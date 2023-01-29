Катарина Гербольдт: «Губанова не смогла бы бороться с нашими девочками, так что уход был верным решением для нее»

Бывшая российская фигуристка прокомментировал победу за Грузию на чемпионате Европы в Эспоо.

«Наверное, это подтверждение того, что россияне продолжают побеждать даже при отсутствии нашего флага.

Конечно, наши девочки набрали бы намного больше баллов, но сейчас нет смысла об этом говорить.

К сожалению, Анастасия Губанова не смогла бы бороться с нашими девочками, так что ее уход был верным решением для нее. Теперь она завоевала титул чемпионки Европы», – сказала Гербольдт.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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