Екатерина Боброва: «Чиризано будет очень сложно найти новую партнершу. Очень обидно, сколько он пахал – а сейчас у разбитого корыта»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире высказалась о распаде танцевального дуэта Ирина Хавронина – .

«Я очень расстроилась. Я так расстроилась, вы просто себе не представляете. Для меня Хавронина и Чиризано были состоявшейся парой.

Чиризано – потрясающий партнер. Для меня он суперхаризматичный. Когда он катается, я на него обращаю внимание — это очень важно. Он настоящий, когда катается.

Одно дело, когда тебе поставил руку тренер, а другое — когда ты делаешь ее так, как чувствуешь. Я вижу в нем перспективу, он делает от себя. И это не плохо.

Мне очень обидно, потому что, мне кажется, ему будет очень сложно найти новую партнершу. Очень сложно. Я не хочу, чтобы фигурное катание теряло такого партнера, мне очень обидно.

Сколько он пахал! Я видела, как он катался, когда еще у Саши Жулина был, и какой он сейчас – это небо и земля. Я вижу, какой он пахарь. Из него можно вылепить такое – а сейчас он у разбитого корыта.

Очень много фигуристов высочайшего класса заканчивали со спортом, потому что просто не было партнера достойного. Возможно, если он не найдет партнершу в России, то будет менять страну. Поживем, увидим», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Также экс-фигуристка поделилась мнением о новой танцевальной паре – .

«Классическая танцорская пара. Но посмотрим, конечно. Огромный плюс, что они будут у Дениса Самохина – у него с Машей Боровиковой есть куча идей, у них очень хорошая команда.

У Хаврониной и Нарижного сейчас будет спарринг с парой Худайбердиева – Базин, а это очень важно. Собственно, это сейчас будет ведущая тренерская команда в танцах на льду в России», – отметила Боброва.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов