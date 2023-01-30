Крылова о возвращении Линичук в Россию: «Тренер такого высокого уровня может поспособствовать развитию российских танцев на льду»

Тренер Анжелика Крылова высказалась о возвращении Натальи Линичук из США в Россию.

Линичук – олимпийская чемпионка в танцах на льду 1980 года. После окончания спортивной карьеры она работала тренером в Штатах.

«Я рада приезду Натальи Владимировны Линичук, эту новость мне сообщили журналисты. Конечно, я была удивлена, потому что никакой информации о ее возвращении не слышала.

Тренер такого высокого уровня, конечно, может поспособствовать развитию российских танцев на льду», – сказала Крылова.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

Наталья Линичук: «Я вернулась в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании. Открыта для предложений»