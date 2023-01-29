Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Двукратная чемпионка мира в парном катании канадка поддержала Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать их примеру», – написала Дюамель в соцсети, опубликовав заявление НОК Украины.

«Вы в курсе допинговых скандалов в России? Как минимум если вернуться в 2014-й? Если боевые действия не являются причиной для бана, то систематическая допинговая программа, безусловно, является», – добавила она в комментариях.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?