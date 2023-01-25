Наталья Линичук: «Я вернулась в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании. Открыта для предложений»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталия Линичук, вернувшаяся в Россию из США, рассказала о планах работать тренером.

«Я вернулась в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании. Можно сказать, что открыта для предложений, готова помогать тем, кто любит фигурное катание, для кого это важно, для кого это образ жизни, мысли и беспредельное желание к совершенствованию. Для кого фигурное катание равносильно глотку воды.

В России много талантливых спортсменов и талантливых тренеров. Чтобы создать мнение о ситуации, мне нужно увидеть больше, погрузиться в процесс. Я только недавно приехала. Но мне интересны не только танцы, я всегда помогала одиночникам и парникам в плане понимания себя, чувства скольжения, помогала им и с прыжками

Что касается одиночников, то очень тонкая и интересная работа, это невероятный кладезь для самосовершенствования, большой диапазон возможностей. В дуэте необходимо найти единство между партнером и партнершей. В одиночном катании спортсмен один на один с тренером, это интересно», – сказала Линичук.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук вернулась из США в Россию. Она жила там с 90-х («Российская газета»)

91 комментарий

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Альфира Смирнова
Как это знакомо --опять зло и интрижки ,но только теперь в сторону Линичук.
Между тем, по разговорам её "ушли"из нашего ФК.
Да, и не ищет она кормушку в России ,ведь , не Америка , а мы под санкциями ...но если её пригласили ,то уже хорошо--значит есть перспектива у ФК.
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ретроградный меркурий
Ответ Ирина С
Для меня это возвращение очень странное: три десятка лет в США, и вдруг... да ещё в такое непростое для России время, когда многие предпочитают, наоборот, уехать. Да и все её тренерские достижения были в начале тренерской карьеры, видимо, пока тренировали вместе с Карпоносовым и пока не иссяк поток русских фигуристов. Поэтому у меня два варианта: либо не стало работы и жить стало не на что, либо её, всё-таки, пригласила ФФКР. Но скорее первое, иначе почему она тогда не принимает дела, а ждёт предложений и готова помогать всем и тренировать всех, кто откликнется?
Жить не на что - это уж точно вряд ли. Даже подкатки любителей позволяют заработать на нормальный кусок хлеба с маслом в Америке (да и в России тоже). А уж если ты олимпийский чемпион - тем более. А вот творческой работы с танцевальными парами, вполне возможно, и не стало. И в России фигурнокатательный бум, вот и вернулась туда, где стало лучше.
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mtoo
Ответ Лека-Лека
Мне очень нравились пары, которые она тренировала. Сейчас у нас в танцах выжженная пустыня. С этим надо что-то делать. Вопрос - сколько времени уйдет. Будем надеяться и на Наталью.
Грищук-Платов как-то нехорошо расстались с ней. Заявляли, что она ими перестала заниматься. И им назначили Тарасову. Это уже ко второй Олимпиаде, когда Оксана стала Пашой)
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олегРР
агента влияния заслали
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mtoo
Ответ Vasily Ivanov
Не знаю. Рядом с ними выступали Моисеева -Миненков ....и видимо Политбюро решило , что после Пахомовой -Горшкова ОЧ должны стать благонадежные ЛК , чем ММ ....
Помним-помним...
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Лариса Стародубцева
В США вышла на пенсию.Предложений там нет. Приехала в Россию деньги зарабатывать Хотя по воспоминаниям она только любила разбивать и тусовать пары .. Здесь не получилось уехала в Америку .Ищет очередную кормушку теперь в России
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Numele Este
Ответ ncher
Со времен триумфа лет 25-30 прошло. И почему -то в памяти остались только отрицательные отзывы учеников Линичук о её человеческих качествах . Но это о топ парах. А для начинающих, полагаю, мастер-классы будут предельно полезны.
Около 45 лет
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ncher
Со времен триумфа лет 25-30 прошло. И почему -то в памяти остались только отрицательные отзывы учеников Линичук о её человеческих качествах . Но это о топ парах. А для начинающих, полагаю, мастер-классы будут предельно полезны.
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lammi
Ответ Ir_rish
Строго говоря, нам не известно, что там происходит у МОЗ и Шпильбанда. Не исключено, что сотрудничество с ДС не состоялось именно по этой причине.
У МОЗ МТ получают оценки куда выше чем должны при их довольно средних талантах. У Шпили - ДС он сам попросил, ВЧ еще при ДС сбежали к Лозонам. Остались Вадим Колесник с новой партнершей, они вроде у него, и Эвонли, но я не следила за ними после того как они распались.
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Ir_rish
Ответ lammi
В случае Линичук не культура отмены, а репутация бежит впереди нее. Ни МОЗ, ни Шпилю не отменили что-то.
