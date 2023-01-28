Алена Леонова: «Поздравила Губанову с победой и написала, что была счастлива поработать с ней. Можно сказать, что я немного причастна к этому делу»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Алена Леонова сборная Бельгии женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Луна Хендрикс Фигурное катание

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова прокомментировала победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

«Безумно рада за Анастасию! Поздравила ее с победой и написала, что была счастлива поработать с ней в прошлом сезоне и в этом. Можно сказать, что я немного причастна к этому делу, ха-ха. На мой взгляд, все случилось в нужное время и в нужном месте – самое главное.

Зная, как Луна может отзываться о российских спортсменках, теперь будет кусать локти. Хендрикс будет разбираться первую очередь в себе, а не в судействе. Как накатал программу, такой результат и получил. Луна сделала далеко не лучший прокат и золотую медаль не заслужила. Понимаю, если была бы спорная ситуация, а тут и так все понятно», – сказала Леонова.

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11 комментариев

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Барсук Савелий
Губанова не моя любимая фигуристка, но как же жалко было наблюдать, как ТАТ ей чуть не разрушила карьеру, большое уважение Анастасии , что не сдалась, столько ждала и дождалась своего звёздного часа
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Александр Куринной
Закон кармы еще никто не отменял. И вот он снова в действии. Сколько в последнее время нехороших слов лилось из уст бельгийской фигуристки Луны Хендрикс в сторону российских фигуристок: в итоге проиграла Луна именно россиянке - Анастасии Губановой (место рождения Тольятти, Самарская область, Россия
Тренер Евгений Рукавицын)
Одним словом БУМЕРАНГ
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Новый Орлеан
Ответ Competition Score
Кто еще причастен к "победе"?!
У победы отцов много. Даже мать, Буянова объявилась. Та, которая Настю жирной считала.
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Kathryna
Еще бы программы нормальные поставила, а не то, что было в произвольной.
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Девочка с севера
Хороший ответ-ответка Луне!
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Алиса без миелофона
Ответ Competition Score
Кто еще причастен к "победе"?!
конкретно у Леоновой есть основания себя упоминать, она ставила Анастасии произвольную
+16
-3
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KMR
Кто ещё не примазался?
А главное надо сказать спасибо деду,что отстранил своих
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Viktoria Petrovskaya
У победы много отцов, а поражение всегда сирота)
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Competition Score
Кто еще причастен к "победе"?!
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-3
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Скорый поезд
Спасибо, Алёна!
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Нурсултан Хамзаев
По честноку только кп нормальная. В пп можно реально уснуть))
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