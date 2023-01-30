«Любой вправе выбирать того тренера, который поможет ему добиться успеха. Грассль сейчас ищет себя». Туренко о тренировках фигуриста в России

Российский тренер Ангелина Туренко, которая работает в Италии, ответила на вопросы о подготовке Мориса Квителашвили и Даниэля Грассля к чемпионате Европы в Эспоо.

27 января Квителашвили занял на турнире 16-е место, Грассль – 6-е.

– В вашей академии в Энье тренировался Морис Квителашвили. Принимали ли вы непосредственное участие в его подготовке к ЧЕ-2023?

– Около двух месяцев Квителашвили действительно тренировался у нас. В начале декабря он уехал в Москву и к чемпионату Европы готовился в группе Этери Тутберидзе.

– В «Хрустальном» готовился к чемпионату Европы и Даниэль Грассль. Как к этому относятся в Италии?

– С пониманием. Любой спортсмен вправе выбирать того тренера, который поможет ему добиться успеха. Даниэль сейчас ищет себя. Летом он уезжал из Италии в США, потом вернулся, сейчас уехал в Россию. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Подметили в его катании какие-то изменения, сделанные руками мэтров из «Хрустального»?

– Грассль уехал в Москву в первых числах января. Сейчас он только адаптируется к требованиям новых тренеров, – сказала Туренко.

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