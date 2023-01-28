Буянова о победе Губановой: «Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех»
Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала победу Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.
«Поздравляю Настю! Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех. Это первая победа грузинской девушки.
От души поздравляю Настю и грузинское руководство. Она оказалась в нужное время, в нужный час. Использовала свой момент, а это дано не каждому.
Луна Хендрикс тоже ехала на первое место, все карты в руки. Но выиграла Настя! Очень рада за нее по-человечески. Естественно, свяжусь с ней, поздравлю. Она столько лет тренировалась, шла к этому. Молодец!» – рассказала Буянова.
Российские новисы набирают больше, да и сама Настя в 14 лет набирала иногда.
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ага-ага.
Так ведь, Елена Германовна?