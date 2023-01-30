Хореограф Шоя о поражении Хендрикс на чемпионате Европы: «На программу Луны повлияли давление и сильные ожидания. Нестандартные ошибки случаются»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Адам Шоя Фигурное катание

Хореограф бельгийской фигуристки Луны Хендрикс Адам Шоя высказался о поражении спортсменки на чемпионате Европы в Эспоо.

Хендрикс завоевала серебро, уступив Анастасии Губановой из Грузии.

«К сожалению, на программу Луны повлияли давление и сильные ожидания. Мы все люди и по‑разному реагируем на ситуации, наполненные повышенным адреналином и нервозностью. Нестандартные ошибки случаются.

Луна – очень сильная фигуристка с отличной техникой и великолепным артистизмом. Сложность ее хореографии и разработанное содержание программ позволяют ей достичь желаемых результатов и добиться успеха. Европейская публика была влюблена в нее и безоговорочно поддерживала.

Мы поздравляем прекрасную Настю Губанову с ее потрясающими выступлениями и победой! Она показала сильное техническое исполнение. Отличная работа, Грузия!» – сказал Шоя.

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38 комментариев

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Fellina
Ответ Ирина С
Я не придиралась, а высказала своё мнение. Вам оно не понравилось, и вы начали придираться ко мне. Или нет? И при чём здесь победа Грузии? Я против, что ли? Раз победила Настя, значит и Грузия - тоже. И не надо везде и всюду приплетать политику - где только вы её увидели-то!
1. Или нет. 2. Я - нигде. 3. Не переходите на грубости. 4. Увидела в вашем же высказывание. 5. А победила Грузия, что бы кто не говорил.
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Irina Kistler
Ответ Товарищ Майор.
Он тоже был грузин?
👏🤣
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Ирина С
Ответ Fellina
Они поздравили, как хотели. Вы придираетесь, потому что это не ваша «игра», не по вашим правилам и представлениям. А еще год назад никто не посочувствовал Насте, когда ее выперла Буянова. В конце концов это всегда останется победой Грузии, что бы вы не говорили.
Я не придиралась, а высказала своё мнение. Вам оно не понравилось, и вы начали придираться ко мне. Или нет? И при чём здесь победа Грузии? Я против, что ли? Раз победила Настя, значит и Грузия - тоже. И не надо везде и всюду приплетать политику - где только вы её увидели-то!
0
0
0
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Lana Donovan
У меня было чувство, что Луна не станет ЧЕ, после того, как она с трудом взяла бронзу ФГП, хотя могла и выиграть. Или на прошлом ЧЕ, когда она ошибалась в произвольной, а ей уже медаль вешали. К сожалению, как только для Луны маячит возможность взять титул или медаль, она не справляется с давлением и рассыпается. Причём конкурентов то у неё не было, просто сделай свое и все. А у наших девчонок на каждом старте голодные игры.
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nina1212
Ответ Светлана Менова
"Отличная работа, Грузия", ахаха))) и спасибо грузинским тренерам Рукавицыну, Молотову, Глинке и Леоновой ;)
как будто сами себя убеждают, что Губанова не россиянка и к России не имеет отношения
А то некрасиво получается, после слов Луны оказаться снова под Россией
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Syndycate
Ути бедненькая, давления великих и непобедимых Шотт и Тайегорд сказалось😂
+3
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deli_skate
Плохому танцору всегда что-то мешает. Есть русские - плохо, нет - тоже плохо.
+6
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Ирина С
Ответ Zbra
Ну должно же быть какое-то чувство собственного достоинства. Вообще, даже если хочешь позлорадствовать, надо это делать тихо, а не с эмоциональными выкриками. Иначе это просто неприличное поведение, и такие "болельщики" просто выставляют россиян неадекватным агрессивным быдлом.
В таком случае, как насчёт чувства собственного достоинства у Луны? Зачем оправдывать свои слабость и немочь "нечестными и плохими" русскими? Вот и без них она не первая.
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ВИван
Согласна с уважаемым Адамом Шоя. Очень рада за Настю Губанову, но никогда ею не интересовалась, она победила заслуженно и красиво. А прекрасной Луне пожелаю не обращать внимания на хейтеров и продолжать радовать своими выступлениями.
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Леди Брэкнелл
Ответ Zbra
А кто сказал, что ТОЛЬКО россиян? С Сотниковой и корейцами тоже было будь здоров. Но следить надо за собой в первую очередь.
Не, ну интересно так, Луна может фигню пороть, а болельщики должны за собой следить. Ничего страшного - переживет. Впредь умнее будет.
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Zbra
Ответ Леди Брэкнелл
Почему только россиян? Вспомните болел Ханю с наездом на Мозалева, тех, кто накинулся на Грасселя, на ДС. Все болельщики одинаковы. Ещё раз - Луна высказалась, каждый человек тоже имеет на это право. То, что эти человеки сложились в много народу - закономерно. Думать надо.
А кто сказал, что ТОЛЬКО россиян? С Сотниковой и корейцами тоже было будь здоров. Но следить надо за собой в первую очередь.
+4
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+4
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Fellina
Ответ Ирина С
Согласна, что для Грузии эта медаль - ценная и редкая награда, так нужно просто поздравить.
