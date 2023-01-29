Гончаренко о победе Губановой: «В отсутствие наших девочек все равно не обошлось без русских. Чемпионка Европы, но вся база заложена в России»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова Инна Гончаренко сборная Грузии Луна Хендрикс Кимми Репонд Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала победу Анастасии Губановой, выступающей за Грузию, на чемпионате Европы в Эспоо.

«Стоит ее поздравить чемпионат Европы – это важная веха для каждого фигуриста. В отсутствие наших девочек все равно не обошлось без русских спортсменок. Как ни крути, чемпионка Европы, но вся база заложена в России. И тренируется под руководством наших специалистов. Конечно, это приятно.

Хочется отметить, что у Насти всегда было очень женственное, артистичное, одухотворенное, эмоциональное катание. Очень хорошие, стильные программы. Высокие хорошие прыжки.

Не сказать, что произвольная программа была безукоризненной, там была небольшая ошибочка. Но в целом она выдержала этот накал, когда ты лидер после короткой и в произвольной ты выступаешь после всех своих конкурентов, это тяжело. Она выстояла, откаталась практически по своему максимуму.

Луна Хендрикс показала хорошее женское катание, но произвольную прокатала с двумя серьезными ошибками.

Третье место – Кимми Репонд из Швейцарии с чистым прокатом. Она только поднимается на спортивные вершины. Эта девочка – находка этого чемпионата Европы. В целом, конечно, очень приятное впечатление. Не хватает элементов ультра-си уже привычных нам в женском катании. Но это было красиво, и Настя молодец!» – сказала Гончаренко.

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nassta
Ответ Савосмна Лидия
У Насти нет ничего кроме двух каскадов три три, если завалит хоть один прыжок все, компоненты скромные, никаких связок, вращения и дорожка как у всех рукавициновских слабые, четвёртых уровней нет
Ну этого оказалось достаточно для победы на Че, на Чм конечно мало будет этого, хотя может компов накинут за титул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nassta
Ответ Angry_bear
Настя просто молодчина, болела за неё в отсутствие наших, и как ни крути она русская, и это приятно!) Но на месте чиновников от спорта не стала бы акцентировать свою сопричастность всякий раз при успехах чужих спортсменов, имеюших русские корни. Это как-то... Не круто, в общем. Радовались за Рыбакину на Уиме, в она в ответ, что мне все дала казахская федерация тенниса, а не российская... Щас Цыпу примазывют, мол наполовину русский... Губанова, Микутина, Куракина - все они выходцы из РФК, но им там не нашлось места. Короче, надо просто болеть и поддерживать, а не обозначивать свою причастность...
У Губановой прекрасное место на катке в Питере с русским тренором, ее ни откуда не выгнали, хотя могли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nassta
Ответ Fellina
Настя выиграла ЧЕ и получила медаль. Заслуга принадлежит только ей и ФФК Грузии. Нечего приписывать эту победу русским. Через несколько лет она так и будет ЧЕ из Грузии, о России никто и не вспомнит.
Ага может ещё у неё тренер грузин и тренеруются она в Грузии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nassta
Ну вообщ-то не база, а вообще всё, Настя же так и живёт в Питере и от тренера не уходила.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fellina
Настя выиграла ЧЕ и получила медаль. Заслуга принадлежит только ей и ФФК Грузии. Нечего приписывать эту победу русским. Через несколько лет она так и будет ЧЕ из Грузии, о России никто и не вспомнит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Molly
Ответ AAPolyansky
что значит база заложена в России - Губанова российская спортсменка, тренирующаяся в России, с некоторых пор выступающая за флаг соседней страны - только и всего
Да, смешно получилось про базу, если Настя нигде, кроме как в России не тренировалась.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angry_bear
Настя просто молодчина, болела за неё в отсутствие наших, и как ни крути она русская, и это приятно!) Но на месте чиновников от спорта не стала бы акцентировать свою сопричастность всякий раз при успехах чужих спортсменов, имеюших русские корни. Это как-то... Не круто, в общем. Радовались за Рыбакину на Уиме, в она в ответ, что мне все дала казахская федерация тенниса, а не российская... Щас Цыпу примазывют, мол наполовину русский... Губанова, Микутина, Куракина - все они выходцы из РФК, но им там не нашлось места. Короче, надо просто болеть и поддерживать, а не обозначивать свою причастность...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
Утешайтесь
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AAPolyansky
что значит база заложена в России - Губанова российская спортсменка, тренирующаяся в России, с некоторых пор выступающая за флаг соседней страны - только и всего
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
juliamart
Ответ Савосмна Лидия
У Насти нет ничего кроме двух каскадов три три, если завалит хоть один прыжок все, компоненты скромные, никаких связок, вращения и дорожка как у всех рукавициновских слабые, четвёртых уровней нет
Странно, что у Рукавицына над этим не работают..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
missis-Zima
Хороший,позитивный комментарий и поддержала Настю.Приятно читать.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Обзвон продолжается, кто ещё не высказался?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Подруга Тарпищева нарисовалась.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Савосмна Лидия
У Насти нет ничего кроме двух каскадов три три, если завалит хоть один прыжок все, компоненты скромные, никаких связок, вращения и дорожка как у всех рукавициновских слабые, четвёртых уровней нет
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий