Российский фигурист поделился впечатлениями от победы грузинской фигуристки на чемпионате Европы, а также высказался о своем выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга.

— Смотрел вчера в прямом эфире выступление Анастасии Губановой и переживал?

— Очень сильно ей морально помогал. Когда она уезжала на Европу, был с ней разговор. Я ей сказал: «Насть, делай свое и ты будешь там, где ты оказалась». Она по вчерашнему дню сделала все свое. Я за нее очень переживал, поддерживал. Очень рад, что в нашей группе наконец-то появился еще один чемпион Европы. Причем не какой-то, а золотой! Это очень классно для меня, Насти и тренерского штаба. Это очень крутые события.

— С акселем чего поссорились?

— И вчера, и сегодня, и позавчера были проблемы с ним. Много где они. Возможно, есть нюансы с лезвиями. Буквально сегодня подправляли лезвия. Но не в этом дело. Если идти прыгать аксель, это дело посыла себя в прыжок. Где-то чуть не доверяю этому прыжку и себе. Поэтому, наверное есть срыв.

— Что не так с лезвиями?

— Я на них катаюсь целый сезон, люблю достаточно часто их точить. Сточился уже большой слой. Кривизна дуги немного изменилась. Это может в какой-то степени влиять. Не полностью проблема в этом, – сказал Алиев.

— Не стало сложнее с техникой и инвентарем?

— С инвентарем стало сложнее, конечно. У меня эти лезвия делаются под заказ исключительно под меня. В мире, по-моему, Нэтан (Чен) и я пользуемся ими. Они как стандартные, только зубцы у них совершенно другого характера — более толстые под зубцовые прыжки. Когда я прыгал лутц, на стандартных лезвиях я проскакивал, а здесь сделали зубцы, и мне стало проще.

Теперь эти лезвия тяжелее доставать. Придется привыкать к стандартным Revolution. В чем трудность? Как и любой другой товар, например, фотоаппарат, тяжело достать из-за границы и привезти. Обычно это делалось через федерацию. Сейчас это немного сложнее, – цитирует Алиева «СЭ».