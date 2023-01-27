Камила Валиева снимется в клипе певицы Натальи Подольской
Фигуристка Камила Валиева снимется в музыкальном клипе российской певицы Натальи Подольской.
Об этом Подольская рассказала в эфире «Русского радио».
«Песня для меня очень сердечная. Я ее записывала, когда шел проект «Ледниковый период». Он вдохновил меня на идею будущего клипа.
Я очень прониклась жизнью наших спортсменов, наших чемпионов, у которых сейчас забрали цель жизни – Олимпиаду, флаг, медали. Которых обвиняют в допинге, а потом отменяют эти обвинения.
В это воскресенье мы снимаем клип на эту песню, где согласилась принять участие Камила Валиева. Она будет в играть главную роль. Съемочной площадкой, конечно, будет каток», – сказала Подольская.
Пропала Россия тогда
загуглила, оказалось, Билан все еще ее, просто часть вопросов теперь решает другой человек. И еще у нее группа Градусы, Юлиана Караулова и может еще какие то
мне он тогда больше всех понравился своей бешеной энергетикой и харизмой.
показательна реакция Пугачевой на его выступление
https://www.youtube.com/watch?v=vIameCxwBaQ