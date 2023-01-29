Дмитрий Алиев: «Когда Губанова уезжала на Европу, был с ней разговор. Я ей сказал: «Насть, делай свое и будешь там, где ты оказалась»

Теги сборная России мужское катание женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Дмитрий Алиев Спорт-Экспресс чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился впечатлениями от победы грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы, а также высказался о своем выступлении на чемпионате Санкт-Петербурга. 

— Смотрел вчера в прямом эфире выступление Анастасии Губановой и переживал?

 — Очень сильно ей морально помогал. Когда она уезжала на Европу, был с ней разговор. Я ей сказал: «Насть, делай свое и ты будешь там, где ты оказалась». Она по вчерашнему дню сделала все свое. Я за нее очень переживал, поддерживал. Очень рад, что в нашей группе наконец-то появился еще один чемпион Европы. Причем не какой-то, а золотой! Это очень классно для меня, Насти и тренерского штаба. Это очень крутые события.

— С акселем чего поссорились?

— И вчера, и сегодня, и позавчера были проблемы с ним. Много где они. Возможно, есть нюансы с лезвиями. Буквально сегодня подправляли лезвия. Но не в этом дело. Если идти прыгать аксель, это дело посыла себя в прыжок. Где-то чуть не доверяю этому прыжку и себе. Поэтому, наверное есть срыв.

— Что не так с лезвиями?

— Я на них катаюсь целый сезон, люблю достаточно часто их точить. Сточился уже большой слой. Кривизна дуги немного изменилась. Это может в какой-то степени влиять. Не полностью проблема в этом, – сказал Алиев. 

— Не стало сложнее с техникой и инвентарем?

— С инвентарем стало сложнее, конечно. У меня эти лезвия делаются под заказ исключительно под меня. В мире, по-моему, Нэтан (Чен) и я пользуемся ими. Они как стандартные, только зубцы у них совершенно другого характера — более толстые под зубцовые прыжки. Когда я прыгал лутц, на стандартных лезвиях я проскакивал, а здесь сделали зубцы, и мне стало проще.

Теперь эти лезвия тяжелее доставать. Придется привыкать к стандартным Revolution. В чем трудность? Как и любой другой товар, например, фотоаппарат, тяжело достать из-за границы и привезти. Обычно это делалось через федерацию. Сейчас это немного сложнее, – цитирует Алиева «СЭ».

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21 комментарий

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Додик Аксель
Дима, не говори красиво. Настю проводи и напутствуй на ЧМ один, без помощников...
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Лисенок555
Про лезвия интересно рассказал. Со стороны кажется, что так все легко - раз и прыгнул, а на самом деле столько нюансов - вплоть до толщины зубцов и кривизны дуги ! Чуть что то не так, и нет прыжка. Интересно.
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Nowhere_Girl
«и будешь там, где ты оказалась» — это где, рядом с Дмитрием Алиевым во время той беседы? 😆 Окажешься в прошлом? Будешь там, где будешь? Аааааа! Димааа
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Nowhere_Girl
Ой Дима, ой повеселил 😂
И про золотую чемпионку, и про лезвия, и про аксель, ой не могу 🤣
Димка такой один, столько всего наболтает, сначала говорит, потом думает (но это не точно 😆)
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шампион
Ответ Denis Travin
Оказывается, к вершинам Олимпа Губанову сопровождала крепкая, многочисленная, профессиональная и заботливая команда помощников - Леонова, Урманов, Буянова, Рукавицын, Алиев. Последний давал ей ценные советы, что привели её к золоту ЧЕ 2023.
В очередь, ...ны дети, в очередь!
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Nowhere_Girl
Ответ Ezhar
Дима, у тебя весь сезон борьба с акселем 😐 подружись с ним хоть на ФГП, пожалуйста.
Да не только этот сезон 😫
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Denis Travin
Оказывается, к вершинам Олимпа Губанову сопровождала крепкая, многочисленная, профессиональная и заботливая команда помощников - Леонова, Урманов, Буянова, Рукавицын, Алиев.

