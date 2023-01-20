Алексей Горшков: «Чиризано продолжает тренироваться в моей группе, мотивацию не потерял. Находимся в процессе поиска партнерши»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Тренер Алексей Горшков рассказал, что фигурист Дарио Чиризано продолжает тренироваться в его группе и находится в процессе поиска партнерши.

В январе распался танцевальный дуэт Чиризано с Ириной Хаврониной, они выступали вместе с 2018 года.

«У нас все хорошо, Дарио продолжает тренироваться в моей группе. Мотивацию не потерял.

Сейчас находимся в процессе поиска партнерши. Пока партнерши нет – об этом (о смене гражданства) думать не стоит, потому что пока ищем, ищем везде», – сказал Горшков.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

23 комментария

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Додик Аксель
Дарио трудно будет найти эквивалент надёжной и утончённой натуры как он сам. Девчонки, не подведите .
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Viks
Если к другому уходит партнёрша, то неизвестно, кому повезло!
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Viks
Ответ Алё? Алёна
Не внушает доверие оптимизм Горшкова! Профукает отличного партнера! Хочу чтобы за Россию выступал!
Хочу харчо. ЗА Россию сейчас выступать невозможно - только В России.
+1
0
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AllaS
Ответ Алё? Алёна
Ну что, раз про Ушакову ни слова, значит не вариант, а жаль. Единственная способная, невысокая и свободная. Значит варианта два: либо развалят кого нибудь, либо иностранка.
Так Косторная может попробовать, она всюду пробуется!
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Viks
(о смене гражданства) думать не стоит, --- Парникам не нужен паспорт, чтобы начать выступать за другую страну.
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Viks
Митрофанова освободилась - у неё паспорт боснийский - это выход на чемпионат мира.
+1
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Viks
Да мало ли кругом хавроний - и не сосчитаешь!
+5
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+5
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Галина Александрова
Ответ Mary Ion
Нет, Хавронина же ушла к тренеру Худабердиевой
Спасибо, я вспомнила, когда уже написала коммент.
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ezhik38
Подождите...щаз Алена с Кубы вернется...))
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Denkaaaa
успехов Дарио!очень катучий мальчик, красивых девочек много,а вот катучий мальчиков ой как мало,Ирка дура!Дура и все!как сказал какой то пользователь под постом о распаде паре Чиризано/Хавронина:нет ничего печальнее на свете чем повесть о Ромео и Джульетте.
+5
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Алё? Алёна
Ну что, раз про Ушакову ни слова, значит не вариант, а жаль. Единственная способная, невысокая и свободная. Значит варианта два: либо развалят кого нибудь, либо иностранка.
+2
0
+2
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Алё? Алёна
Не внушает доверие оптимизм Горшкова! Профукает отличного партнера! Хочу чтобы за Россию выступал!
+2
-1
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Галина Александрова
Ответ Екатерина Перепёлкина
Ирина, конечно, поступила не слишком красиво, но унизительные клички зачем?
Да ладно, я любя) Это не кличка, а имя, русское, производное её фамилии.
+1
0
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Defender64
Ответ Mary Ion
Думаю, Алёна для этого созреет еще через год 😅
Запросто. Только ненадолго!
+2
-1
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Mary Ion
Как же хочется хорошую партнершу для Дарио. Скрестим пальчики, чтобы нашли
+7
0
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Екатерина Перепёлкина
Ответ Галина Александрова
Комментарий удален пользователем
Ирина, конечно, поступила не слишком красиво, но унизительные клички зачем?
+4
-2
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Katerina Sunny
Понятно, что другие страны сейчас не особо хотят фигуристов из России и под российский флаг не спешат переходить. Но вот как партнеру тренироваться одному? Это же танцы, парный вид.
+1
-1
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Kontiolahti
Давай, Даричка.
Не получалось болеть за вашу пару, не нравилась партнерша от слова совсем. Вот по какой-то необъяснимой, совершенно субъективной, причине.
Поэтому я вообще в произошедшем вижу некий знак судьбы. Хороший знак.
Хотя абстрактно конечно хорошо обсуждать, а тебе представляю сейчас каково. Очень сложно принять внутренне такое..
+12
0
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Mary Ion
Ответ просто болельщица
Рассмотрите вариант с Косторной. А вдруг?
Думаю, Алёна для этого созреет еще через год 😅
+2
-1
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Mary Ion
Ответ Галина Александрова
Комментарий удален пользователем
Нет, Хавронина же ушла к тренеру Худабердиевой
+5
0
+5
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Галина Александрова
Комментарий удален
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просто болельщица
Рассмотрите вариант с Косторной. А вдруг?
+1
-2
-1
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Defender64
У вас не всё хорошо. У вас распалась хорошая пара. Потому что девочка тоже путает личное с профессиональным.
Но на публике держите лицо.
Где, интересно, найти достойную партнёршу для такого парня? Жаль, Овсянкину нельзя по возрасту. Меня вот тоже её судьба волнует.
+11
-3
+8
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просто болельщица
Держись, Дарио. Страна с тобой.
+18
-3
+15
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