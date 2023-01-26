Екатерина Боброва: «Чиризано будет очень сложно найти новую партнершу. Очень обидно, сколько он пахал – а сейчас у разбитого корыта»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Боброва Девид Нарижный Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва высказалась о распаде танцевального дуэта Ирина Хавронина – Дарио Чиризано.

«Я очень расстроилась. Я так расстроилась, вы просто себе не представляете. Для меня Хавронина и Чиризано были состоявшейся парой.

Чиризано – потрясающий партнер. Для меня он суперхаризматичный. Когда он катается, я на него обращаю внимание — это очень важно. Он настоящий, когда катается.

Одно дело, когда тебе поставил руку тренер, а другое — когда ты делаешь ее так, как чувствуешь. Я вижу в нем перспективу, он делает от себя. И это не плохо.

Мне очень обидно, потому что, мне кажется, ему будет очень сложно найти новую партнершу. Очень сложно. Я не хочу, чтобы фигурное катание теряло такого партнера, мне очень обидно.

Сколько он пахал! Я видела, как он катался, когда еще у Саши Жулина был, и какой он сейчас – это небо и земля. Я вижу, какой он пахарь. Из него можно вылепить такое – а сейчас он у разбитого корыта.

Очень много фигуристов высочайшего класса заканчивали со спортом, потому что просто не было партнера достойного. Возможно, если он не найдет партнершу в России, то будет менять страну. Поживем, увидим», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Также экс-фигуристка поделилась мнением о новой танцевальной паре Ирина ХавронинаДевид Нарижный.

«Классическая танцорская пара. Но посмотрим, конечно. Огромный плюс, что они будут у Дениса Самохина – у него с Машей Боровиковой есть куча идей, у них очень хорошая команда.

У Хаврониной и Нарижного сейчас будет спарринг с парой Худайбердиева – Базин, а это очень важно. Собственно, это сейчас будет ведущая тренерская команда в танцах на льду в России», – отметила Боброва. 

