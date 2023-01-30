Крылова о возвращении Линичук в Россию: «Тренер такого высокого уровня может поспособствовать развитию российских танцев на льду»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Фигурное катание

Тренер Анжелика Крылова высказалась о возвращении Натальи Линичук из США в Россию.

Линичук – олимпийская чемпионка в танцах на льду 1980 года. После окончания спортивной карьеры она работала тренером в Штатах.

«Я рада приезду Натальи Владимировны Линичук, эту новость мне сообщили журналисты. Конечно, я была удивлена, потому что никакой информации о ее возвращении не слышала.

Тренер такого высокого уровня, конечно, может поспособствовать развитию российских танцев на льду», – сказала Крылова.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

Наталья Линичук: «Я вернулась в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании. Открыта для предложений»

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6 комментариев

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KMR
А главное шоу страны ЛП не способствует?
Странно. Там же все топы собраны. Чем они занимаются 9 месяцев в году? Заслуженный на заслуженном,а ждали Линичук
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Сергей Дроздов
Жила себе жила в америкосии и вдруг неожиданно озаботилась "развитием российских танцев на льду" – вы хоть иногда проверяйте на вменяемость то – что транслируете, г-жа Крылова...
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olvl
Было бы здорово.
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Irina Kistler
Артур Вернер написал, что она возможно просто к родственникам приехала
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Адриана
Думаю развитию танцев очень поможет адекватное судейство прежде всего.
+7
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Ольга Васильева
А Наталья Владимировна давно резюме обновляла?
+3
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