Строго говоря, нам не известно, что там происходит у МОЗ и Шпильбанда. Не исключено, что сотрудничество с ДС не состоялось именно по этой причине.
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lammi
Ответ JustL
Может имеют ввиду Грищук, Крылову хотя бы- именитые и шикарные танцорши были)
Кое-как КО выиграли, танцы были неудачными, подчеркивали их недостатки. Если Крыловы не сделала выводы, то значит вся работа с КА была зря.
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Irina Kistler
Ответ Галина Александрова
Все российские тренеры сидели и ждали, когда Наташа приедет, всех научит, всем подскажет. Наши уже собаку съели на этом деле и не одну)
Ну если так Тутберидзе тоже не ждали... и никого с букетом цветов не встречают
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JL JL
Если у Линичук гражданство США, то, как приехала, так и уехала (если выпустят). Видимо, на подработку заехала.
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Elizaveta Queen
Ответ lammi
К сожалению второе, ее позвала ФФККР.
Позвала и позвала..Зачем обязательно ехать-то? Могла бы и ДС в США если не тренировать,то присматривать,консультировать.Странное возвращение...
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Irina Kistler
Ответ Shtirly
Всю жизнь танцы это был блат на блате. Та же Пахомова была дочкой генерал-майора ))). Просто блатная очередь она как и любая очередь весьма трезво смотрит на шансы получить в итоге "стояния" те или иные бонусы...
Ну следующая ЧР наверное будет дочь Р
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Elizaveta Queen
Ответ lammi
Так ИСУ теперь прыжки и в танцы засунули, для поддержания интереса, они столько всего напринимали. А одиночникам я не помню, чтобы она помогала, ну разве что сломать прыжок надо было.
Мое мнение-танцы вообще надо убирать из спорта и оставить только парное..Как в свое время бальные танцы пытались пропихнуть в ОИ.
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Elizaveta Queen
Видимо,контракт не продлили с Лининчук...
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Irina Kistler
Ответ lammi
Хоть в Саудовской Аравии, это не отменяет того факта, что у них собрались танцоры чуть ли не из всех стран, Академия уже лопается. Хороших условий у Линичук давно нет, впрочем как и пар, репутация есть.
В сезоне 2004-2005, одним из самых лучших для директоров Монреальской Академии с Лозоном и Дюброй работали Анжелика Крылова с мужем как хореографы, значит мы тоже можем научить многому, но условий сейчас у Анжелики нет, а в Канаде все сложилось, не факт, что в Саудовской Аравии бы сложилось. Это называется удача + масса обстоятельств))
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Irina Kistler
Ответ lammi
Когда двое людей, которые на тот момент влияли на танцы в федре, бледнеют от одного макета "Аборигенов" то это сигналище, что именно этот танец надо убирать, а не упираться лбами. Я знаю почему они закончили официально, неофициально из-за "Аборигенов". Мировые танцы тоже умеют намекать, когда надо убраться с соревновательного катка.
Знаете у нас много " неофициальных" чемпионов, мало кого волнуют " одна бабка сказала... намекнула, что она знает ", что произошло, то произошло, спасибо им за танец!
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JustL
Ответ lammi
Это же какие? Удивительное рядом.
Может имеют ввиду Грищук, Крылову хотя бы- именитые и шикарные танцорши были)
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lammi
Ответ Irina Kistler
По-вашему можно связь провести, что сейчас у нас пары распадаются потому что ХБ плохой танец поставили? А про " предупреждения" :очень многие танцы критиковали, кт потом признавали шедевром. Посмотрите сколько просмотров у "Аборигенов"! И карьеру танцем они не сломали, закончили, но там совсем другие причины были
Когда двое людей, которые на тот момент влияли на танцы в федре, бледнеют от одного макета "Аборигенов" то это сигналище, что именно этот танец надо убирать, а не упираться лбами. Я знаю почему они закончили официально, неофициально из-за "Аборигенов". Мировые танцы тоже умеют намекать, когда надо убраться с соревновательного катка.
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Татьяна Густавсон
Ответ lammi
Так ИСУ теперь прыжки и в танцы засунули, для поддержания интереса, они столько всего напринимали. А одиночникам я не помню, чтобы она помогала, ну разве что сломать прыжок надо было.
Она же сказала в плане скольжения, что одиночникам это не надо? Вполне может научить и скольжению и хореографии!
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Адриана
Ответ Лена Самойлова
пристройте её к ТМ, какая разница сколько за бортиком человек 7,8,9))
Ну а Вам то какая разница?
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Адриана
Ответ lammi
К сожалению второе, ее позвала ФФККР.
А "к сожалению " то Почему?
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grey9610212
Ну, Слава Богу, наши подтягиваются.... товарищ Чайковская: всех домой, включая Бутырскую... всех на лёд
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