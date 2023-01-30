Хореограф Шоя о поражении Хендрикс на чемпионате Европы: «На программу Луны повлияли давление и сильные ожидания. Нестандартные ошибки случаются»

Хореограф бельгийской фигуристки Луны Хендрикс Адам Шоя высказался о поражении спортсменки на чемпионате Европы в Эспоо.

Хендрикс завоевала серебро, уступив из Грузии.

«К сожалению, на программу Луны повлияли давление и сильные ожидания. Мы все люди и по‑разному реагируем на ситуации, наполненные повышенным адреналином и нервозностью. Нестандартные ошибки случаются.

Луна – очень сильная фигуристка с отличной техникой и великолепным артистизмом. Сложность ее хореографии и разработанное содержание программ позволяют ей достичь желаемых результатов и добиться успеха. Европейская публика была влюблена в нее и безоговорочно поддерживала.

Мы поздравляем прекрасную Настю Губанову с ее потрясающими выступлениями и победой! Она показала сильное техническое исполнение. Отличная работа, Грузия!» – сказал Шоя.

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