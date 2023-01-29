Катарина Гербольдт: «Губанова не смогла бы бороться с нашими девочками, так что уход был верным решением для нее»

Теги Катарина Гербольдт сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировал победу Анастасии Губановой за Грузию на чемпионате Европы в Эспоо.

«Наверное, это подтверждение того, что россияне продолжают побеждать даже при отсутствии нашего флага.

Конечно, наши девочки набрали бы намного больше баллов, но сейчас нет смысла об этом говорить.

К сожалению, Анастасия Губанова не смогла бы бороться с нашими девочками, так что ее уход был верным решением для нее. Теперь она завоевала титул чемпионки Европы», – сказала Гербольдт.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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30 комментариев

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JL JL
Ответ orlitza
С эпохи Пётч ... давненько ...
Да. Я еще помню Диикстру, а, вообще, начиная с памятного ЧЕ в Москве 1965 г. все смотрела, помню и Бурку и прекрасную Пегги Флеминг. Вот, как появились немецкие атлетки, исключая, почему-то Зейферт, у меня пропал интерес к женскому фигурному катанию. Особенно, когда в 80-х нарисовалась, забыла, как ее, не буду искать, 2-х кратная ОИ, я расплевалась, и, вообще не смотрела, за редким исключением, отдельных фигуристок.
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lammi
Ответ Molly
Не вижу логики. То, что Настя "сменила среду" не отрицает того, что с нашими девочками она не смогла бы бороться. Сменила она федерацию ещё до известных событий и именно по причине неспособности бороться с конкурентами в России.
Трудновато бороться, когда перекрывают кислород и указывают на кубки России. Умения у Насти есть и очень неплохие. Рук дает ей максимум учитывая, что у него самого стесненные условия.
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Revery
Ответ Скорый поезд
А что за свою спортивную карьеру выиграла сама Катарина Александровна? За какие заслуги её записали в эксперты и из раза в раз тиражируют её "мнения"? Конечно, у человека с такой бедной спортивной биографией, как у Гербольдт, ничего кроме зависти не вызывает вчерашний успех Насти.
Вообще дурачки какие-то эти эксперты, если честно. Они легко бы могли попасть в струю, разыграв карту "русская девочка укатала всех врагов", а они себе в ногу стреляют с тем, что это русская девочка, но недостаточно хорошая. Дурики.
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Irina037
Ответ Darya-yeNoor
Кто знает, почему дяденька из группы Рука был допущен грузинской федрой в Настин КиК, а Глейх с Давыдовым в КиК Мориса нет?
Дяде6 из группы Рукавицына не замешаш в допинг-скандале,такой простой ответ
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Елена Иванова
Что-то не пойму. То, Губанова - наша девочка, победила на ЧЕ. То уже Губанова с нашими девочками не смогла бы бороться. Так она все-таки наша или не наша...
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orlitza
Ответ Маргарита В Сафронова
Настя красиво катается , она украшение любого турнира. Грузия даёт ей возможность выступать на турнирах высшего ранга. И, как выяснилось, Настя способна защитить честь нашей школы фигурного катания. ЧЕ 2023 выиграла русская фигуристка под руководством российских тренеров. Звёзды сошлись.
Вот это резюме закрепить как самое толковое и закрыть "дискуссию".
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Irina037
Ответ Viks
У Грузии теперь три квоты на ЧЕ - кто из россиянок быстрее всех сообразит про верное решение?
Косторная,она давно не принимала участие в соревнованиях
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Molly
Ответ Анастасия Ларина
Настя не "не смогла бы бороться", она сменила одну среду, очень конкурентную и не дающую большинству профессионалов возможностей, на другую, менее занятую и больше нуждающуюся в специалистах. Это параллельные вещи. Грубо говоря, российский рынок труда перенасыщен фигуристами. Это хорошо для нашего фигурного катания, т.к. качество рождается в условиях высокой конкуренции, но плохо для фигуристов, потому что пробиться на мировые первенства не представляется возможным. Губанова, кто бы что не говорил, катается на вполне высоком уровне, отвечающем мировым требованиям. Но она не отвечает новаторским требованиям русского фигурного катания. Так что, если нашла возможность – пусть выступает. Сможет бороться – не сможет, докажет потом
Не вижу логики. То, что Настя "сменила среду" не отрицает того, что с нашими девочками она не смогла бы бороться. Сменила она федерацию ещё до известных событий и именно по причине неспособности бороться с конкурентами в России.
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orlitza
Ответ Denkaaaa
ну так она была лучшая из худших на этом ЧЕ
Точное определение. Но это не умаляет её победу. Выдержала груз ожиданий после КП.
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egrina
Ответ Denkaaaa
ну так она была лучшая из худших на этом ЧЕ
Да, но это лучше, чем быть худшей среди лучших у нас, особенно если квадов нет и а 20 лет вряд ли их можно легко выучить...а Насте надо не слушать здешних завистников и критиканов...караван идёт невзирая на лай и вой собачек, псов и пёсиков.
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orlitza
Ответ Darya-yeNoor
Кто знает, почему дяденька из группы Рука был допущен грузинской федрой в Настин КиК, а Глейх с Давыдовым в КиК Мориса нет?
Может быть, они сами не "светились". Мы не знаем.
