Гиньяр и Фаббри о победе на чемпионате Европы: «Мы очень долго ждали этого момента. Когда увидели оценки – были просто счастливы. Сбылась мечта»

Итальянский танцевальный дуэт и поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«День был тяжелым, нам было сложно сегодня кататься. Мы были последними, уже поздно – и поэтому мы тяжелее катались, чем обычно. В кисс-энд-край было ощущение страшного облегчения – будто 10 кг с плеч свалилось. Нам не 16 лет, мы очень долго ждали этого момента. Когда увидели оценки – мы были просто счастливы. Сбылась мечта. Это не передать словами.

Мы гордимся тем, что привезли золото в Италию – в нашей стране долгая история побед в танцах. Мы рады, что тоже смогли внести свой вклад в историю страны. И будем надеяться, что в танцы придут заниматься побольше детишек, особенно мальчиков. Это очень красивый спорт, он достоен этого.

Итальянская команда классно выступила на этом чемпионате и в других видах, это просто невероятно. У нас в команде очень близкие отношения, все ребята пришли поддержать нас, мы это видели – это было так приятно! Мы как одна большая семья, мы будем сегодня праздновать, о да, это будет настоящий праздник», – сказали фигуристы.

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