НОК Китая поддержал инициативу МОК о допуске России и Беларуси к международным соревнованиям

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов.

Ранее МОК заявил о возможном возвращении России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Китайский олимпийский комитет считает, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами на участие в международных соревнованиях.

Китай придерживается принципа политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир – а не наоборот.

Международное спортивное сообщество должно работать вместе ради общего будущего, а не разделять его порознь.

Олимпийский комитет Китая будет активно реагировать и поддерживать инициативы и решения МОК и Олимпийского совета Азии и готов создавать платформу для всех спортсменов, в том числе из России и Беларуси, чтобы вместе защищать олимпийские ценности и единство олимпийской семьи.

МОК, Олимпийский совет Азии и другие заинтересованные стороны далее обсудят конкретные планы по участию спортсменов в Азиатских играх-2022 в Ханчжоу – планы, которые будут соответствовать общим интересам всех спортсменов», – говорится в заявлении НОК Китая.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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