Российская фигуристка Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской.

«Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, у меня сегодня запланированный выходной», – сказала Валиева.

Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской