Алексей Урманов: «Рад за Губанову. Знаю, что внес вклад в ее становление как техничного и одаренного спортсмена»

Теги Алексей Урманов чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

«Не может не радовать новость о том, что наша фигуристка завоевала золото на чемпионате Европы. Работал с Настей на протяжении нескольких лет, конечно, рад за Губанову. Знаю, что внес вклад в ее становление как техничного и одаренного спортсмена. Поздравляю ее от души, это большой успех!

Настюха действительно завоевала победу. Побеждает всегда сильнейший. На сегодняшний момент Анастасия по праву заслужила титул чемпионки Европы», – сказал Урманов.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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32 комментария

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домино
Урманов, титул ЧЕ в нынешних реалиях равен примерно нулю.
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домино
Бездарь и мелкий завистник Урманов решил примазаться? Хоть так показать какую-то свою значимость в качестве тренера. Жалко выглядит.
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Лакс
видимо вклад в техничность был мизерный, коли сумма баллов ЧЕ всего 199 баллов.
Предыдущий раз когда ЧЕ не превышала 200 баллов было в 2013 году с Костнер 194,71 и призерами Аделиной (193,99) и Лизой (188,85).
Начиная с 2014 г (Липницкая ЧЕ были только российские фигуристки и набирали больше 200 баллов.
И кстати первая юниорка, набравшая больше 200 баллов это Загитова и сделала она это на общем с Настей ФЮГП16 (Алина -207,4 и Настя 194).
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Lala M
Ответ Kareglazaya
У нас постоянно так. Когда Губанова сообщила о переходе, весь бомонд давал интервью в стиле: ну и иди, никто и не заметит, это не потеря. А как выиграла, так сразу: она же русская, она наша, мы её всему научили. Цирк 😆
А разве это потеря? Настя молодец, что выстояла, но на каком месте она бы на ЧР была? Это для неё счастливое стечение обстоятельств и она большая умница, что не упустила свой шанс, а Хендрикс ей в этом очень помогла.
+2
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UserFreud
Ответ Alexander X
"сломанный телефон"... с24 на то самое интервью ссылается 😔
Нет. На Спорт24 два интервью с Урмановым по поводу победы Губановой. Одно скопировано с Метарейтингс (в 18:35), другое дано непосредственно Спорт24 (21:37).
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Alexander X
Ответ UserFreud
Видимо, ко второму интервью Алексей уже успел обмыть Настино золотишко))
"сломанный телефон"... с24 на то самое интервью ссылается 😔
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Zbra
Ответ UserFreud
Видимо, ко второму интервью Алексей уже успел обмыть Настино золотишко))
Или свыкся с мыслью, что "конечно, да!" :)
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Natalia Solomakha
Эту лампочку десять человек вкручивали :)
+12
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UserFreud
Ответ Zbra
Надо сказать, что в интервью Metaratings, которое изначально цитировалось на sport24, Урманов высказался скромнее :) https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-28-urmanov-nadeyus-ya-vnes-kakoy-to-vklad-v-pobedu-gubanovoy-na-chempionate-yevropy
Видимо, ко второму интервью Алексей уже успел обмыть Настино золотишко))
+7
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N-fox
У победы много отцов)
+8
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Додик Аксель
Тогда и многие из нас причастны в победе Насти. Мы её поддерживали и приветствовали переход, чтобы она выступала за сборную Грузии. Болели и переживали за неё на ЭГП, ФГП и на ЧЕ. Сколько же у победы отцов ?...
+10
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Zbra
Надо сказать, что в интервью Metaratings, которое изначально цитировалось на sport24, Урманов высказался скромнее :) https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-28-urmanov-nadeyus-ya-vnes-kakoy-to-vklad-v-pobedu-gubanovoy-na-chempionate-yevropy
+2
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Lennuci
Ну, уж если про "честно", то чище всех обе программы откатала и выиграла Репонд, которой по юности не дали компов.
+3
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София Хайн
Кто б ни примазывался, но Настя в этот раз откатала без недокрутов. Вечно ей снижали за них оценки.
+6
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Сольвейг
Ответ Александр Куринной
Закон кармы еще никто не отменял. И вот он снова в действии. Сколько в последнее время нехороших слов лилось из уст бельгийской фигуристки Луны Хендрикс в сторону российских фигуристок: в итоге проиграла Луна именно россиянке - Анастасии Губановой (место рождения Тольятти, Самарская область, Россия Тренер Евгений Рукавицын) Одним словом БУМЕРАНГ
Да отстаньте вы от Луны. Она занимается любимым делом, красиво катается, ездит на международку. Просто порадуйтесь за Настю. Да, баллы невысоки, да, в отсутствии наших, но она выиграла. Она самое лучшее " приобретение " грузинской федры. Грузия дала ей шанс, спасибо этой стране.
+22
-6
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Барсук Савелий
Ответ Kareglazaya
У нас постоянно так. Когда Губанова сообщила о переходе, весь бомонд давал интервью в стиле: ну и иди, никто и не заметит, это не потеря. А как выиграла, так сразу: она же русская, она наша, мы её всему научили. Цирк 😆
Вообще, это конечно, было варварство, отжали Анастасию у Туренко, а потом сами же и списали, да и самой Туренко дороги не дали😥
+8
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Блинчик
Ответ Барсук Савелий
Ждём комментарии о причастности к победе от водителя автобуса, который привез Губанову на соревнования 😁
+100
+5
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Блинчик
Где все эти вкладчки были, когда не было побед и успеха?
Как всегда. Когда спортсмен не с медалью, так это он сам обделался, мы говорили ему выиграть, а он сам что-то взял и проиграл. А стоит спортсмену выиграть, так вокруг хоровод тоже-выигравших-тоже-победивших.
+11
-3
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Sivl
Если честно, думал судьи её прижмут, но всё-таки совесть пока есть у людей. Спасибо Насте за победу, она была лучшей. Молодец, что не бросила кататься и нашла хороший вариант продолжения карьеры в Грузии.
+11
0
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Sivl
Ответ AAPolyansky
вкладчик ;)
летчик-налетчик)))
+4
-1
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Барсук Савелий
Ждём комментарии о причастности к победе от водителя автобуса, который привез Губанову на соревнования 😁
+30
-3
+27
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Дудабот Уно
Кто ещё нёс то самое бревно на субботнике?)))
+19
-2
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Kareglazaya
Ответ Gemma157
Вот что значит "у победы сто отцов" 😆 Еще пару дней назад никому до Губановой не было никакого дела, а теперь все так и норовят примазаться к ее успеху
У нас постоянно так. Когда Губанова сообщила о переходе, весь бомонд давал интервью в стиле: ну и иди, никто и не заметит, это не потеря. А как выиграла, так сразу: она же русская, она наша, мы её всему научили.
Цирк 😆
+33
-2
+31
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Александр Куринной
Закон кармы еще никто не отменял. И вот он снова в действии. Сколько в последнее время нехороших слов лилось из уст бельгийской фигуристки Луны Хендрикс в сторону российских фигуристок: в итоге проиграла Луна именно россиянке - Анастасии Губановой (место рождения Тольятти, Самарская область, Россия
Тренер Евгений Рукавицын)
Одним словом БУМЕРАНГ
+26
-8
+18
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Elenstvo
Ответ Gemma157
Вот что значит "у победы сто отцов" 😆 Еще пару дней назад никому до Губановой не было никакого дела, а теперь все так и норовят примазаться к ее успеху
блин, вот да))) шикарный афоризм
+8
-3
+5
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