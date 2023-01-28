Попова о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Совершенно правильный шаг. Смена тренера – это возможность увидеть новый подход, новое видение фигурного катания»

Экс-фигуристка, хореограф высказалась о тренировках итальянского фигуристка в группе .

На чемпионате Европы-2023 в Эспоо Грассль занял 6-е место.

«Всегда смена тренера – это возможность увидеть новый подход, новое видение фигурного катания.

Тем более, мы знаем его позицию: ему всегда было интересно попробовать поработать у Этери Георгиевны, специалиста мирового масштаба – сколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы она успела воспитать? Это совершенно разумный и логичный ход.

Да, конечно, он столкнулся с некоторым неприятным откликом общества. Но, между тем, ни итальянская федерация, ни его тренер не видят проблемы, все идет по плану, он готовится. Так что это совершенно правильный шаг.

Конечно, неудачные старты бывают у всех. А мужское одиночное катание часто бывает непредсказуемым», – сказала Попова.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

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