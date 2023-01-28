Алена Леонова: «Поздравила Губанову с победой и написала, что была счастлива поработать с ней. Можно сказать, что я немного причастна к этому делу»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова прокомментировала победу грузинской фигуристки на чемпионате Европы в Эспоо.

«Безумно рада за Анастасию! Поздравила ее с победой и написала, что была счастлива поработать с ней в прошлом сезоне и в этом. Можно сказать, что я немного причастна к этому делу, ха-ха. На мой взгляд, все случилось в нужное время и в нужном месте – самое главное.

Зная, как Луна может отзываться о российских спортсменках, теперь будет кусать локти. Хендрикс будет разбираться первую очередь в себе, а не в судействе. Как накатал программу, такой результат и получил. сделала далеко не лучший прокат и золотую медаль не заслужила. Понимаю, если была бы спорная ситуация, а тут и так все понятно», – сказала Леонова.

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом