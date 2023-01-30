Елена Радионова: «Без русских спортсменов чемпионат Европы стал в разы слабее. Оценки говорят сами за себя»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию подвела итоги чемпионата Европы, прошедшего в финском Эспоо.

«Поздравляю Настю Губанову с первым местом! Действительно заслуженно, классно и уверенно. Очень рада за нее. Был шанс, и она им воспользовалась. Хорошо ее знаю, мы вместе тренировались, даже в какой-то момент были соперницами. Вдвойне приятно, что наша русская девочка взяла золото на чемпионате Европы. Мы еще раз доказали, что наши девчонки самые лучшие!

Фавориткой чемпионата была и, по идее, должна была победить. Но это фигурное катание, здесь все непредсказуемо. Ей вдвойне обидно, когда она понимала, что без русских соперниц она главная фаворитка, но не получилось. Нравится, как она катается, но результаты объективные. Она допустила много ошибок, и поэтому второе место. В спорте побеждает сильнейший!

Хочется добавить, что без русских спортсменов чемпионат Европы стал в разы слабее, и оценки говорят сами за себя», – сказала Радионова.