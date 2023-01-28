Рукавицын о победе Губановой: «У меня одна эмоция. Я просто очень счастлив!»
Тренер Евгений Рукавицын прокомментировал победу своей ученицы – грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.
«У меня одна эмоция. Я просто очень счастлив! Так и пишите», – сказал Рукавицын.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
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