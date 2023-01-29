Александр Жулин: «Губанова ничего бы не выиграла, катайся наши девочки на чемпионате Европы»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал победу грузинской фигуристки Анастасии Губанавой на чемпионате Европы в Эспоо.

«Пир во время чумы! Губанова никогда бы ничего не выиграла, катайся наши девочки на чемпионате Европы», – сказал Жулин.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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