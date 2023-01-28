Попова о тренировках Грассля у Тутберидзе: «Совершенно правильный шаг. Смена тренера – это возможность увидеть новый подход, новое видение фигурного катания»
Экс-фигуристка, хореограф Бетина Попова высказалась о тренировках итальянского фигуристка Даниэля Грассля в группе Этери Тутберидзе.
На чемпионате Европы-2023 в Эспоо Грассль занял 6-е место.
«Всегда смена тренера – это возможность увидеть новый подход, новое видение фигурного катания.
Тем более, мы знаем его позицию: ему всегда было интересно попробовать поработать у Этери Георгиевны, специалиста мирового масштаба – сколько олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы она успела воспитать? Это совершенно разумный и логичный ход.
Да, конечно, он столкнулся с некоторым неприятным откликом общества. Но, между тем, ни итальянская федерация, ни его тренер не видят проблемы, все идет по плану, он готовится. Так что это совершенно правильный шаг.
Конечно, неудачные старты бывают у всех. А мужское одиночное катание часто бывает непредсказуемым», – сказала Попова.
В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?
От других тренеров в тшт уходить значит считается благим делом, а если наоборот - дружно сожрут хейтом.
И главное, что им эти переходы дали??
Если бы Лиза Туктамышева бегала по тренерам, выступала бы она до сих пор?
Если бы Щербакова последовала примеру Трусовой и Косторной, а ведь к ней хуже всех относились в ТШТ, и у нее было больше всех оснований уйти из Хрустального, стала бы она ОЧ?
Одно дело сменить тренера однократно, как это сделал в свое время Ягудин, и совсем другое - бегать по тренерским штабам, как Грасль или Трусова.
Еще бы понятно было, если бы он пошел к Арутюняну, или хотя бы к Орсеру или Ламбьелю
Представляю, как это звучит для Глейхенгуся и Дудакова
Впрочем, им славу звон монет заменяет