Последний давал ей ценные советы, что привели её к золоту ЧЕ 2023.
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Александр Крольков
Какие проблемы лезвия сделать?
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Princess23
Ответ Iuasamotu
Сейчас послушать, так в России все так любили Губанову, прям души в ней не чаяли, из-за чего девушке пришлось перейти в сборную другой страны. А когда она стала ЧЕ, чего не каждой российской фигуристке дано, например Щербаковой и Трусовой, то сразу у Насти друзья появились.
я не думаю что этот упрек справедлив к Дмитрию что катается с Настей в одной группе до сих пор
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Androkirl91
Ответ Оле-Лукойе
Ну вы сравнили, конечно, Трусову и Щербакову и Губанову.
Ну, Губанову мне интереснее Трусовой смотреть, да и титулованей теперь Настя рязанки. А вот с Щербаковой сравнение непонятно, у Ани и титулов больше и катает она музыкальней.
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Оле-Лукойе
Ответ Iuasamotu
Сейчас послушать, так в России все так любили Губанову, прям души в ней не чаяли, из-за чего девушке пришлось перейти в сборную другой страны. А когда она стала ЧЕ, чего не каждой российской фигуристке дано, например Щербаковой и Трусовой, то сразу у Насти друзья появились.
Ну вы сравнили, конечно, Трусову и Щербакову и Губанову.
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Ортодокс7
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ааххахахахах, при полной конкуренции Губанова на пьедестал никогда не добралась бы. Щербаковой не дано🤣 ну давайте, выпустите один на один Губанову и Щербакову. Щербакова ее одним лутц-риттбергером укатает
Укатает с грязным прокатом как на ЧМ-2021 ?
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Iuasamotu
Сейчас послушать, так в России все так любили Губанову, прям души в ней не чаяли, из-за чего девушке пришлось перейти в сборную другой страны. А когда она стала ЧЕ, чего не каждой российской фигуристке дано, например Щербаковой и Трусовой, то сразу у Насти друзья появились.
Ааххахахахах, при полной конкуренции Губанова на пьедестал никогда не добралась бы. Щербаковой не дано🤣 ну давайте, выпустите один на один Губанову и Щербакову. Щербакова ее одним лутц-риттбергером укатает
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Алеся Ткаченко
Ответ Princess23
"Очень рад, что в нашей группе наконец-то появился еще один чемпион Европы. Причем не какой-то, а золотой!" Блиииин Дима... а какой еще может быть Чемпион?
Серебряный с золотым отливом)Или платиновый с бриллиантовым.
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Алеся Ткаченко
И опять началось вот это вот"а если бы россиян допустили..."Победила-то все равно россиянка хоть и выступающая за Грузию.
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Алеся Ткаченко
Ответ Raduga
Губановой)
Блин,точно.Опечатка.Как выиграла так резко все про Настю вспомнили,всем миром ее тренировали и вдохновляли.
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Raduga
Ответ Алеся Ткаченко
Комментарий удален пользователем
Губановой)
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Алеся Ткаченко
Комментарий удален
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Iuasamotu
Сейчас послушать, так в России все так любили Губанову, прям души в ней не чаяли, из-за чего девушке пришлось перейти в сборную другой страны. А когда она стала ЧЕ, чего не каждой российской фигуристке дано, например Щербаковой и Трусовой, то сразу у Насти друзья появились.
+12
-3
+9
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Ягун Ягунини
Ответ Princess23
"Очень рад, что в нашей группе наконец-то появился еще один чемпион Европы. Причем не какой-то, а золотой!" Блиииин Дима... а какой еще может быть Чемпион?
Дима, оказывается, ещё тот оратор. "Будешь там, где ты оказалась". И не будешь там, где ты не оказалась)
+28
0
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Princess23
"Очень рад, что в нашей группе наконец-то появился еще один чемпион Европы. Причем не какой-то, а золотой!"

Блиииин Дима... а какой еще может быть Чемпион?
+29
0
+29
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Ezhar
Дима, у тебя весь сезон борьба с акселем 😐 подружись с ним хоть на ФГП, пожалуйста.
+8
0
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