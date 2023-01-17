Камила Валиева: «Пока я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет открыта в будущем»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о выборе музыке для своих выступлений.

«Пока еще я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эта опция будет открыта в будущем.

Пока музыку подбирают для меня тренеры. Я полностью доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу. Но, если мне не нравится предложенная музыка, то я об этом говорю, и ко мне прислушиваются.

Ведь катать программу целый сезон все-таки мне, поэтому музыка и идея программы должны быть мне близки и понятны», – цитирует Валиеву издание The Blueprint.

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