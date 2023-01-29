Евгений Рукавицын: «Победа Губановой лишний раз доказывает, что российская тренерская методика работает»

Тренер Евгений Рукавицын высказался о победе своей ученицы – грузинской фигуристки на чемпионате Европы в Эспоо.

«Классно, когда люди просто болеют за спортсменов. Я поздравляю всю Грузию с победой ее спортсменки на чемпионате Европы, хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания Грузии, которая создала очень теплую атмосферу в команде, и лично президента федерации Маку Гиоргобиани, которая очень трепетно и с большим вниманием относится к каждому спортсмену сборной Грузии и проводит огромную работу, чтобы фигурное катание в Грузии развивалось.

Настя родилась в России, русские люди об этом знают и воспринимают ее как свою – и они тоже болели за нее, что очень приятно.

Победа Насти лишний раз доказывает, что российская тренерская методика работает. Я бы хотел поблагодарить и Федерацию фигурного катания на коньках России за то, что несколько лет назад наше обращение о переходе было рассмотрено положительно, и Настя получила шанс реализовать себя. И она этот шанс использовала.

Спорт должен объединять, в этом ключевая роль спорта. Мне сейчас присылают поздравления огромное количество болельщиков, люди разных национальностей, и в этом огромный кайф. Безусловно, я очень счастлив, для меня эта победа точно так же, как и для ученицы, и волнительна, и ответственна, и очень важна.

То, что я не смог быть в Финляндии, очень усложнило задачу, и я хочу поблагодарить своих коллег, своих ребят, которые работают в команде, а именно , который находился рядом с Настей.

Были моменты, были сложности, когда надо было проявить очень мудрую тренерскую мысль, найти и сказать психологически правильные слова. Конечно, я находился на связи, и, возможно, когда-нибудь расскажу о том, что там происходило. Но сейчас отмечу, что Валентин очень грамотно и правильно подвел спортсменку к старту в произвольной программе», – сказал Рукавицын.

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«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!