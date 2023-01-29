Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Канады Меган Дюамель НОК Украины Политика Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель поддержала Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать их примеру», – написала Дюамель в соцсети, опубликовав заявление НОК Украины.

«Вы в курсе допинговых скандалов в России? Как минимум если вернуться в 2014-й? Если боевые действия не являются причиной для бана, то систематическая допинговая программа, безусловно, является», – добавила она в комментариях. 

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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88 комментариев

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Рустем Галеев
На украине есть спортсмены?))))
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ justbored
Не стоит недооценивать её влияние https://www.the-sun.com/sport/4983884/british-commentary-sacked-figure-skating-canada/
Ну причем тут влияние? они серьезно прокололись. ее твитер очень мало кто читает. Там просмотров и комментариев единицы.
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Skyolker
Всем абсолютно п_о_х_е_р.
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Бунтарь без идеала
Меган, пора выбираться из 2014, за окном 2023, и за допинг мы хлебнули сполна, или ты все проспала?
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Макар Телятгонялов
Меган! Иди, лечись.
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Дисперсия
Ответ Квазя
Народ, а вы открытие смотрели? Ха-ха, там финская фигуристка-трансгендер Антикайнен дала жару. Завела зал, так сказать))
Ужас. Что-то спортс.ру не показывает.
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andrej shabanov
НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ!
А такие тупоголовые как эта должны сесть и заткнуться! И не лезть в спортивный процесс!

Найди мне спортсмена, который готов бойкотировать главный турнир в карьере, Дюгамелька!
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Квазя
Народ, а вы открытие смотрели? Ха-ха, там финская фигуристка-трансгендер Антикайнен дала жару. Завела зал, так сказать))
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Анна Беляева
А как спорстмены Украины и, не дай бог, сочувствующих стран, принявших решение о бойкоте, будут благодарны. Они совсем ничего не потеряют и могут запросто подождать еще четыре года, чтобы попасть на олимпиаду. Она прямо сказочная...
Не 4, а 8 лет. Вроде как правило: бойкотируешь по собственному желанию Олимпиаду, автоматически получаешь бан еще и на следующую - все еще в силе. Очень хорошее правило. Помогает остудить головы и глотки таких вот горлопанов, как Дюамель.
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Дисперсия
Надеюсь, наши не согласятся на нейтральный статус и прочие условия. И МОК протрезвеет, наконец.
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Darth_Pershman
Побольше бы таких - глядишь, и наши чинуши и Тарасовы сто раз подумали, а стоит ли ехать на эту ярмарку фриков на службе у США, в которую превратились Олимпийские игры.
+2
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Бедоносец
Мег злая такая потому что вместо груди у неё два сморщенных прыщика. У Валиевой и то раза в три больше, а у Загитовой раз в десять :)
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Сейлем Сэйберхеген
А Дюамель готова оплатить все убытки, которые несет МОК и международные федерации от отсутствия Россиян? Нам-то все равно с трансгендерами не по пути.
+5
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alexander bakulin
Ответ Anatiana
Тебе платят за количество слова "гогиевна"? Или ты добровольный попугай?
всех, кто хамит, в чёрный список отправляю. досвидос
0
-2
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justbored
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
зачем каждый пук этой дамы сюда тащить? она кто вообще такая чтобы ее мнение печататть где-то? ее твитер читает три калеки.
Не стоит недооценивать её влияние

https://www.the-sun.com/sport/4983884/british-commentary-sacked-figure-skating-canada/
0
0
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Anatiana
Ответ alexander bakulin
соревнования смотри, а не википедию, если хочешь специалистом ФК слыть. надоело разговаривать с дилетантами с апломбом. хотя кто у японской пары тренеры и в википедии написано, может тебя просто читать не учили
А ты сам-то соревнования смотришь? Или только про гогиевну строчишь?
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-1
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Купаюсь в проруби
Ответ Oleg
Да ты что?) Какая радость то) Ну и слава небесам что в Иране все хорошо, а еще в Северной Корее, на Кубе, в Эритрее, кто там еще в коалиции сверхдержав с развитой экономикой и высоким уровнем жизни?)
Вы спросили, вам ответили. По поводу Эритрей без понятия, а что войны Израиль-Иран не случилось не может не радовать. Войн и без того многовато как-то последнее время.
+1
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alexander bakulin
Ответ Anatiana
Чо болтаешь? Об этом в википедии ни слова. Эх, бакулин, а я тебе верила. А ты вторая замолодчикова.
соревнования смотри, а не википедию, если хочешь специалистом ФК слыть. надоело разговаривать с дилетантами с апломбом.
хотя кто у японской пары тренеры и в википедии написано, может тебя просто читать не учили
+1
-4
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Лучшее_враг_хорошего
Меган, не будь треплом..докажи делом. Бойкотируй ОИ и иные соревы, избавь общественность от своего трепа. Нам всем это так понравится))
+9
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Светлана Зенкова
то есть она не поедет на олимпиаду?
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Anatiana
Ответ Mary Ion
Мне кажется, она в политику готовится пойти
Точно! И проходит конкурс на самую оголтелую русофобку. Это сейчас наиважнейший критерий
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Juliajulia
Провокаторша и подстрекательница херова 🤡 Сама бы бойкотировала ОИ-2018, где две медальки отхватила???
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Anatiana
Ответ alexander bakulin
несовершеннолетних на допинге за всю историю ФК ни разу не ловили, ни в одной стране. первой отличилась гогиевна наша. прославила россию на весь мир.
Тебе платят за количество слова "гогиевна"? Или ты добровольный попугай?
+1
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Mary Ion
Мне кажется, она в политику готовится пойти
+1
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Oleg
Ответ Купаюсь в проруби
Так спутниковые снимки опубликовали — тишь да гладь, ничего не разрушено. Наоборот расширяют производство
Да ты что?)
Какая радость то)
Ну и слава небесам что в Иране все хорошо, а еще в Северной Корее, на Кубе, в Эритрее, кто там еще в коалиции сверхдержав с развитой экономикой и высоким уровнем жизни?)
0
-4
-4
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