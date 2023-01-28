Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Игнатов, Ветлугин, Лутфуллин, Алиев, Мозалев выступят с произвольными программами

29 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию мужчины покажут произвольные программы. После короткой лидирует Макар Игнатов.

выступит вне конкурса.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».

Первая разминка

1. Данил Федосимов

2. Арсений Димитриев

3. Владислав Катичев

4. Роман Атояр

Вторая разминка

5. Михаил Терновский

6. Федор Зонов

7. Илья Строганов

8. Михаил Полянский

Третья разминка

9. Андрей Мозалев

10. Дмитрий Алиев

11.

12.

13. Макар Игнатов

Положение после короткой программы

1. – 105,08

2. Матвей Ветлугин – 101,60

3. Глеб Лутфуллин – 97,15

4. – 96,80

5. Андрей Мозалев – 82,42

6. Михаил Полянский – 82,36

7. Илья Строганов – 79,95

8. Федор Зонов – 79,61

9. Михаил Терновский – 78,73

10. Роман Атояр – 74,00

11. Владислав Катичев – 73,06

12. Арсений Димитриев – 70,11

13. Данил Федосимов – 60,57