Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской

Теги сборная России светская хроника женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева снимется в музыкальном клипе российской певицы Натальи Подольской. 

Об этом Подольская рассказала в эфире «Русского радио». 

«Песня для меня очень сердечная. Я ее записывала, когда шел проект «Ледниковый период». Он вдохновил меня на идею будущего клипа.

Я очень прониклась жизнью наших спортсменов, наших чемпионов, у которых сейчас забрали цель жизни – Олимпиаду, флаг, медали. Которых обвиняют в допинге, а потом отменяют эти обвинения. 

В это воскресенье мы снимаем клип на эту песню, где согласилась принять участие Камила Валиева. Она будет в играть главную роль. Съемочной площадкой, конечно, будет каток», – сказала Подольская. 

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108 комментариев

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Гарниенко не болеет за Россию
Ответ Оскар Муравьев
Это же пиар был кринжовый
То ли дело ТрусоТюки. Раскручиваемые с подачи Соколовской и подхваченные Яной Р. На каждом шоу бонусом, каждом вью и каждом прокате. Вот это я понимаю - хроника ВЫСОКИХ отношений!
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Wiley Fox
Ответ vanessa2021
Вы Шамана в один ряд с Дмитриенко, Подольской и Бузовой не ставьте. Шаман- один из лучших вокалистов России сейчас. Мегапрофессиональный к тому же.
Ахаха

