Камила Валиева: «Пока я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет открыта в будущем»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Камила Валиева музыка Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о выборе музыке для своих выступлений.

«Пока еще я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет открыта в будущем.

Пока музыку подбирают для меня тренеры. Я полностью доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу. Но, если мне не нравится предложенная музыка, то я об этом говорю, и ко мне прислушиваются.

Ведь катать программу целый сезон все-таки мне, поэтому музыка и идея программы должны быть мне близки и понятны», – цитирует Валиеву издание The Blueprint.

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11 комментариев

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Ашенора Прайс
Ответ Brokkoli
А что про допинговый кейс коуч говорит, какие перспективы
Коуч кикнул квесчн ’баут допинг кейс.
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asusp527
В каком еще будущем?
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juliamart
Музыка и образы у неё всегда на высоте. Правильно, что слушается.
+8
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+7
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Sat397
Нам - болельщикам главное чтобы это будущее в спорте у Камилы было, чтобы её спортивная карьера была долгой, а кто музыку выбирать будет даже не принципиальный вопрос, у тренеров ТШТ хороший вкус.
+13
-3
+10
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Brokkoli
А что про допинговый кейс коуч говорит, какие перспективы
+16
-15
+1
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NataliaB.3003
Ответ Скелет_Полишинеля
+++ Извините, плюсики закончились
Ничего страшного, спасибо. )
+3
-5
-2
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Скелет_Полишинеля
Ответ NataliaB.3003
Судя по успеху Уэнсдэй, ТШТ всё правильно делают. Камиле и дальше надо деверять им. Они всё-таки взрослее.. Александра Трусова, например, выбрала музыку сама в этом сезоне. Результат все видели...
+++
Извините, плюсики закончились
+6
-4
+2
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Слепой1234
Наверное ,придётся некоторое время подождать с выбором музыки .
+8
-7
+1
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Iuliia Timofeyeva
Ахаххаах, сказала 16-ти летняя Валиева. Лол.
+6
-8
-2
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Эдель
никто не откажет любимице тренера))
+2
-4
-2
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NataliaB.3003
Судя по успеху Уэнсдэй, ТШТ всё правильно делают. Камиле и дальше надо деверять им. Они всё-таки взрослее..
Александра Трусова, например, выбрала музыку сама в этом сезоне. Результат все видели...
+31
-11
+20
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