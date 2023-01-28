Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Игнатов, Ветлугин, Лутфуллин, Алиев, Мозалев выступят с произвольными программами
29 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию мужчины покажут произвольные программы. После короткой лидирует Макар Игнатов.
Артур Даниелян выступит вне конкурса.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».
Первая разминка
1. Данил Федосимов
2. Арсений Димитриев
3. Владислав Катичев
4. Роман Атояр
Вторая разминка
5. Михаил Терновский
6. Федор Зонов
7. Илья Строганов
8. Михаил Полянский
Третья разминка
9. Андрей Мозалев
10. Дмитрий Алиев
11. Глеб Лутфуллин
12. Матвей Ветлугин
13. Макар Игнатов
Положение после короткой программы
1. Макар Игнатов – 105,08
2. Матвей Ветлугин – 101,60
3. Глеб Лутфуллин – 97,15
4. Дмитрий Алиев – 96,80
5. Андрей Мозалев – 82,42
6. Михаил Полянский – 82,36
7. Илья Строганов – 79,95
8. Федор Зонов – 79,61
9. Михаил Терновский – 78,73
10. Роман Атояр – 74,00
11. Владислав Катичев – 73,06
12. Арсений Димитриев – 70,11
13. Данил Федосимов – 60,57
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