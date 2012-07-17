Губанова отчислена из ЦСКА за несоответствие спортивной формы поставленным задачам

Журналист «РИА Новости» Анатолий Самохвалов сообщил, что фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Водорезовой.

«Одна из самых талантливых фигуристок страны 16-летняя Анастасия Губанова отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Водорезовой. Водорезова: «Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам». Настя уже вернулась в Санкт-Петербург», – написал журналист.

Губанова тренировалась у Водорезовой с марта 2018 года. В сезоне-2018/19 на Тallinn Trophy фигуристка стала 4-й, а на «Золотом коньке Загреба» завоевала серебро. Спортсменка вошла в резервный состав сборной России на сезон-2019/20.

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