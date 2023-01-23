Кагановская и Ангелопол выступят на чемпионате Санкт-Петербурга вне конкурса

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выступят на чемпионате Санкт-Петербурга вне конкурса.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова. Соревнования пройдут 28 по 29 января.

«Они будут выступать на чемпионате Санкт-Петербурга, но вне конкурса. У них был достаточно большой перерыв между соревнованиями, они не выступали на чемпионате России, поэтому поедем в Санкт-Петербург и прокатаем две программы.

Василисе и Валере нужно побольше стартов, чтобы набираться опыта, а потом – подготовка к финалу Гран-при», – сказала Крылова.