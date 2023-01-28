НОК Китая поддержал инициативу МОК о допуске России и Беларуси к международным соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры НОК Китая Политика Биатлон

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов.

Ранее МОК заявил о возможном возвращении России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Китайский олимпийский комитет считает, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами на участие в международных соревнованиях.

Китай придерживается принципа политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир – а не наоборот.

Международное спортивное сообщество должно работать вместе ради общего будущего, а не разделять его порознь.

Олимпийский комитет Китая будет активно реагировать и поддерживать инициативы и решения МОК и Олимпийского совета Азии и готов создавать платформу для всех спортсменов, в том числе из России и Беларуси, чтобы вместе защищать олимпийские ценности и единство олимпийской семьи.

МОК, Олимпийский совет Азии и другие заинтересованные стороны далее обсудят конкретные планы по участию спортсменов в Азиатских играх-2022 в Ханчжоу – планы, которые будут соответствовать общим интересам всех спортсменов», – говорится в заявлении НОК Китая.

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24 комментария

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Garikus89
Ответ Oleg
А то) Газ по демпинговым ценам сам себя не купит, тайга в Сибири сама себя не вырубит, уголь и золото за бесценок сам себя не привезет.
800 комментариев за месяц со дня регистрации. Фантастика. А платят за количество комментариев или знаки считают?
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Onion
Ответ Sportsfan
Хитрый Китай. Они знают, что могут быть следующими на мировую отмену. Интересная вещь политика, конечно
Не увлекайся так уж отменами. Следующими отменят отменяющих.
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edem_sandlar
Ответ Евгений Румкин
Спасибо Китаю за поддержку!
Раньше были сербские братушки, теперь китайские. Скоро будут северокорейские и эритрейские. Верной дорогой идете
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Sportsfan
Хитрый Китай. Они знают, что могут быть следующими на мировую отмену. Интересная вещь политика, конечно
0
-1
-1
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Ковид 07.10.52
Ну если Китай МОК поддержал. то теперь и нам надо...без них мы теперь никуда...они нас всем обеспечивают и нефть с газом покупают, если ослушаемся, то беда...Вылезли из западозависимости и легли под Китай...
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Алмаз Фахрутдинов
Ответ VictorVallecano
Китай строго блюдет только свои интересы.
Это касается любого государства. Россия тоже должна отказаться от благотворительности: жёсткий визовый контроль для граждан из стран Ближней Азии, возвращение Киева, Минска, Южной Сибири.
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Playboy
Цивилизованный Восток
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hqmxzpkkhy
Ответ Oleg
А то) Газ по демпинговым ценам сам себя не купит, тайга в Сибири сама себя не вырубит, уголь и золото за бесценок сам себя не привезет.
Богатство Китая Сибирью приростать будет
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Alex Rhea
Ответ Вадим Сидоров
С Китаем и врагов не надо
не знаю, откуда такое отношение к Китаю.. Это исторически обособленная страна, которая на чужие территории вторгалась минимально, всегда воевали только междоусобно. В остальных странах только торговые пути строили с их же согласия. А покупать дёшево газ или другие материалы ценные, ну так они же не дураки, чтоб отказываться от выгодных сделок?
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hqmxzpkkhy
Ответ hqmxzpkkhy
А Северная Корея, Иран и Эритрея поддержали?
А чего минусуете? Направится жить в стране-изгое? Привыкайте
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expertmer2020
Китай поддержал МОК - нейтральный флаг нам обеспечен.
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Фёдор Кузнецов
Ответ hqmxzpkkhy
А Северная Корея, Иран и Эритрея поддержали?
У них при голосовании будет такой же голос как у Франции, Италии и США
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VictorVallecano
Ответ expertmer2020
Китай здраво мыслит.
Китай строго блюдет только свои интересы.
+8
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Вадим Сидоров
Ответ Евгений Румкин
Спасибо Китаю за поддержку!
С Китаем и врагов не надо
+6
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expertmer2020
Китай здраво мыслит.
+5
-5
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Oleg
Ответ Евгений Румкин
Спасибо Китаю за поддержку!
А то)
Газ по демпинговым ценам сам себя не купит, тайга в Сибири сама себя не вырубит, уголь и золото за бесценок сам себя не привезет.
+22
-12
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Lacrosse-style goal
Кому нужно мнение каких-то китайцев. Где высказывания наших важнейших геополитических партнёров, где комитеты Эсватини и Эритреи?
+1
-9
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Евгений Румкин
Спасибо Китаю за поддержку!
+20
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hqmxzpkkhy
Ответ Anatiana
Под нейтральным? Нет, хватит унижений. Понятно, что пиндосы не успокоятся, а пиндосьи шавки будут лаять.
Теперь еще лет 100 будут унижать
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utsh44psmr
Опять бородатому в футболке строчить пост в инстаграме
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