Буянова о победе Губановой на чемпионате Европы: «Очень рада! Потому что я тоже косвенно причастна»
Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала победу Анастасии Губановой, выступающей за Грузию, на чемпионате Европы в Эспоо.
«Я очень рада! Потому что, можно сказать, я тоже косвенно причастна. Хочется вспомнить Элену Гведаванишвили, которая является открывателем женского грузинского фигурного катания.
И наша Настя тоже принесла победу Грузии. Я за Настю по-человечески рада. Она к этому очень долго шла. В таких обстоятельствах тоже надо выдержать! Мои поздравления грузинскому фигурному катанию. Очень приятно», – сказала Буянова.
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А вот от Буяновой смешно такое слышать. Выгнала девчонку из группы в сложный для нее период, а теперь себе медаль приписывает)
Конечно, причастна. С уходом из этой группы Настя смогла нормально восстановиться и продолжить тренироваться.
По мне так, ничего выдающегося она не сделала на ЧЕ --ну не упала и слава богу...а прокат её средненький и пересматривать не хочется ...
Губанова машет руками также как и Кимми, получившая бронзу (обе одинаковы) .
Интересне были Луна и Nina PINZARRONE ,которая напоминает внешне Орнеллу Мути) и ещё 2-3 фигуристки у которых есть потенциал .
Буянова развалит и оскорбит любого спортсмена, ей не привыкать)))
Теперь вот удивила "своей причастностью".