Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской.
«Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, у меня сегодня запланированный выходной», – сказала Валиева.
Чем плоха схема?
Или надо как у Стаси? Бегать по тренерам до 20 лет, всегда мимо сборной, все за свой счет, и страдать, страдать, страдать... При этом с травмами и болезнями
интересный выбор: платье из Интерстеллар и фрагмент проги из Аватара... что в итоге получится?🤔