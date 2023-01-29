Гиньяр и Фаббри о победе на чемпионате Европы: «Мы очень долго ждали этого момента. Когда увидели оценки – были просто счастливы. Сбылась мечта»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Италии Марко Фаббри Шарлен Гиньяр Фигурное катание

Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«День был тяжелым, нам было сложно сегодня кататься. Мы были последними, уже поздно – и поэтому мы тяжелее катались, чем обычно. В кисс-энд-край было ощущение страшного облегчения – будто 10 кг с плеч свалилось. Нам не 16 лет, мы очень долго ждали этого момента. Когда увидели оценки – мы были просто счастливы. Сбылась мечта. Это не передать словами.

Мы гордимся тем, что привезли золото в Италию – в нашей стране долгая история побед в танцах. Мы рады, что тоже смогли внести свой вклад в историю страны. И будем надеяться, что в танцы придут заниматься побольше детишек, особенно мальчиков. Это очень красивый спорт, он достоен этого.

Итальянская команда классно выступила на этом чемпионате и в других видах, это просто невероятно. У нас в команде очень близкие отношения, все ребята пришли поддержать нас, мы это видели – это было так приятно! Мы как одна большая семья, мы будем сегодня праздновать, о да, это будет настоящий праздник», – сказали фигуристы.

⚡ Чемпионат Европы-2023. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Фир и Гибсон – 2-е, Турккила и Верслуйс – 3-и

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7 комментариев

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Lilia Sadykova
Ответ Katerina Sunny
Я когда видела их вживую на прошлом ЧЕ, ещё у Барбары были проблемы с тестами, думала, что тот ЧЕ для них последний, откатают ОИ и закончат. А они решили на год продлить.
Да тут грех не продлить карьеру. Пападакисы закончили, Кацалаповы закончили, а если б даже не закончили, то все равно бы не пустили, та же история с Букиными, Хеббелы тоже ушли. Учитывая то, что медалей и титулов у итальянев не так много, то это просто их звездный час.
+4
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Майя Багрянцева
Ответ Katerina Sunny
Я когда видела их вживую на прошлом ЧЕ, ещё у Барбары были проблемы с тестами, думала, что тот ЧЕ для них последний, откатают ОИ и закончат. А они решили на год продлить.
Они планируют оставаться до олимпиады. Ну вопрос только в здоровье
+1
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private dancer
Очень рада за ребят ! Заслуженно !
+3
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Оз
Очень радостно за Шарлен и Марко! Прекрасная пара!
+4
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LoRa
Шарлен и Марко, ваша мечта сбылась!! Поздравляем вас, чемпионы!!! 🥇💐🌹
+7
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+7
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Katerina Sunny
Я когда видела их вживую на прошлом ЧЕ, ещё у Барбары были проблемы с тестами, думала, что тот ЧЕ для них последний, откатают ОИ и закончат. А они решили на год продлить.
+7
0
+7
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olvl
С победой Шарлен и Марко! Мечты должны сбываться.
+7
0
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