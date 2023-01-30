«Заслуженная новая чемпионка Европы». Хендрикс поздравила Губанову с победой

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поздравила представительницу Грузии Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы в Эспоо.

Сегодня бельгийка обратилась к сопернице под одним из ее постов в соцсетях.

«Заслуженная новая чемпионка Европы, поздравляю!» – написала Хендрикс, занявшая на турнире второе место.

«Спасибо», – ответила Губанова.

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39 комментариев

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juliamart
Понятно, что на душе у неё может быть всё, что угодно. Но хоть внешне умеет себя вести в отличие от некоторых. Так что, Луна молодец.
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На Пекин
Молодец, что поздравила.
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missis-Zima
Ответ kate_ko
это не похоже на мыслительную деятельность, скорее на клише
Нас ловили на допинге в 2014,выступали без флага,это ведь никто не оспаривает? И опять,теперь Камила.Что люди должны думать.
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диана с дэвисом
Луна просто пытается состроить хорошую мину при плохой игре. Но это лучше, чем те сомнительные комментарии, что она недавно давала насчет допинга. Это не значит, что я защищаю Камилу В., просто получилась очень красноречивая ситуация, когда ты слишком много энергии тратила на других, не потратив ее в итоге на себя и на свою подготовку. В итоге Настя Губанова ее очень красиво «отшлепала» в лучших традициях бумеранга судьбы 🤷
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Блинчик
Надеемся, у Губановой потом допинг не найдут.)
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Gemma157
Ответ Anna Morgan
нУ, и мания величия у некоторых комментаторов спортса, извинения они не принимают)) Вы из больницы что ли пишите?
+100!)
🤣🤣🤣
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missis-Zima
Ответ kate_ko
ну да, проще же поверить в допинг, чем в упорный труд и фанатизм по отношению к своему делу. Луна - в чистом виде продукт своего общества, у меня нет к ней негатива, просто, забавно видеть такое лицемерие)
Луна просто черпает информацию из своей прессы,откуда ей знать,как пашут на эти четверные у нас.Мы сами ведь тоже считаем,что европейские страны нищенствуют и все у них в упадке.из своей прессы) Что удивляться.
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Товарищ Майор.
Ответ Храбрая виолончелистка
А зачем зубцом лёд ковыряла после неудачного проката ПП и перед решающим прокатом Настасьи?
Да ладно, это уж из теории заговоров)
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Gemma157
Ответ Wiley Fox
Нормальный поступок Но тут местные патриоты другого мнения Кстати, а чего это ровесница Губановой, наша звезда Загитова, закончила карьеру фигуристки и подалась в певички?
Растеряла все прыжки, даже одинарный акселек ушел. Вот и рвется в шоубиз
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Ярик01
Ответ kate_ko
так, ну вы куда-то далеко зашли. можно использовать допинг и правильно рассчитать его вывод из организма, например. и не нужно ни к кому ходить
Чтобы это было так, согласовывают отсутствие внесоревновательных проверок на этапе накачки организма. Что у той же Валиевой и "своей" РУСАДА, вполне реально - хороший период между проверками был перед допинг-пробой, а не когда из чужой страны планирование делают.
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Lilia Sadykova
Ответ kate_ko
ага, а как же допинг в России, Лунушка? или это россиянка того кого надо россиянка?))
Это просто правильная россиянка, это другое;))
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missis-Zima
Ответ Светлана Менова
Извинения не приняты, Луна.
Некоторые наши болельщики похлеще 3-х Дюамель будут,кого только не хейтили.Еще про извинения говорят.
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Wiley Fox
Нормальный поступок

Но тут местные патриоты другого мнения

Кстати, а чего это ровесница Губановой, наша звезда Загитова, закончила карьеру фигуристки и подалась в певички?
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Kovka Gnutik
Луна, Луна...
Упустила свой шанс. Другого может не быть.
А Настя не упустила.
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kate_ko
Ответ Ярик01
Для себя любимых можно правильное планирование и согласование забора тестов выстроить, что и было в истории РУСАДА. Для чужого спортсмена как пойдёшь к новым Мутко и Камаеву, если планирование и забор осуществляют другие?
так, ну вы куда-то далеко зашли. можно использовать допинг и правильно рассчитать его вывод из организма, например. и не нужно ни к кому ходить
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<vella>
Ответ kate_ko
это не похоже на мыслительную деятельность, скорее на клише
разумеется клише присутствует в западном мышлении, но и мы дали повод усомниться.
если что, я болею за Камилу, после ухода Жени, она моя любимица.
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Ярик01
Ответ kate_ko
я не хочу снова перетирать, как обстояло дело с пробой Валиевой, не хочется пилить опилки. какая разница кто тестирует? если росФК на допинге целиком, как утверждала ранее Луна
Для себя любимых можно правильное планирование и согласование забора тестов выстроить, что и было в истории РУСАДА.
Для чужого спортсмена как пойдёшь к новым Мутко и Камаеву, если планирование и забор осуществляют другие?
0
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kate_ko
Ответ <vella>
это не лицемерие, это ее мысли.
это не похоже на мыслительную деятельность, скорее на клише
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Храбрая виолончелистка
А зачем зубцом лёд ковыряла после неудачного проката ПП и перед решающим прокатом Настасьи?
+3
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Oleandra
Одного уровня фигуристки поздравляют друг друга..
0
-3
-3
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<vella>
Ответ kate_ko
ну да, проще же поверить в допинг, чем в упорный труд и фанатизм по отношению к своему делу. Луна - в чистом виде продукт своего общества, у меня нет к ней негатива, просто, забавно видеть такое лицемерие)
это не лицемерие, это ее мысли.
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kate_ko
Ответ Ярик01
И? А тестирует сейчас ИСУ и грузинская АДА вместо запятнавшей себя РУСАДА.
я не хочу снова перетирать, как обстояло дело с пробой Валиевой, не хочется пилить опилки. какая разница кто тестирует? если росФК на допинге целиком, как утверждала ранее Луна
0
0
0
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Anna Morgan
нУ, и мания величия у некоторых комментаторов спортса, извинения они не принимают)) Вы из больницы что ли пишите?
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Додик Аксель
Без российских фигуристов на ЧЕ вы там все заслуженные, а они засуженные...
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-5
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kate_ko
Ответ <vella>
Луна милая и приятная девушка, а если она однажды усомнилась в чистоте российских девочек, то ее можно понять, во-первых, колоссальный технический прорыв в ЖО с появлением учениц Хрустального, во-вторых, когда западное общество постоянно говорит о допинге, то трудно сохранить холодную голову. Настя не владеет ультра-си, она не сильнее Луны или Каори, поэтому бельгийка верит в ее чистоту. Неплохо бы какого-нить западного авторитетного журналиста пригласить на тренировки в Хрустальный (на неделю), чтобы он своими глазами убедился за счет чего ученицы Хрустального добиваются результатов, тогда может и сомнения отпадут.
ну да, проще же поверить в допинг, чем в упорный труд и фанатизм по отношению к своему делу. Луна - в чистом виде продукт своего общества, у меня нет к ней негатива, просто, забавно видеть такое лицемерие)
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+5
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