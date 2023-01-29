Гончаренко о победе Губановой: «В отсутствие наших девочек все равно не обошлось без русских. Чемпионка Европы, но вся база заложена в России»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала победу , выступающей за Грузию, на чемпионате Европы в Эспоо.

«Стоит ее поздравить чемпионат Европы – это важная веха для каждого фигуриста. В отсутствие наших девочек все равно не обошлось без русских спортсменок. Как ни крути, чемпионка Европы, но вся база заложена в России. И тренируется под руководством наших специалистов. Конечно, это приятно.

Хочется отметить, что у Насти всегда было очень женственное, артистичное, одухотворенное, эмоциональное катание. Очень хорошие, стильные программы. Высокие хорошие прыжки.

Не сказать, что произвольная программа была безукоризненной, там была небольшая ошибочка. Но в целом она выдержала этот накал, когда ты лидер после короткой и в произвольной ты выступаешь после всех своих конкурентов, это тяжело. Она выстояла, откаталась практически по своему максимуму.

показала хорошее женское катание, но произвольную прокатала с двумя серьезными ошибками.

Третье место – из Швейцарии с чистым прокатом. Она только поднимается на спортивные вершины. Эта девочка – находка этого чемпионата Европы. В целом, конечно, очень приятное впечатление. Не хватает элементов ультра-си уже привычных нам в женском катании. Но это было красиво, и Настя молодец!» – сказала Гончаренко.

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