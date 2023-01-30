«Любой вправе выбирать того тренера, который поможет ему добиться успеха. Грассль сейчас ищет себя». Туренко о тренировках фигуриста в России

Теги Ангелина Туренко чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Даниэль Грассль Фигурное катание

Российский тренер Ангелина Туренко, которая работает в Италии, ответила на вопросы о подготовке Мориса Квителашвили и Даниэля Грассля к чемпионате Европы в Эспоо.

27 января Квителашвили занял на турнире 16-е место, Грассль – 6-е.

– В вашей академии в Энье тренировался Морис Квителашвили. Принимали ли вы непосредственное участие в его подготовке к ЧЕ-2023?

– Около двух месяцев Квителашвили действительно тренировался у нас. В начале декабря он уехал в Москву и к чемпионату Европы готовился в группе Этери Тутберидзе.

– В «Хрустальном» готовился к чемпионату Европы и Даниэль Грассль. Как к этому относятся в Италии?

– С пониманием. Любой спортсмен вправе выбирать того тренера, который поможет ему добиться успеха. Даниэль сейчас ищет себя. Летом он уезжал из Италии в США, потом вернулся, сейчас уехал в Россию. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Подметили в его катании какие-то изменения, сделанные руками мэтров из «Хрустального»?

– Грассль уехал в Москву в первых числах января. Сейчас он только адаптируется к требованиям новых тренеров, – сказала Туренко.

Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Morgan
Ответ Gau
Грассль- всё. Юношеское обаяние проходит. Нормальное мужское тело не даст прыгать его дивные балалаечные прыжки. Ну, и его принадлежность к группе с открытым делом не способствует дополнительным бонусам. И еще есть Мемола и Франджипани у итальянской федерации.
мне кажется, итальянская федра его сбагрила в тшт, чтобы его там сломали и , таким образом, избавиться от него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gau
Грассль- всё. Юношеское обаяние проходит. Нормальное мужское тело не даст прыгать его дивные балалаечные прыжки. Ну, и его принадлежность к группе с открытым делом не способствует дополнительным бонусам. И еще есть Мемола и Франджипани у итальянской федерации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ Дирижёр Иван
Тутберидзе с Тарасовой и Моровым не работала. Для них пригнали почти всех лучших тренеров России (если не считать Москвиной), но даже так они ничего не показали, кроме прокатов на ОИ. И если бы их грибы достались Мишиной и Галлямову, то возможно они сейчас бы были с золотом Олимпийских Игр. И работа ТШТ с ТМ без других тренеров в этом сезоне хорошо «видна», когда они даже юниором проиграли и ни одного чистого проката.
Ну с золотом ОИ в Пекине против китайцев МиГи бы вряд ли были. Для китайцев это последние ОИ и уж совсем им навалять нужно было так, чтоб никак их не вытащить было на золото. а вот серебро вполне реально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina Kistler
Ответ Дирижёр Иван
Тутберидзе с Тарасовой и Моровым не работала. Для них пригнали почти всех лучших тренеров России (если не считать Москвиной), но даже так они ничего не показали, кроме прокатов на ОИ. И если бы их грибы достались Мишиной и Галлямову, то возможно они сейчас бы были с золотом Олимпийских Игр. И работа ТШТ с ТМ без других тренеров в этом сезоне хорошо «видна», когда они даже юниором проиграли и ни одного чистого проката.
Дирижёр Иван, играете фальшиво, лицемерно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ russalka
Сергей Воронов между прочим свои лучшие результаты показал у ТШТ.
Как раз таки свои результаты Воронов показал у Морозова, как и Леонова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ nina1212
Морис сам уже все рассказал. Уехал в Италию, получил там травму, лечиться там не получилось. Уехал обратно в Москву, потом на шоу в Казахстан Травма все еще беспокоит, лечение не помогает Сниматься конечно надо было
Получил травму? Воспаление костного мозга не происходит за один день. Если он не может вылечиться в Москве, то и до этого значит тренировался в том числе и у Тутберидзе недолеченный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дирижёр Иван
Ответ nina1212
смените уже методичку На ОИ играх от ТШТ было 6 спортсменов, и только одной 15 лет , но уже прошедшей пубертат далеко не с детским телом Саше Ане 17-18, Морису 26, Вове Жене тожегде то 26-27 Никто не сломан, все сильные и заряженные приехали. А Грассль наверно получше знает о работе тренеров и выбрал то, что ему подходит больше всего
Тутберидзе с Тарасовой и Моровым не работала. Для них пригнали почти всех лучших тренеров России (если не считать Москвиной), но даже так они ничего не показали, кроме прокатов на ОИ. И если бы их грибы достались Мишиной и Галлямову, то возможно они сейчас бы были с золотом Олимпийских Игр. И работа ТШТ с ТМ без других тренеров в этом сезоне хорошо «видна», когда они даже юниором проиграли и ни одного чистого проката.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tim55555
Ответ nina1212
смените уже методичку На ОИ играх от ТШТ было 6 спортсменов, и только одной 15 лет , но уже прошедшей пубертат далеко не с детским телом Саше Ане 17-18, Морису 26, Вове Жене тожегде то 26-27 Никто не сломан, все сильные и заряженные приехали. А Грассль наверно получше знает о работе тренеров и выбрал то, что ему подходит больше всего
Морис не в женской одиночке выступает. А Вова с Женей прибились к ним из-за льда и потенциальных грибов. Не нужно делать вид, что эту пару сделала ЭТ. Ну и где сейчас Аня с Сашей - какие результаты они показывают?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tim55555
Ответ russalka
Сергей Воронов между прочим свои лучшие результаты показал у ТШТ.
Воронов у кого только не тренировался. Он мог показать свои результаты у кого угодно. И показывал между прочим.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Ответ tim55555
Глупенький скорее всего. Поломают как многих парней и уползёт оттуда на карачках или в инвалидной коляске. А скорее всего смотается оттуда, потому что он же не 14-летняя российская девочка, которая готова по многу раз на допубертатном теле скакать квады.
смените уже методичку
На ОИ играх от ТШТ было 6 спортсменов, и только одной 15 лет , но уже прошедшей пубертат далеко не с детским телом
Саше Ане 17-18, Морису 26, Вове Жене тожегде то 26-27
Никто не сломан, все сильные и заряженные приехали.
А Грассль наверно получше знает о работе тренеров и выбрал то, что ему подходит больше всего
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
russalka
Ответ tim55555
Весь опыт работы ТШТ с мужчинами указывает на то, что результатов не бывает и близко похожих на результаты у девушек. Допубертатная технология в МО не работает.
Сергей Воронов между прочим свои лучшие результаты показал у ТШТ.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
«Любой вправе.., но и любой другой вправе не одобрить.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tim55555
Ответ nina1212
эх, жаль, глупенький Грассль не знает ничего от технологиях тренеров, надо было ему к вам обратиться за советом
Глупенький скорее всего. Поломают как многих парней и уползёт оттуда на карачках или в инвалидной коляске. А скорее всего смотается оттуда, потому что он же не 14-летняя российская девочка, которая готова по многу раз на допубертатном теле скакать квады.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Ответ Katerina Sunny
И правильно, что прояснила по поводу Мориса. А то всю подготовку уже свалили на принявших итальянцев.
Морис сам уже все рассказал. Уехал в Италию, получил там травму, лечиться там не получилось. Уехал обратно в Москву, потом на шоу в Казахстан
Травма все еще беспокоит, лечение не помогает
Сниматься конечно надо было
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nina1212
Ответ tim55555
Весь опыт работы ТШТ с мужчинами указывает на то, что результатов не бывает и близко похожих на результаты у девушек. Допубертатная технология в МО не работает.
эх, жаль, глупенький Грассль не знает ничего от технологиях тренеров, надо было ему к вам обратиться за советом
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tim55555
Весь опыт работы ТШТ с мужчинами указывает на то, что результатов не бывает и близко похожих на результаты у девушек. Допубертатная технология в МО не работает.
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
И правильно, что прояснила по поводу Мориса. А то всю подготовку уже свалили на принявших итальянцев.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Savanuk
Рыба ищет, где глубже, а человек, где ему лучше !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rtun
Расскажите это Тутберидзе.
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ответ Блинчик
Да прям любой! Не любой! Например, девочки, желающие уйти из ТШТ - это предательницы.
Точно, кто уходит из Хрустального, приравнивается к врагу народа .
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lana Donovan
Были слухи, что Даниэль не сработался с Туренко и поэтому ищет нового тренера. Есть у кого-то информация? Потому что очень странно, что он ушёл от Магри, у них было плодотворное сотрудничество и вдруг прекращают совместную работу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
Да прям любой! Не любой! Например, девочки, желающие уйти из ТШТ - это предательницы.
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Мне всегда нравилась Ангелина, но у нас ее спортсменов зажимали, хотя она им ставила 3Л3Р.
Очень корректное интервью. Правильно, каждый ищет для себя лучшее.
Туренко удачи в сборной Италии, похоже хорошо вписалась в ТШ
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ok-k
"В праве" - это "банальная невнимательность" (с) журналистов Р-Спорта или Спортса? :)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Право выбора всегда должно быть у индивидуума, а не право толпы ему указывать....
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий