Буянова о победе Губановой на чемпионате Европы: «Очень рада! Потому что я тоже косвенно причастна»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала победу , выступающей за Грузию, на чемпионате Европы в Эспоо.

«Я очень рада! Потому что, можно сказать, я тоже косвенно причастна. Хочется вспомнить Элену Гведаванишвили, которая является открывателем женского грузинского фигурного катания.

И наша Настя тоже принесла победу Грузии. Я за Настю по-человечески рада. Она к этому очень долго шла. В таких обстоятельствах тоже надо выдержать! Мои поздравления грузинскому фигурному катанию. Очень приятно», – сказала Буянова.

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