печальнее будет, если он вообще завершит карьеру.