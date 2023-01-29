Меган Дюамель поддержала НОК Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель поддержала Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, который рассмотрит вопрос бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.
«Думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать их примеру», – написала Дюамель в соцсети, опубликовав заявление НОК Украины.
«Вы в курсе допинговых скандалов в России? Как минимум если вернуться в 2014-й? Если боевые действия не являются причиной для бана, то систематическая допинговая программа, безусловно, является», – добавила она в комментариях.
25 января Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что оценит возможность выступления россиян и белорусов в нейтральном статусе – при соблюдении атлетами строгих правил.
А такие тупоголовые как эта должны сесть и заткнуться! И не лезть в спортивный процесс!
Найди мне спортсмена, который готов бойкотировать главный турнир в карьере, Дюгамелька!
https://www.the-sun.com/sport/4983884/british-commentary-sacked-figure-skating-canada/
хотя кто у японской пары тренеры и в википедии написано, может тебя просто читать не учили
Какая радость то)
Ну и слава небесам что в Иране все хорошо, а еще в Северной Корее, на Кубе, в Эритрее, кто там еще в коалиции сверхдержав с развитой экономикой и высоким уровнем жизни?)