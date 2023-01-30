«Заслуженная новая чемпионка Европы». Хендрикс поздравила Губанову с победой

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поздравила представительницу Грузии Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы в Эспоо.

Сегодня бельгийка обратилась к сопернице под одним из ее постов в соцсетях.

«Заслуженная новая чемпионка Европы, поздравляю!» – написала Хендрикс, занявшая на турнире второе место.

«Спасибо», – ответила Губанова.

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