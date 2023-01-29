Александр Жулин: «Губанова ничего бы не выиграла, катайся наши девочки на чемпионате Европы»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Александр Жулин женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал победу грузинской фигуристки Анастасии Губанавой на чемпионате Европы в Эспоо.

«Пир во время чумы! Губанова никогда бы ничего не выиграла, катайся наши девочки на чемпионате Европы», – сказал Жулин.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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4 комментария

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домино
Фактит.
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-1
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Веселый грибочек
Ответ Дмитрий Негуберниев
И договорите, что виноват в этом шеф мужа бывшей.
+++++ Вот именно. Сказал Жулин "А", так пусть уже и говорит "Б". Слон в комнате. А то все ходят вокруг да около. Или ищут мифических врагов. А всё гораздо проще и гораздо ближе.
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+5
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Дмитрий Негуберниев
И договорите, что виноват в этом шеф мужа бывшей.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Так хочется сюда вставить мем с Вероникой Дайнеко…
+2
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