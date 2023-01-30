«Любой вправе выбирать того тренера, который поможет ему добиться успеха. Грассль сейчас ищет себя». Туренко о тренировках фигуриста в России
Российский тренер Ангелина Туренко, которая работает в Италии, ответила на вопросы о подготовке Мориса Квителашвили и Даниэля Грассля к чемпионате Европы в Эспоо.
27 января Квителашвили занял на турнире 16-е место, Грассль – 6-е.
– В вашей академии в Энье тренировался Морис Квителашвили. Принимали ли вы непосредственное участие в его подготовке к ЧЕ-2023?
– Около двух месяцев Квителашвили действительно тренировался у нас. В начале декабря он уехал в Москву и к чемпионату Европы готовился в группе Этери Тутберидзе.
– В «Хрустальном» готовился к чемпионату Европы и Даниэль Грассль. Как к этому относятся в Италии?
– С пониманием. Любой спортсмен вправе выбирать того тренера, который поможет ему добиться успеха. Даниэль сейчас ищет себя. Летом он уезжал из Италии в США, потом вернулся, сейчас уехал в Россию. Посмотрим, что из этого выйдет.
– Подметили в его катании какие-то изменения, сделанные руками мэтров из «Хрустального»?
– Грассль уехал в Москву в первых числах января. Сейчас он только адаптируется к требованиям новых тренеров, – сказала Туренко.
Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?
На ОИ играх от ТШТ было 6 спортсменов, и только одной 15 лет , но уже прошедшей пубертат далеко не с детским телом
Саше Ане 17-18, Морису 26, Вове Жене тожегде то 26-27
Никто не сломан, все сильные и заряженные приехали.
А Грассль наверно получше знает о работе тренеров и выбрал то, что ему подходит больше всего
Травма все еще беспокоит, лечение не помогает
Сниматься конечно надо было
Очень корректное интервью. Правильно, каждый ищет для себя лучшее.
Туренко удачи в сборной Италии, похоже хорошо вписалась в ТШ