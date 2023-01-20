Алексей Горшков: «Чиризано продолжает тренироваться в моей группе, мотивацию не потерял. Находимся в процессе поиска партнерши»

Тренер Алексей Горшков рассказал, что фигурист продолжает тренироваться в его группе и находится в процессе поиска партнерши.

В январе распался танцевальный дуэт Чиризано с , они выступали вместе с 2018 года.

«У нас все хорошо, Дарио продолжает тренироваться в моей группе. Мотивацию не потерял.

Сейчас находимся в процессе поиска партнерши. Пока партнерши нет – об этом (о смене гражданства) думать не стоит, потому что пока ищем, ищем везде», – сказал Горшков.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов