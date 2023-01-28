Алексей Урманов: «Рад за Губанову. Знаю, что внес вклад в ее становление как техничного и одаренного спортсмена»
Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.
«Не может не радовать новость о том, что наша фигуристка завоевала золото на чемпионате Европы. Работал с Настей на протяжении нескольких лет, конечно, рад за Губанову. Знаю, что внес вклад в ее становление как техничного и одаренного спортсмена. Поздравляю ее от души, это большой успех!
Настюха действительно завоевала победу. Побеждает всегда сильнейший. На сегодняшний момент Анастасия по праву заслужила титул чемпионки Европы», – сказал Урманов.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
Предыдущий раз когда ЧЕ не превышала 200 баллов было в 2013 году с Костнер 194,71 и призерами Аделиной (193,99) и Лизой (188,85).
Начиная с 2014 г (Липницкая ЧЕ были только российские фигуристки и набирали больше 200 баллов.
И кстати первая юниорка, набравшая больше 200 баллов это Загитова и сделала она это на общем с Настей ФЮГП16 (Алина -207,4 и Настя 194).
Как всегда. Когда спортсмен не с медалью, так это он сам обделался, мы говорили ему выиграть, а он сам что-то взял и проиграл. А стоит спортсмену выиграть, так вокруг хоровод тоже-выигравших-тоже-победивших.
Цирк 😆
Тренер Евгений Рукавицын)
Одним словом БУМЕРАНГ