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orlitza
Ответ JL JL
Одно и тоже твердят, как по разнарядке. И, как многих трясет от злобы, еще немного и глаза из орбит начнут выкатываться. Лучше бы зафиксировали, а, кто же это виноват, что российских фигуристов выкинули с мировой арены. А я, практически с эпохи Аннет Петч перестала смотреть женское катание. Вот только сейчас снова посмотрела почти полностью. Особенно запомнилась и вызвала большой интерес Нина Пинцарроне.
С эпохи Пётч ... давненько ...
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orlitza
Ответ Александр Голубков
За Настю можно порадоваться, но очень разочаровывает общий уровень катания - завоевать 1 место не набрав 200 очков - это "ни о чём".
За Настю радостно. Но результат был предсказуем с поправкой на нервы: первых трёх мест прошлогоднего чемпионата нет, Луна была 4-ой, Губанова - 5-ой. Поменялись местами. Всё со всеми случается. Так что ... просто хорошо по факту, но для развития фигурного катания это ничего не значит. Контент Софьи Самодуровой, которая тоже собралась и обыграла всех соперниц, в том числе и Загитову, и Константинову. И не дала титулу уплыть от россиян. Молодцы, девчонки. В отличие пока от мальчишек, у кого нервы зашкаливают, кроме, пожалуй, Кондратюка, у которого был +старт.
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Александр Голубков
За Настю можно порадоваться, но очень разочаровывает общий уровень катания - завоевать 1 место не набрав 200 очков - это "ни о чём".
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Viks
У Грузии теперь три квоты на ЧЕ - кто из россиянок быстрее всех сообразит про верное решение?
+2
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Анастасия Ларина
Настя не "не смогла бы бороться", она сменила одну среду, очень конкурентную и не дающую большинству профессионалов возможностей, на другую, менее занятую и больше нуждающуюся в специалистах. Это параллельные вещи. Грубо говоря, российский рынок труда перенасыщен фигуристами. Это хорошо для нашего фигурного катания, т.к. качество рождается в условиях высокой конкуренции, но плохо для фигуристов, потому что пробиться на мировые первенства не представляется возможным. Губанова, кто бы что не говорил, катается на вполне высоком уровне, отвечающем мировым требованиям. Но она не отвечает новаторским требованиям русского фигурного катания.
Так что, если нашла возможность – пусть выступает. Сможет бороться – не сможет, докажет потом
+4
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Iuasamotu
Уже ж русская девушка победила и опять что-то не так .. великодержавный психоз какой-то
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Скорый поезд
Ответ Revery
Ну что за люди... Нет чтоб поздравить нашу (нашу!) девочку по-человечески, похвалить, что вовремя смогла показать себя, не дрогнула, а они только уколоть пытаются.
А что за свою спортивную карьеру выиграла сама Катарина Александровна? За какие заслуги её записали в эксперты и из раза в раз тиражируют её "мнения"? Конечно, у человека с такой бедной спортивной биографией, как у Гербольдт, ничего кроме зависти не вызывает вчерашний успех Насти.
+2
-3
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JL JL
Одно и тоже твердят, как по разнарядке. И, как многих трясет от злобы, еще немного и глаза из орбит начнут выкатываться.
Лучше бы зафиксировали, а, кто же это виноват, что российских фигуристов выкинули с мировой арены.
А я, практически с эпохи Аннет Петч перестала смотреть женское катание. Вот только сейчас снова посмотрела почти полностью. Особенно запомнилась и вызвала большой интерес Нина Пинцарроне.
+3
-5
-2
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umma
Такое впечатление, что наши не умеют нормально по радоваться за других .. и дураку понятно ,что наши девочки впереди всех ,особенно в Европе, и технически и по многим другим показателям ,и очень жаль ,что их нет сейчас на международных соревнованиях ((( НО !! Настя была лучшая среди всех остальных ,прокаты были с небольшими ошибками ,но все равно это не испортило картину, катание было оч красивым ,нежным ,лёгким, образы передала ,мы поняли о чем программы, вообщем она молодец и заслуженно победила ,и я искренне рада за неё!!!
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zadonbasss
Ответ Revery
Ну что за люди... Нет чтоб поздравить нашу (нашу!) девочку по-человечески, похвалить, что вовремя смогла показать себя, не дрогнула, а они только уколоть пытаются.
Россия - щедрая душа)
+2
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Тайга86
Ответ Iuliia Timofeyeva
Она грузинская девочка, не наша. Пусть они ее и поздравляют
Ну, поздравлять мы все в праве кого угодно, даже не обязательно наших. А так вы правы...Настя представляет Грузию, стоит под ее флагом, носит их форму и восторгается этим положением во вью. Удачи ей, но ажиотаж конечно...)
+4
-1
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Darya-yeNoor
Ну Гербольдт в кои-то веки права. Баллы крайне низкие для ЧЕ, и не только у девочек.
+11
-4
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Darya-yeNoor
Кто знает, почему дяденька из группы Рука был допущен грузинской федрой в Настин КиК, а Глейх с Давыдовым в КиК Мориса нет?
+4
-1
+3
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Додик Аксель
Насте на время фамилию поменять что ли ? С Губановой на Губановашвили, чтобы меньше упоминали о её победе в таких тонах и меньше было причастных к её победе на ЧЕ. Дилетантам ясно, что наш уровень в ЖО и в Европе это небо и земля.
+7
0
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