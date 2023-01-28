Алексей Урманов: «Рад за Губанову. Знаю, что внес вклад в ее становление как техничного и одаренного спортсмена»

Олимпийский чемпион прокомментировал победу грузинской фигуристки на чемпионате Европы в Эспоо.

«Не может не радовать новость о том, что наша фигуристка завоевала золото на чемпионате Европы. Работал с Настей на протяжении нескольких лет, конечно, рад за Губанову. Знаю, что внес вклад в ее становление как техничного и одаренного спортсмена. Поздравляю ее от души, это большой успех!

Настюха действительно завоевала победу. Побеждает всегда сильнейший. На сегодняшний момент Анастасия по праву заслужила титул чемпионки Европы», – сказал Урманов.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!