Катарина Гербольдт: «Губанова не смогла бы бороться с нашими девочками, так что уход был верным решением для нее»
Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировал победу Анастасии Губановой за Грузию на чемпионате Европы в Эспоо.
«Наверное, это подтверждение того, что россияне продолжают побеждать даже при отсутствии нашего флага.
Конечно, наши девочки набрали бы намного больше баллов, но сейчас нет смысла об этом говорить.
К сожалению, Анастасия Губанова не смогла бы бороться с нашими девочками, так что ее уход был верным решением для нее. Теперь она завоевала титул чемпионки Европы», – сказала Гербольдт.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом
Так что, если нашла возможность – пусть выступает. Сможет бороться – не сможет, докажет потом
Лучше бы зафиксировали, а, кто же это виноват, что российских фигуристов выкинули с мировой арены.
А я, практически с эпохи Аннет Петч перестала смотреть женское катание. Вот только сейчас снова посмотрела почти полностью. Особенно запомнилась и вызвала большой интерес Нина Пинцарроне.