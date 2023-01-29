Буянова о победе Губановой на чемпионате Европы: «Очень рада! Потому что я тоже косвенно причастна»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Елена Буянова (Водорезова) женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала победу Анастасии Губановой, выступающей за Грузию, на чемпионате Европы в Эспоо.

«Я очень рада! Потому что, можно сказать, я тоже косвенно причастна. Хочется вспомнить Элену Гведаванишвили, которая является открывателем женского грузинского фигурного катания.

И наша Настя тоже принесла победу Грузии. Я за Настю по-человечески рада. Она к этому очень долго шла. В таких обстоятельствах тоже надо выдержать! Мои поздравления грузинскому фигурному катанию. Очень приятно», – сказала Буянова.

Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие спортивной формы поставленным задачам

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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55 комментариев

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lidia
Ответ Denkaaaa
Настьке тупо повезло!ну вот серьезно!дорожка никакая,из прыжков только два каскада 3-3 ,вращения слабые. Настя просто лучшая из худших.
Везет тому кто везет.
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imaxim
Ответ Denkaaaa
Настьке тупо повезло!ну вот серьезно!дорожка никакая,из прыжков только два каскада 3-3 ,вращения слабые. Настя просто лучшая из худших.
И в чем Губанова виновата? Кого допустили, с теми и соревновалась
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orlitza
Ответ Kareglazaya
«Я очень рада! Потому что, можно сказать, я тоже косвенно причастна...» - сказал человек, который отчислил фигуристку из своей группы за то, что она набрала лишний вес будучи в пубертатном периоде. Конечно, причастна. С уходом из этой группы Настя смогла нормально восстановиться и продолжить тренироваться.
Она говорит о причастности к успехам команды Грузии, об Элене Гведенашвили. И желает успехов грузиноской федерации. Надо всё-таки дочитывать до конца. Но условный чукча не читатель ...
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Irina29
Смотрю столько людей руку приложили к победе Губановой, ну надо же😅
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Irina Kistler
Ответ Ягун Ягунини
Она. Вот дословно, что тогда сказала Буянова «Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам». Поэтому да, косвенно, но причастна) Но вот о такой причастности, лучше бы помолчать.
Она дала ей время, чтобы похудеть, сказала, что собирается увеличивать нагрузки и могут "полететь колени", задача не была выполнена...результат знаем. Не приуменьшая победу Насти, никто не мог предвидеть изоляцию наших девочек, понятно, что любая из десятки на ЧР первого места на нынешнем ЧЕ не отдала бы. У нас есть резерв и более техничных и талантливых девчонок.Но здорово, что из "наших" выиграла, с нашей школой, под рукаводством нашего тренера, не обойдутся без разговоров о русских. Настя в прошлом году была в неплохой форме, очень приятная девушка, её победа должна еще больше мотивировать наших девчонок, пустые трибуны не навечно, "будет и на нашей улице праздник", хотелось бы скорее((
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MyCA
Ответ Lilia Sadykova
Причастна - это когда она сначала " отжала" Губанову у Туренко, потом ее развалила в ЦСКА и в итоге указала на дверь с формулировкой " она не пригодна для ФК"? Ну Буянова прям фундамент этой победы;)
Она просто закляла сталь характера, так что Буянова то же причастна в какой то мере.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Lilia Sadykova
Причастна - это когда она сначала " отжала" Губанову у Туренко, потом ее развалила в ЦСКА и в итоге указала на дверь с формулировкой " она не пригодна для ФК"? Ну Буянова прям фундамент этой победы;)
скорее не фундамент) а болотная местность))
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Seacat
"Вот если б я ее не выгнала, она б никогда не победила!"
чет причастных с каждым днем становиться все больше))
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Активист
Ответ Denkaaaa
