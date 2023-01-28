Попова о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Совершенно правильный шаг. Смена тренера – это возможность увидеть новый подход, новое видение фигурного катания»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Бетина Попова Даниэль Грассль Фигурное катание

Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова высказалась о тренировках итальянского фигуристка Даниэля Грассля в группе Этери Тутберидзе.

На чемпионате Европы-2023 в Эспоо Грассль занял 6-е место. 

«Всегда смена тренера – это возможность увидеть новый подход, новое видение фигурного катания.

Тем более, мы знаем его позицию: ему всегда было интересно попробовать поработать у Этери Георгиевны, специалиста мирового масштаба – сколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы она успела воспитать? Это совершенно разумный и логичный ход.

Да, конечно, он столкнулся с некоторым неприятным откликом общества. Но, между тем, ни итальянская федерация, ни его тренер не видят проблемы, все идет по плану, он готовится. Так что это совершенно правильный шаг.

Конечно, неудачные старты бывают у всех. А мужское одиночное катание часто бывает непредсказуемым», – сказала Попова. 

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

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17 комментариев

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Irina Kistler
Ответ B.Jones
"Экспериментальная лаборатория Тутбердзе". Жутко звучит.
С их результатами звучит гордо, весь мир восхищается, I SU правила меняют, в книгу Гинесса заносят не предирайтесь, пусть моё название вам не нравится, соглашусь оно не самое лучшее, но это не как не уменьшает их возможности находить и развивать таланты
+1
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Viktoria dek
Ответ Оскар Муравьев
Этери тренер допубертатных дев.. С парнями результаты только у юниоров были
Воронов и Морис вышли из чата)
+2
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Tanya Reed
Ответ Е...С
Поклонники одного ТШ очень приветствуют желание Грассля поработать с Тутберидзе, но очень осуждают если спортсмены хотят какой-то перемены и уходят из Хрустального.
Да не осуждают, а просто объясняют, что толку от ухода из ТШТ нет никакого. Тараканова, Цурская, Саханович, Медведева, Косторная,Трусова не дадут соврать)
+3
-3
0
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Оскар Муравьев
Этери тренер допубертатных дев.. С парнями результаты только у юниоров были
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир
🤪😜🤣
0
0
0
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B.Jones
Ответ Irina Kistler
Благодаря штабу Тутберидзе Рыжики прекрасно выступили на ОИ, если Грасль выиграет или даже будет в призерах на международных стартах все будут в выигрыше. Пожелаем всем удачи, а то что ушёл, там все равно ситуация сложилась надо было уходить, результатом он был недоволен, в Италии выбор небольшой, он хотел все радикально и в Европе, штаб Тутберидзе как " экспериментальная лаборатория", они тоже репутацией рискуют, уверена не ради только денег его взяли.
"Экспериментальная лаборатория Тутбердзе". Жутко звучит.
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Ezhevika33
Ответ Сергей Южин
Ну и много нового увидели у других тренеров Трусова, Косторная, Медведева, Тараканова...? И главное, что им эти переходы дали?? Если бы Лиза Туктамышева бегала по тренерам, выступала бы она до сих пор? Если бы Щербакова последовала примеру Трусовой и Косторной, а ведь к ней хуже всех относились в ТШТ, и у нее было больше всех оснований уйти из Хрустального, стала бы она ОЧ? Одно дело сменить тренера однократно, как это сделал в свое время Ягудин, и совсем другое - бегать по тренерским штабам, как Грасль или Трусова.
Тогда Грассль зря перешёл.
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Ezhevika33
Ответ Е...С
Поклонники одного ТШ очень приветствуют желание Грассля поработать с Тутберидзе, но очень осуждают если спортсмены хотят какой-то перемены и уходят из Хрустального.
Какое двуличие высказывающихся, просто жуть.
От других тренеров в тшт уходить значит считается благим делом, а если наоборот - дружно сожрут хейтом.
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Сергей Южин
Ну и много нового увидели у других тренеров Трусова, Косторная, Медведева, Тараканова...?
И главное, что им эти переходы дали??
Если бы Лиза Туктамышева бегала по тренерам, выступала бы она до сих пор?
Если бы Щербакова последовала примеру Трусовой и Косторной, а ведь к ней хуже всех относились в ТШТ, и у нее было больше всех оснований уйти из Хрустального, стала бы она ОЧ?
Одно дело сменить тренера однократно, как это сделал в свое время Ягудин, и совсем другое - бегать по тренерским штабам, как Грасль или Трусова.
0
-3
-3
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Ezhevika33
Не чемпионов, а чемпионок.
0
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Irina Kistler
Благодаря штабу Тутберидзе Рыжики прекрасно выступили на ОИ, если Грасль выиграет или даже будет в призерах на международных стартах все будут в выигрыше. Пожелаем всем удачи, а то что ушёл, там все равно ситуация сложилась надо было уходить, результатом он был недоволен, в Италии выбор небольшой, он хотел все радикально и в Европе, штаб Тутберидзе как " экспериментальная лаборатория", они тоже репутацией рискуют, уверена не ради только денег его взяли.
+3
-3
0
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Katerina Sunny
Ответ Gemma157
Смена тренера нормально когда с предыдущим тренером результаты были далеки от желаемых. А а его случае смена тренера это очень опрометчиво и даже глупо. Потому что у Магри у него все было норм. С такими баллами, какие он набрал на прошлом ЧЕ, на этом ЧЕ он стал бы чемпионом Еще бы понятно было, если бы он пошел к Арутюняну, или хотя бы к Орсеру или Ламбьелю
Если у Тутберидзе не получится, то пойдёт Даня к Стефану выполнять 4-хлетние обязательства.
+3
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Katerina Sunny
Не думаю, что у Дани в планах стоял именно такой результат на ЧЕ. И в графе тренер у Дани прочерк.
+3
-2
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Gemma157
Смена тренера нормально когда с предыдущим тренером результаты были далеки от желаемых. А а его случае смена тренера это очень опрометчиво и даже глупо. Потому что у Магри у него все было норм. С такими баллами, какие он набрал на прошлом ЧЕ, на этом ЧЕ он стал бы чемпионом
Еще бы понятно было, если бы он пошел к Арутюняну, или хотя бы к Орсеру или Ламбьелю
+7
-3
+4
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Савосмна Лидия
Кого из парней этот штаб куда привёл? Только в утиль, которые потом в других штабах восстают и неплохо катают
+4
-6
-2
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Е...С
Поклонники одного ТШ очень приветствуют желание Грассля поработать с Тутберидзе, но очень осуждают если спортсмены хотят какой-то перемены и уходят из Хрустального.
+4
-8
-4
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Wiley Fox
У Тутберидзе, да

Представляю, как это звучит для Глейхенгуся и Дудакова

Впрочем, им славу звон монет заменяет
+3
-7
-4
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