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

28 комментариев

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Новый Орлеан
Ответ Михаил Михайлов
Надеюсь, в хорошем смысле этого слова? :-) :-) :-)
Ну это кому как.
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Михаил Михайлов
Ответ Новый Орлеан
Хавронина - свинья!
Надеюсь, в хорошем смысле этого слова? :-) :-) :-)
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Adeline
Ох, а мы как расстроились - вы даже не представляете!
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fk_pairs
Удачи Дарио! Тоже очень расстроилась. Сейчас бы катал Нарижный с Морозофф, и Дарио с Ириной. Все бы при деле были. А тут два партнёра ни с чем.
Как бы ещё какие перетасовки не начались.
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Новый Орлеан
Хавронина - свинья!
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Elizaveta Queen
Я думаю,что у Чиризано уже куча вариантов..но не в рф..так что Катюша,не плачь..
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Lekmcz
Ответ Nora Alvbu
Абсолютно обычный партнер Чиризано.Если он сам не найдет итальянку и не перейдет в Итальянскую Федру, окажется еще и просто глупым.Некрасов вон гораздо круче:нашел себе отличную партнершу и уже показывает отличный результат.
Абсолютно необычный и непривычный. Они с Некрасовым в одной лиге, два самых умелых партнера у нас, Пасечник не отличная партнерша, она юна и только всему учится. Первые их этапы жуть, он Лизу за собой тащил, подталкивал, одно время вообще казалось, плюнет и уйдет. Но Лиза старается очень сильно и тянется за Максимом.
+7
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Nora Alvbu
Абсолютно обычный партнер Чиризано.Если он сам не найдет итальянку и не перейдет в Итальянскую Федру, окажется еще и просто глупым.Некрасов вон гораздо круче:нашел себе отличную партнершу и уже показывает отличный результат.
+1
-9
-8
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Lekmcz
Ответ блОК
Дело не в росте, а в том, что все заняты
Заняты? Так это легко исправить, главное чтобы рядом проходил Нарижный.
+22
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+21
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блОК
Ответ Nastya163
Неужели у нас совсем нет миниатюрных девушек в танцах? Или в рос.танцы берут только девочек ростом +/- 170 см?
Дело не в росте, а в том, что все заняты
+1
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Lekmcz
Ответ Allbee
Она и по жизни не того человека выбрала...
Ну это ее личная жизнь. Может у них там великая любовь, а может Дэвид в следующем сезоне опять поменяет партнершу. С него станется, такой непредсказуемый.
+2
0
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Allbee
Ответ Mary Ion
Даже если Дарио сменит гражданство, буду за него болеть. Он очень классный партнёр. Ира - дура. Просто сделала 10 шагов назад в своей карьере и изломала карьеру другому человеку. Я не сомневаюсь, что она пожалеет об этом решении.
Она и по жизни не того человека выбрала...
+3
-2
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Lekmcz
Ответ Bella Lee
Кто его из России отпустит?
В смысле? А ничего что у него два гражданства, а сейчас он вообще в Абу-Даби с тренерами, ПН, Алисой и еще не знаю с кем, на сборах.
+4
-1
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Nastya163
Неужели у нас совсем нет миниатюрных девушек в танцах? Или в рос.танцы берут только девочек ростом +/- 170 см?
+9
0
+9
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LoRa
"Если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло"... Пусть повезёт Дарио и у него будет достойная партнёрша!!😊
+18
0
+18
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Anneta28
Ответ Bella Lee
Кто его из России отпустит?
А как они могут удержать человека, с итальянским гражданством?)
+7
0
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Саша Кутузова
Ответ Bella Lee
Кто его из России отпустит?
Он крепостной? Тем более, что имеется гражданство другой страны.
+6
0
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Mary Ion
Ответ Bella Lee
Какое ей дело до карьеры чужого человека?
Ну они так-то 5 лет катались вместе. Это не на дискотеку два раза сходить. Это общие цели, общие тренировки, по 6 часов в день вместе.
Больше чем уверена, что сама Ира не думает так, как вы пишите
+9
0
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Lekmcz
Ответ Bella Lee
А кто его отпустит кататься за другую страну?
Думаете Дарио будет спрашивать? Я так не думаю. У него есть второе гражданство, он харизматик на льду, его карьера ему явно дороже, танцовщиц всегда больше танцоров. А вот катучий умелый мальчик очень востребован.
+11
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Mary Ion
Ответ Bella Lee
Кто его из России отпустит?
А кто не отпустит? Особенно, если партнершу не найдут. Год карантина и вперед. Как раз успеют скататься
+7
0
+7
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Дружба11
Дарио, держись,все будет нормуль, форумчане спортса намолят тебе отличную партнершу, скоро зажигать в двоем будете, плюшки на соревах снимать.
+25
-1
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Bella Lee
Ответ Lekmcz
В смысле если? Дарио обязательно надо менять гражданство, у нас дочки, внучки, племянники и жены уже просто в очередь не помещаются.
Кто его из России отпустит?
+2
-3
-1
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Bella Lee
А кто его отпустит кататься за другую страну?
+1
-5
-4
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Bella Lee
Ответ Mary Ion
Даже если Дарио сменит гражданство, буду за него болеть. Он очень классный партнёр. Ира - дура. Просто сделала 10 шагов назад в своей карьере и изломала карьеру другому человеку. Я не сомневаюсь, что она пожалеет об этом решении.
Какое ей дело до карьеры чужого человека?
+4
-11
-7
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Lekmcz
Ответ Mary Ion
Даже если Дарио сменит гражданство, буду за него болеть. Он очень классный партнёр. Ира - дура. Просто сделала 10 шагов назад в своей карьере и изломала карьеру другому человеку. Я не сомневаюсь, что она пожалеет об этом решении.
В смысле если? Дарио обязательно надо менять гражданство, у нас дочки, внучки, племянники и жены уже просто в очередь не помещаются.
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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