Пропала Россия тогда
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девочкитакиедевочки
Ответ sg12
Так не жри, может меньше бреда писать будешь.
допингистка то не я , а жеребенок, ты че то путаешься
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nina1212
Ответ Джаспер
А кого Рудковская сейчас продюсирует? Ну кроме своего сыночка)
а с Биланом все что ли?
загуглила, оказалось, Билан все еще ее, просто часть вопросов теперь решает другой человек. И еще у нее группа Градусы, Юлиана Караулова и может еще какие то
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22somebody22
Зачем?
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Volles
Очередной проплаченный в@@@ер для пропагандисткой машины «все против России» 🤢
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Дружба11
Ну в том,что Подольская пригласила Ками-вина уж точно не Ками.Будет у Ками и такой опыт
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lammi
Ответ IrinaKin
ну он имел в виду второй от Натальи, и что тут такого
Нет он не это имел виду, он про Никиту вообще забыл. Сказал мол я стал папой во второй раз.
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IrinaKin
Ответ lammi
Пресняков, когда Подольская родила второго сказал ну вот у меня второй сын родился. Наталья покраснела и громко кашлянула, до Преснякова только через минуту дошло почему и он такой: в смысле третий сыне родился.
ну он имел в виду второй от Натальи, и что тут такого
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sg12
Ответ девочкитакиедевочки
жрать надо было меньше
Так не жри, может меньше бреда писать будешь.
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девочкитакиедевочки
Ответ sg12
Габдрахимовна, ребят подвели те, кто подсыпал запрещёнку, а не чистая 15-летняя девчонка, которую так жестоко подставили и прессовали всем миром.
жрать надо было меньше
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sg12
Ответ девочкитакиедевочки
скольких наших ребят подвела -это тоже требует клятвы или вы еще не в курсе что из за этого жеребенка мы без золота останемся.
Габдрахимовна, ребят подвели те, кто подсыпал запрещёнку, а не чистая 15-летняя девчонка, которую так жестоко подставили и прессовали всем миром.
+3
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Tresk2
Хорошо что не Алиночку пригласили. Больше время на учёбу у неё останется. Поучится запятые расставлять.
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lyubov61
Ответ Аля Иванова
Странно,что не пригласили сняться Анну,она и в ЛП была и могла бы спеть дуэтом с Подольской,тем более опыт петь дуэтом у неё уже есть,вон как с Усачёвой пели-заслушаешься.
((((
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девочкитакиедевочки
Ответ Зиля Бадриева
Прямо поклясться можете или как обычно)
скольких наших ребят подвела -это тоже требует клятвы или вы еще не в курсе что из за этого жеребенка мы без золота останемся.
+5
-2
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Зиля Бадриева
Ответ девочкитакиедевочки
скоро для ками все будет за счастье. Скольких наших ребят подвела, надеясь на этого уже запятнанного доктора
Прямо поклясться можете или как обычно)
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Роман Цыренков
Ответ Beloded2007
Предлагаю Подольской такие слова для песни: "Допинг попал ей от деда, Что тарелку не вымыл с обеда. Камила за дедом обед доедала, Сама не поняв, что невольно глотала... И вмиг закрутилась в прыжках героиня Тулуп, лутц и аксель легко покорила. Дед хлопал в ладоши - ай да таблетка! "На ужин Камиле дам допинг в котлетке". Закончилось, правда, всё очень печально. Не помог деда допинг в зачёте медальном. Камила в слезах допивает крюшон, И тихонько рыдаёт, натянув капюшон".
вот что бывает, когда умом не наградили....
+7
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Kristine Kristine
Ответ Beloded2007
Предлагаю Подольской такие слова для песни: "Допинг попал ей от деда, Что тарелку не вымыл с обеда. Камила за дедом обед доедала, Сама не поняв, что невольно глотала... И вмиг закрутилась в прыжках героиня Тулуп, лутц и аксель легко покорила. Дед хлопал в ладоши - ай да таблетка! "На ужин Камиле дам допинг в котлетке". Закончилось, правда, всё очень печально. Не помог деда допинг в зачёте медальном. Камила в слезах допивает крюшон, И тихонько рыдаёт, натянув капюшон".
Загитова бы такие прекрасные стихи оторвала бы с руками:)
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Шубы
Что за каша у нее в голове. Такое чувство, что у большинства тех, кто поддерживает Валиеву, примерно такая же каша. Полное незнание вопроса. Вот не зря говорят, что у большинства современных людей в век информации клишированное сознание.
Вот не поверите, вчера в автобусе ехала, а кондуктор с пассажиркой про Валиеву говорили 😅 вот такую же кашу и говорили. Так что вы правы абсолютно. Причём они на а Валиеву переключились после Шольца, который танки Украине пообещал. У них это были звенья одной цепи - Запад нас ненавидит, поэтому поставляет танки и подставил Валиеву.
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<vella>
Ответ vanessa2021
Вы Шамана в один ряд с Дмитриенко, Подольской и Бузовой не ставьте. Шаман- один из лучших вокалистов России сейчас. Мегапрофессиональный к тому же.
я его помню еще по Фактору А
мне он тогда больше всех понравился своей бешеной энергетикой и харизмой.
показательна реакция Пугачевой на его выступление
https://www.youtube.com/watch?v=vIameCxwBaQ
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-2
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sg12
Шикарно.🔥 Камила необычайно одарённая красавица, нарасхват.) И это уже в 16 лет. Люди не смотрят на медали и титулы, они смотрят, что фигурист (в данном случае) сам из себя представляет, как катается, и тут Камила вне конкуренции. Бешеный успех Уэнсдей тоже сыграл свою роль, показав, что Камила настоящая актриса на льду.💫 Спасибо Наталье за такое уважительное отношение к Камиле, и ждём выхода нового клипа.💥
+17
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девочкитакиедевочки
Ответ Зиля Бадриева
Для Подольской за счастье получить фигуристку с таким рейтингом. За такой промоушен артистов платят большие деньги.
скоро для ками все будет за счастье. Скольких наших ребят подвела, надеясь на этого уже запятнанного доктора
+9
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Versa
Ответ Ольга Ив
LAPO так и тащит Алину в ветки Камилы. Непонятно зачем
понятно как раз зачем)) у фанатов Валиевой (и у нее самой видимо) все еще горит от КПК
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missis-Zima
Ответ Аля Иванова
Странно,что не пригласили сняться Анну,она и в ЛП была и могла бы спеть дуэтом с Подольской,тем более опыт петь дуэтом у неё уже есть,вон как с Усачёвой пели-заслушаешься.
))
+10
-7
+3
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шампион
Комментарий скрыт
+5
-15
-10
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