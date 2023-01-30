Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской.

«Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, у меня сегодня запланированный выходной», – сказала Валиева.

Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской

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9 комментариев

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nina1212
Ответ Кваксель
Вот многие гнобят Тутберидзе за тяжелые тренировки, за то, что максимума от девочек требует, но по факту: разве у многих девочек возраста Валиевой есть возможность в своём возрасте без родительской материальной поддержки заработать себе известность, обеспечивать себя, реализовать свой талант и подготовить подушку для того, чтобы после завершения карьеры заниматься другим, выбирать свой путь? Кто так популяризировал спорт, что у фигуристок, начиная с Медведевой, наверное, начали появляться интересные контракты, их начали приглашать туда, где раньше они не были интересны. Алина в этом очень приуспела, у Ани есть какие-то рекламные коллабы.. кто из этих скромных европейских фигуристок, которых мы наблюдали недавно, о таком не мечтает вместо долгой зреложенской пресной карьеры со скромными медалями и отсутствием каких-то бонусов от этого тяжелого труда?
так в списках форбс из фигуристов только тутберидзовские. Там на самом деле у всех одна схема: хорошо работаешь на катке, берешь все медали, появляется много фанатов, много упоминаний в СМИ, затем появляются спонсоры, контракты и самый пик - это ОИ, шоу в главных ролях с миллиоными гонорарами, бешеная популярность и открываются все двери в успешную жизнь! Затем приходят другие девочки и все повторяется
Чем плоха схема?
Или надо как у Стаси? Бегать по тренерам до 20 лет, всегда мимо сборной, все за свой счет, и страдать, страдать, страдать... При этом с травмами и болезнями
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Камаз Арбузов
Ну хоть здесь Камилу никто не обвинит в том, что она села кому-то на хвост. Надеюсь, что следующую фигуристку, которая снимется в музыкальном клипе также обвинять не будут. А Камила прекрасна на льду, поэтому и не удивительно, что пригласили именно её.
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Савосмна Лидия
Их стало слишком много на стадионах незная ни одного футболиста, не понимая правил футбола приходят на стадион называют себя амбросодором, хоккей тоже не остался без их внимания, слишком много, везде пихают
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-1
-1
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Alexander X
Ответ Кваксель
Вот многие гнобят Тутберидзе за тяжелые тренировки, за то, что максимума от девочек требует, но по факту: разве у многих девочек возраста Валиевой есть возможность в своём возрасте без родительской материальной поддержки заработать себе известность, обеспечивать себя, реализовать свой талант и подготовить подушку для того, чтобы после завершения карьеры заниматься другим, выбирать свой путь? Кто так популяризировал спорт, что у фигуристок, начиная с Медведевой, наверное, начали появляться интересные контракты, их начали приглашать туда, где раньше они не были интересны. Алина в этом очень приуспела, у Ани есть какие-то рекламные коллабы.. кто из этих скромных европейских фигуристок, которых мы наблюдали недавно, о таком не мечтает вместо долгой зреложенской пресной карьеры со скромными медалями и отсутствием каких-то бонусов от этого тяжелого труда?
так, как девчонки "работают", никакой тренер заставить не сможет... это дикая мотивация или реальная любовь к фк нужна😔
+6
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+6
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Still Running
Вращение лучше получилось, чем в последнее время на соревнованиях) Ждём чемпионку в финале гран-при!
+6
-3
+3
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Alexander X
хотелось бы уже скорее увидеть результат съёмок😔
интересный выбор: платье из Интерстеллар и фрагмент проги из Аватара... что в итоге получится?🤔
+3
-1
+2
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oldparakhod
Камила шикарна. Невольно сравниваешь её и убогенькие прокаты на прошедшем ЧЕ.
+10
-10
0
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Кваксель
Вот многие гнобят Тутберидзе за тяжелые тренировки, за то, что максимума от девочек требует, но по факту: разве у многих девочек возраста Валиевой есть возможность в своём возрасте без родительской материальной поддержки заработать себе известность, обеспечивать себя, реализовать свой талант и подготовить подушку для того, чтобы после завершения карьеры заниматься другим, выбирать свой путь? Кто так популяризировал спорт, что у фигуристок, начиная с Медведевой, наверное, начали появляться интересные контракты, их начали приглашать туда, где раньше они не были интересны. Алина в этом очень приуспела, у Ани есть какие-то рекламные коллабы.. кто из этих скромных европейских фигуристок, которых мы наблюдали недавно, о таком не мечтает вместо долгой зреложенской пресной карьеры со скромными медалями и отсутствием каких-то бонусов от этого тяжелого труда?
+20
-6
+14
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Anatiana
Какие красивые линии. Камила прекрасна.
+13
-7
+6
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