Настьке тупо повезло!ну вот серьезно!дорожка никакая,из прыжков только два каскада 3-3 ,вращения слабые. Настя просто лучшая из худших.
Ну надо же, раньше возмущались, что не было каскадов 3-3, теперь уже и два каскада мало (один из которых во второй половине). Наверное, надо было 10 каскадов прыгнуть, и не важно, что правила этого не позволяют.
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Anatiana
Ответ Альфира Смирнова
Хм , ну к чему себя привязывать к Губановой,тем более косвенно? По мне так, ничего выдающегося она не сделала на ЧЕ --ну не упала и слава богу...а прокат её средненький и пересматривать не хочется ... Губанова машет руками также как и Кимми, получившая бронзу (обе одинаковы) . Интересне были Луна и Nina PINZARRONE ,которая напоминает внешне Орнеллу Мути) и ещё 2-3 фигуристки у которых есть потенциал .
А Луна не машет прямыми руками? Однако.... Мы, наверное, разных Лун смотрели. У Губановой так ещё и помягче руки будут.
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Илона Савельева
Дай бог каждому поменьше таких причастных.
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Anatiana
Причастные! На первый-второй - рассчитайсь!
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Kareglazaya
Ответ Философия
Урманов, Леонова, теперь Буянова, каждый желает с ЧЕ рядом потоптаться.
Ну Леонова-то работает в группе Рукавицына, где сейчас тренируется Губанова. Так что она так или иначе участвует в процессе подготовки.
А вот от Буяновой смешно такое слышать. Выгнала девчонку из группы в сложный для нее период, а теперь себе медаль приписывает)
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Савосмна Лидия
Спасиботбуяновой что выгнала не соответствует поставленным целям, т. Е неготова уйти в утиль как цурская и радионова
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Kareglazaya
«Я очень рада! Потому что, можно сказать, я тоже косвенно причастна...» - сказал человек, который отчислил фигуристку из своей группы за то, что она набрала лишний вес будучи в пубертатном периоде.
Конечно, причастна. С уходом из этой группы Настя смогла нормально восстановиться и продолжить тренироваться.
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Альфира Смирнова
Хм , ну к чему себя привязывать к Губановой,тем более косвенно?
По мне так, ничего выдающегося она не сделала на ЧЕ --ну не упала и слава богу...а прокат её средненький и пересматривать не хочется ...
Губанова машет руками также как и Кимми, получившая бронзу (обе одинаковы) .
Интересне были Луна и Nina PINZARRONE ,которая напоминает внешне Орнеллу Мути) и ещё 2-3 фигуристки у которых есть потенциал .
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alexnew
Сколько причастных нашлось сразу. :) Как говорится, у успеха много отцов, а неудача всегда ситрота. Я бы на месте Губановой, Путина бы благодарил. Его вклад в эту медаль был решающим. :)
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oleg
Теперь оказывается все тренировали Губанову.
+5
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Светлана Менова
Чем же? Тем, что вы, Елена Германовна, её списали, объявив прессе, что она толстая?))
+5
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Философия
Ответ Люблю Женьку
Урманов, Рукавицын, Буянова - кто ещё в деле победы Губановой 😆😝?
Леонова
+2
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fewral
Ну, если бы она ее оставила, то и не было бы этого титула. Так что она права, отрицательно причастна.)
+2
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Olga.t
Ну что все накинулись на Буянову??? Она точно причастна к победе Насти, потому что если бы Настя оставалась в группе Буяновой, вряд ли она стала бы чемпионкой Европы)))
Буянова развалит и оскорбит любого спортсмена, ей не привыкать)))

Теперь вот удивила "своей причастностью".
+11
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Философия
Урманов, Леонова, теперь Буянова, каждый желает с ЧЕ рядом потоптаться.
+2
0
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Евгения Гринева
Если только к развалу и травмам причастна
+2
0
+2
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i.rimma
Ответ Snusmumriken
Не, ну это уже наглость..
Капец какая наглость!!!!!!
+3
0
+3
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