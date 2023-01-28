Рукавицын о победе Губановой: «У меня одна эмоция. Я просто очень счастлив!»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Евгений Рукавицын Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Тренер Евгений Рукавицын прокомментировал победу своей ученицы – грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

«У меня одна эмоция. Я просто очень счастлив! Так и пишите», – сказал Рукавицын.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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29 комментариев

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Ортодокс7
Ответ guslander
То есть ей занимаются спец по скольжению Молотов и президент грузинской федерации с длинной фамилией? В основном президент, чаще всего Настю сопровождала она. А прыжки ей после пубертата восстанавливал кто, Алиев?
Когда найдутся фото и видео, как Рукавицын тренирует Настю последний сезон, тогда можно будет поспорить. С тех пор, как она ушла под Грузию, он ей не занимался. Это нужно знать, как обстоят дела в любой спортивной группе, особливо у Рукавицына. А заявлять про Алиева наперекор заявлению Губановой - вообще детский сад. Она лично благодарит и объясняет его помощь в подготовке. Про Рукавицына - ни слова, одни общие слова про группу. Материалом нужно владеть, хотя бы на уровне первоисточника. Спорить с Губановой насчет Алиева - отправляйтесь к самой Губановой.
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guslander
Ответ Ортодокс7
Настей занимались те тренеры, которые сопровождали ее в поездках, они переживали за нее, стоя за бортиком. Рукавицын занимается только своими мальчиками. У него нет времени и на Талалайкину, которая развалилась после приезда из Италии. Настя отдельно поблагодарила Алиева, но не Рукавицина.
То есть ей занимаются спец по скольжению Молотов и президент грузинской федерации с длинной фамилией? В основном президент, чаще всего Настю сопровождала она. А прыжки ей после пубертата восстанавливал кто, Алиев?
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Ортодокс7
Настей занимались те тренеры, которые сопровождали ее в поездках, они переживали за нее, стоя за бортиком. Рукавицын занимается только своими мальчиками. У него нет времени и на Талалайкину, которая развалилась после приезда из Италии. Настя отдельно поблагодарила Алиева, но не Рукавицина.
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Latika S
Ответ Aporte14
Вы помните чемпионский прокат Самодуровой? И Губановой не будете. Просто титул с весьма средненьким прокатом. Победа Алиева была намного ярче
Наоборот, хорошо запомнился чемпионский прокат Сони.
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uusti
Ответ Aporte14
Вы помните чемпионский прокат Самодуровой? И Губановой не будете. Просто титул с весьма средненьким прокатом. Победа Алиева была намного ярче
Прокат Сони помню. Такой был драйв. Все тогда у нее сошлось.
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Anneta28
Ответ Aporte14
Вы помните чемпионский прокат Самодуровой? И Губановой не будете. Просто титул с весьма средненьким прокатом. Победа Алиева была намного ярче
Отлично помню - и прокат, и программу, и даже платье. А вот с какой программой та же Щербакова выигрывала ЧМ - не помню. А кто нибудь помнит?))
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Бедоносец
Ответ Inka90
Я помню. Шикарный прокат у Сони тогда был.
+100 👍 прокат у Софьи был шикарный, даже самую - пресамую деклассировала. 🙆
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kono_aa@mail.ru
Ответ Aporte14
Вы помните чемпионский прокат Самодуровой? И Губановой не будете. Просто титул с весьма средненьким прокатом. Победа Алиева была намного ярче
Отлично помню - чистейший прокат!
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Inka90
Ответ Aporte14
Вы помните чемпионский прокат Самодуровой? И Губановой не будете. Просто титул с весьма средненьким прокатом. Победа Алиева была намного ярче
Я помню. Шикарный прокат у Сони тогда был.
+16
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LoRa
Тренер действительно счастлив, что его ученица стала ЧЕ!!! Поздравляем вас искренне от души, молодцы!!! 🥇💐🌹🌹🌹
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komronkomi lev
Поздравляем! Молодцы 👍
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Aporte14
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Адриана
Поздравляю Евгения Рукавицына, это действительно счастье для тренера. Успехов Вам в дальнейшем, пусть Ваши воспитанники всегда Вас радуют. Это уже второй ЧЕ, пусть не последний.
+17
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olvl
Сегодня Евгения Владимировича все ученики порадовали, а Настя особенно. Поздравляем и желаем успехов ТШР. Молодцы!
+13
-1
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Веселый грибочек
Радостно за тренера Евгения Рукавицына! Человек тихонько работает, и результаты потихоньку приходят.
+12
-2
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lammi
Ответ Блинчик
Рукавицын хоть реально её тренировал. (Надеюсь).
Да он просто проезжал мимо нее на коньках, когда ловил Алиева или Игнатова, а потом такой блин у меня же еще Губанова тренируется.
+8
-5
+3
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Lilia Sadykova
Ответ Спортивный лис
Единственный, кто не сказал, сколько он вложил в Настю? )))
потому что он реально в нее вложил, после развала в ЦСКА
+18
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Додик Аксель
Есть кем гордиться и за кого порадоваться. Настя молодец ! Поддержала школу отечественного фигурного катания !
+14
-2
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floret
У Рукавицына уже двое учеников Чемпионы Европы. Поздравляю весь штаб, все большие молодцы. Конечно все счастливы за Настю и мы тоже.
+21
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Anastasia1990_
Ответ Sivl
Настя осчастливила 2 страны сегодня! Молодцы вся команда!
Очень верно сказано)
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Anastasia1990_
С победой ученицы 👏🏻👏🏻👏🏻
+11
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Katerina Sunny
Ответ Блинчик
Рукавицын хоть реально её тренировал. (Надеюсь).
Настя благодарила питерскую группу. И на соревнования ездит из Питера.
+6
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Спортивный лис
Единственный, кто не сказал, сколько он вложил в Настю? )))
+28
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bolelschiza
Второе золото Европы уже у учеников Рукавицына.
+22
-2
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Блинчик
Рукавицын хоть реально её тренировал. (Надеюсь).
+17
-6
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