Они поздравили, как хотели. Вы придираетесь, потому что это не ваша «игра», не по вашим правилам и представлениям. А еще год назад никто не посочувствовал Насте, когда ее выперла Буянова. В конце концов это всегда останется победой Грузии, что бы вы не говорили.
+1
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lidia
Ответ Elena Polkina
Грузия как минимум оплачивала ее тренировки, экипировку, поездки. И верила... Это нет так и мало.
Ключевое слово-ВЕРИЛИ!
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Irina Kistler
Пригласите Луну на ЧР, вот и посмотрим какая она сильная. Без подвоха, она должна понимать, чем выше уровень соревнований тем ценее опыт.
+5
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lidia
Ответ Elena Polkina
Грузия как минимум оплачивала ее тренировки, экипировку, поездки. И верила... Это нет так и мало.
Ключевое слово-ВЕРИЛА!
0
0
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Ирина С
Ответ Fellina
А он так и сделал - сначала похвалил Настю, а только потом страну, за которую она выступала. Для Грузии получить эту медаль весьма сложно и конечно престижно.
Согласна, что для Грузии эта медаль - ценная и редкая награда, так нужно просто поздравить.
+2
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Леди Брэкнелл
Ответ Zbra
Ну должно же быть какое-то чувство собственного достоинства. Вообще, даже если хочешь позлорадствовать, надо это делать тихо, а не с эмоциональными выкриками. Иначе это просто неприличное поведение, и такие "болельщики" просто выставляют россиян неадекватным агрессивным быдлом.
Почему только россиян? Вспомните болел Ханю с наездом на Мозалева, тех, кто накинулся на Грасселя, на ДС. Все болельщики одинаковы.
Ещё раз - Луна высказалась, каждый человек тоже имеет на это право. То, что эти человеки сложились в много народу - закономерно. Думать надо.
+9
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+8
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Товарищ Майор.
Ответ Elena Savanuk
Была инфа, что Луна рассталась накануне со своим бойфрендом, и в расстроенных чувствах приехала на ЧЕ...
Он тоже был грузин?
+4
-5
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Zbra
Ответ Леди Брэкнелл
У Луны есть мнение по поводу наших. У наших есть мнение по поводу Луны. Кто виноват, что она обидела фигуристов, у которых есть болельщики? Когда плюешь а толпу, надо помнить, что если толпа плюнет в тебя - утонешь.
Ну должно же быть какое-то чувство собственного достоинства. Вообще, даже если хочешь позлорадствовать, надо это делать тихо, а не с эмоциональными выкриками. Иначе это просто неприличное поведение, и такие "болельщики" просто выставляют россиян неадекватным агрессивным быдлом.
+4
-4
0
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Ирина С
Ответ Elena Polkina
Грузия как минимум оплачивала ее тренировки, экипировку, поездки. И верила... Это нет так и мало.
Я это понимаю, но на лёд выходит не Грузия с отличной работой, а конкретные спортсмены и только от них зависит как они сработают. И признательность выражать надо спортсмену и хвалить тоже его.
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Elena Savanuk
Была инфа, что Луна рассталась накануне со своим бойфрендом, и в расстроенных чувствах приехала на ЧЕ...
+9
-1
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Nowhere_Girl
Ответ Ирина С
Я вполне могу понять "сильные ожидания" Луны, но кто и как давил на очень сильную фигуристку? На мой взгляд, отношение к ней было очень даже благосклонным и восторженным. А что до Насти, то не понимаю, в чём заключается "отличная работа" Грузии: Рукавицын - российский тренер и работает в России. Шоя хотя бы в википедию глянул.
оценки Луны говорят сами за себя, очень комплементарные
ну а про Грузию, это чтобы русского следа не было, хотя все всё понимают ) но Грузии за поддержку Насти тоже спасибо, конечно )
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Fellina
Ответ Ирина С
Лично я хвалила бы фигуристку: "Отличная работа, Настя!". И это, действительно, правда. При чем здесь Грузия?
А он так и сделал - сначала похвалил Настю, а только потом страну, за которую она выступала. Для Грузии получить эту медаль весьма сложно и конечно престижно.
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Nowhere_Girl
Ответ Lyudmila Grigoryeva
Нейтрально относилась к Луне и до ее "скандальных" слов о российских фигуристках, но количество политого на нее говна после серебра это конечно жесть :D Зашла в ее инсту, там под фото с медалью куча комментов на русском языке со словами "вот твоя карма", "так и надо", "русские лучшие". Да, мне ее слова тоже не понравились, но никого она не оскорбляла напрямую. Да даже если бы и оскорбила я искренне не понимаю, почему болельщикам из России нужно обязательно падать до "ее" же уровня? Если честно, после высказываний в сторону иностранных фигуристов нашего любимого ФК бомонда (которые уже и на личности перешли, и напрямую оскорбили кого надо) я бы не ожидала, что нас будут восхвалять и любить.
Это издержки ещё вседозволенности интернета и соцсетей, везде можно много гадостей увидеть.
А зачем писать иностранному спортсмену комменты на русском?
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LubaV
Луна ехала за золотом. 3 падения (в короткой и произвольной) не дали ей его получить. Если бы падений было только 2, она была бы с золотом, даже при чистых прокатах соперниц. На мой взгляд, это несправедливо. Но к счастью, вмешался закон бумеранга (Луна испортила себе карму нехорошими высказывания о наших фигуристках) и произошло чудо. Я очень рада за Настю Губанову :)
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