Евгений Рукавицын: «Победа Губановой лишний раз доказывает, что российская тренерская методика работает»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию ФФКР женское катание Валентин Молотов Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Тренер Евгений Рукавицын высказался о победе своей ученицы – грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

«Классно, когда люди просто болеют за спортсменов. Я поздравляю всю Грузию с победой ее спортсменки на чемпионате Европы, хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания Грузии, которая создала очень теплую атмосферу в команде, и лично президента федерации Маку Гиоргобиани, которая очень трепетно и с большим вниманием относится к каждому спортсмену сборной Грузии и проводит огромную работу, чтобы фигурное катание в Грузии развивалось.

Настя родилась в России, русские люди об этом знают и воспринимают ее как свою – и они тоже болели за нее, что очень приятно.

Победа Насти лишний раз доказывает, что российская тренерская методика работает. Я бы хотел поблагодарить и Федерацию фигурного катания на коньках России за то, что несколько лет назад наше обращение о переходе было рассмотрено положительно, и Настя получила шанс реализовать себя. И она этот шанс использовала.

Спорт должен объединять, в этом ключевая роль спорта. Мне сейчас присылают поздравления огромное количество болельщиков, люди разных национальностей, и в этом огромный кайф. Безусловно, я очень счастлив, для меня эта победа точно так же, как и для ученицы, и волнительна, и ответственна, и очень важна.

То, что я не смог быть в Финляндии, очень усложнило задачу, и я хочу поблагодарить своих коллег, своих ребят, которые работают в команде, а именно Валентина Молотова, который находился рядом с Настей.

Были моменты, были сложности, когда надо было проявить очень мудрую тренерскую мысль, найти и сказать психологически правильные слова. Конечно, я находился на связи, и, возможно, когда-нибудь расскажу о том, что там происходило. Но сейчас отмечу, что Валентин очень грамотно и правильно подвел спортсменку к старту в произвольной программе», – сказал Рукавицын.

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2 комментария

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Svetikfox
А если бы Хендрикс не провалилась и победила, российская методика не работала бы? Без Губановой давно уже доказали российские фигуристки, что российская школа женского фигурного катания лучшая в мире. Сам Рукавицын гражданство менять на грузинское не собирается, а то вон как хвалит их федерацию.
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Дмитрий Негуберниев
От Рукавицына было пару часов назад, теперь текст от киндер-сюрприза.
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