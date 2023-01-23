Кагановская и Ангелопол выступят на чемпионате Санкт-Петербурга вне конкурса

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Анжелика Крылова Василиса Кагановская Валерий Ангелопол чемпионат Санкт-Петербурга Серия Гран-при России Фигурное катание

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступят на чемпионате Санкт-Петербурга вне конкурса.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова. Соревнования пройдут 28 по 29 января.

«Они будут выступать на чемпионате Санкт-Петербурга, но вне конкурса. У них был достаточно большой перерыв между соревнованиями, они не выступали на чемпионате России, поэтому поедем в Санкт-Петербург и прокатаем две программы.

Василисе и Валере нужно побольше стартов, чтобы набираться опыта, а потом – подготовка к финалу Гран-при», – сказала Крылова.

10 комментариев

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lenapan
Валерию и очаровательной Василисе - успехов и гладкого льда. Красивые, обаятельные фигуристы.
+1
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ncher
Правильное, хорошее решение! Пусть накатывают программы, чем больше выступлений, тем лучше.
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andrej shabanov
Ответ Lidia Artemenko
потому что это чемпионат Санкт-Петербурга, а не Москвы и участвуют только питерские спортсмены.
а зачем они тогда там?
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Lidia Artemenko
Ответ andrej shabanov
В ЧЁМ СМЫСЛ ВЫСТУПАТЬ БЕЗ КОНКУРСА?!! белорусы вне конкурса, танцоры на Кубке вне конкурса, А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НОРМАЛЬНО???
потому что это чемпионат Санкт-Петербурга, а не Москвы и участвуют только питерские спортсмены.
0
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andrej shabanov
В ЧЁМ СМЫСЛ ВЫСТУПАТЬ БЕЗ КОНКУРСА?!!

белорусы вне конкурса, танцоры на Кубке вне конкурса, А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НОРМАЛЬНО???
+2
0
+2
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Додик Аксель
Хорошая спортивная новость, что интересная пара выступит в Питере. Тем более, что у нас в городе тренер Елена Соколова начинает делать успехи и готовить танцоров, чего раньше не наблюдалось.
+3
0
+3
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AllaS
Отличных прокатов Василисе и Валерию. И Успешных стартов в будущем.
+4
0
+4
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Irina037
Лучше бы в программе,здесь рейтинг не теряется
0
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vika27
Молодцы, при любой возможности надо выступать, а не как Горшков запрятал своих в Дубае.
+12
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Дудабот Уно
Да! Отличного выступления Василисе с Валерой. Анжелика молодец, что ищет любые возможности держать ребят в соревновательном тонусе.
+26
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+25
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