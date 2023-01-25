Наталья Линичук: «Я вернулась в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании. Открыта для предложений»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталия Линичук, вернувшаяся в Россию из США, рассказала о планах работать тренером.

«Я вернулась в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании. Можно сказать, что открыта для предложений, готова помогать тем, кто любит фигурное катание, для кого это важно, для кого это образ жизни, мысли и беспредельное желание к совершенствованию. Для кого фигурное катание равносильно глотку воды.

В России много талантливых спортсменов и талантливых тренеров. Чтобы создать мнение о ситуации, мне нужно увидеть больше, погрузиться в процесс. Я только недавно приехала. Но мне интересны не только танцы, я всегда помогала одиночникам и парникам в плане понимания себя, чувства скольжения, помогала им и с прыжками

Что касается одиночников, то очень тонкая и интересная работа, это невероятный кладезь для самосовершенствования, большой диапазон возможностей. В дуэте необходимо найти единство между партнером и партнершей. В одиночном катании спортсмен один на один с тренером, это интересно», – сказала Линичук.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук вернулась из США в Россию. Она жила там с 90-х («Российская газета»)