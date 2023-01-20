Алексей Горшков: «Чиризано продолжает тренироваться в моей группе, мотивацию не потерял. Находимся в процессе поиска партнерши»
Тренер Алексей Горшков рассказал, что фигурист Дарио Чиризано продолжает тренироваться в его группе и находится в процессе поиска партнерши.
В январе распался танцевальный дуэт Чиризано с Ириной Хаврониной, они выступали вместе с 2018 года.
«У нас все хорошо, Дарио продолжает тренироваться в моей группе. Мотивацию не потерял.
Сейчас находимся в процессе поиска партнерши. Пока партнерши нет – об этом (о смене гражданства) думать не стоит, потому что пока ищем, ищем везде», – сказал Горшков.
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Не получалось болеть за вашу пару, не нравилась партнерша от слова совсем. Вот по какой-то необъяснимой, совершенно субъективной, причине.
Поэтому я вообще в произошедшем вижу некий знак судьбы. Хороший знак.
Хотя абстрактно конечно хорошо обсуждать, а тебе представляю сейчас каково. Очень сложно принять внутренне такое..
Но на публике держите лицо.
Где, интересно, найти достойную партнёршу для такого парня? Жаль, Овсянкину нельзя по возрасту. Меня вот тоже её судьба волнует.