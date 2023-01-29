Марко Фаббри: «Пока не решили, будем ли кататься до Олимпиады-2026. Не хотим оставаться только потому, что это домашние Игры»

Итальянский фигурист , выступающий в танцевальном дуэте с , рассказал, продолжат ли фигуристы карьеру, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Мы пока не приняли решение, остаемся ли мы кататься до следующей Олимпиады. В конце сезона, после командного чемпионата мира, мы с Шарлен сядем и решим – уходим или остаемся. Не хотим загадывать пока.

Понятно, что мы чувствуем определенное давление – Олимпийские игры пройдут у нас дома, в Милане, в итальянской сборной сейчас нет большого количества сильных дуэтов. Но мы не хотим оставаться в спорте только потому, что впереди домашняя Олимпиада.

Да, это было бы просто здорово – и я был бы счастлив выступить дома. Но уходить надо на пике, я считаю. Сейчас мы, наконец, в топе – но что будет дальше, никто не знает», – сказал Фаббри.