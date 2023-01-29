Чемпионат Европы-2023. Губанова, Хендрикс, Сяо Хим Фа, Риццо, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии выступят с показательными номерами
29 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо пройдут показательные выступления.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Показательные выступления
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первое отделение
1. Янна Юркинен (Финляндия)
2. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
4. Марилена Китромилис (Кипр)
5. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
6. Андреас Нордебак (Швеция)
7. Нина Петрыкина (Эстония)
8. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
9. Вальтер Виртанен (Финляндия)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
11. Екатерина Куракова (Польша)
12. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
13. Лукас Бричги (Швейцария)
14. Команда синхронного катания Dream Edges
Второе отделение
15. Йенни Сааринен (Финляндия)
16. Кевин Аймо (Франция)
17. Алиса Ефимова – Рубен Бломмарт (Германия)
18. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
19. Луна Хендрикс (Бельгия)
20. Денис Васильев (Латвия)
21. Кимми Репонд (Швейцария)
22. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
23. Маттео Риццо (Италия)
24. Анастасия Губанова (Грузия)
25. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
26. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
27. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
28. Финальный выход спортсменов
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