Чемпионат Европы-2023. Губанова, Хендрикс, Сяо Хим Фа, Риццо, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии выступят с показательными номерами

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29 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо пройдут показательные выступления.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Показательные выступления

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первое отделение

1. Янна Юркинен (Финляндия)

2. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

4. Марилена Китромилис (Кипр)

5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

6. Андреас Нордебак (Швеция)

7. Нина Петрыкина (Эстония)

8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

9. Вальтер Виртанен (Финляндия)

10. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания)

11. Екатерина Куракова (Польша)

12. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

13. Лукас Бричги (Швейцария)

14. Команда синхронного катания Dream Edges

Второе отделение

15. Йенни Сааринен (Финляндия)

16. Кевин Аймо (Франция)

17. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)

18. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

19. Луна Хендрикс (Бельгия)

20. Денис Васильев (Латвия)

21. Кимми Репонд (Швейцария)

22. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

23. Маттео Риццо (Италия)

24. Анастасия Губанова (Грузия)

25. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

26. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

27. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

28. Финальный выход спортсменов

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