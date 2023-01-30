Крылова о возвращении Линичук в Россию: «Тренер такого высокого уровня может поспособствовать развитию российских танцев на льду»
Тренер Анжелика Крылова высказалась о возвращении Натальи Линичук из США в Россию.
Линичук – олимпийская чемпионка в танцах на льду 1980 года. После окончания спортивной карьеры она работала тренером в Штатах.
«Я рада приезду Натальи Владимировны Линичук, эту новость мне сообщили журналисты. Конечно, я была удивлена, потому что никакой информации о ее возвращении не слышала.
Тренер такого высокого уровня, конечно, может поспособствовать развитию российских танцев на льду», – сказала Крылова.
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Странно. Там же все топы собраны. Чем они занимаются 9 месяцев в году? Заслуженный на заслуженном,а ждали Линичук