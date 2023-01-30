«Заслуженная новая чемпионка Европы». Хендрикс поздравила Губанову с победой
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поздравила представительницу Грузии Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы в Эспоо.
Сегодня бельгийка обратилась к сопернице под одним из ее постов в соцсетях.
«Заслуженная новая чемпионка Европы, поздравляю!» – написала Хендрикс, занявшая на турнире второе место.
«Спасибо», – ответила Губанова.
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Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
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🤣🤣🤣
Но тут местные патриоты другого мнения
Кстати, а чего это ровесница Губановой, наша звезда Загитова, закончила карьеру фигуристки и подалась в певички?
Упустила свой шанс. Другого может не быть.
А Настя не упустила.
если что, я болею за Камилу, после ухода Жени, она моя любимица.
Для чужого спортсмена как пойдёшь к новым Мутко и Камаеву, если планирование и забор осуществляют другие?