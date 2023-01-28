Буянова о победе Губановой: «Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Елена Буянова (Водорезова) женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала победу Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.

«Поздравляю Настю! Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех. Это первая победа грузинской девушки.

От души поздравляю Настю и грузинское руководство. Она оказалась в нужное время, в нужный час. Использовала свой момент, а это дано не каждому.

Луна Хендрикс тоже ехала на первое место, все карты в руки. Но выиграла Настя! Очень рада за нее по-человечески. Естественно, свяжусь с ней, поздравлю. Она столько лет тренировалась, шла к этому. Молодец!» – рассказала Буянова.

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ Svetikfox
От Туренко Губанова ушла в марте 2018 и перешла к Буяновой. Весь сезон 2018-2019 Губанова выступала на соревнованиях под руководством Буяновой.
На каких интерсно? Помню везде снималась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
Ответ Morveena Bum
теперь решила примазаться к успехам, которые выгнанная ею же спортсменка стала показывать. ага-ага.
Если даже Кимми Репонд немножко наша, то что уж говорить о Губановой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lammi
Ответ Svetmel
Мишин тоже сохраняет спортсменов. Вон Лизу сколько лет держит в топе. Это не русская школа что ли?
А сколько мальчиков сломано? Где надежда мужского одиночного - Лазукин? Там тоже лазарет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
Ответ SvetlaNochka
Многие рады замерцать рядом с красивым результатом, но сбиваются с ухабистого пути его достижения. Так ведь, Елена Германовна?
в чем вы увидели красоту результата в 199 баллов, что на 60 баллов меньше еврорекорда и на 73 мирового.
Российские новисы набирают больше, да и сама Настя в 14 лет набирала иногда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лакс
Ответ Mary Ion
Ну это реально катание 35-летней давности. Я кстати удивилась, что у Насти контент слабее, чем у Луны, хотя и у Луны не фонтан. И если честно, ехала Настя очень медленно. На мире пробиться будет намного тяжелее.
она всегда медленно ехала по прямым линиям. Некоторым экспердам эта плавность на прямых ногах казалось катанием высокого уровня, но судьи, разумеется, с этим не были согласны.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetmel
Ответ lammi
Про русскую школу тоже лицемерно. Настю заново собирал конкретный тренер, который терпеливо ждал когда Настя восстановит форму, не гнал ее на прыжки, просто давал кататься. Выходит у нас две школы: одна выжимает спортсмены и вторая, которая старается сохранить спортсмена.
Мишин тоже сохраняет спортсменов. Вон Лизу сколько лет держит в топе. Это не русская школа что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivl
Эх было время у Буяновой
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%86%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20&from=tabbar&pos=0&img_url=http%3A%2F%2Fs5o.ru%2Fstorage%2Fsimple%2Fru%2Fugc%2F63%2F15%2Fc7%2F3b%2Fruu9b8eee1b05.jpg&rpt=simage&lr=193
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sivl
Помним как Буянова собрала свою дрим-тим в лице Радионовой, Сотсковой, Цурской и Губановой и Настя там была не первая в списке кандидатов на место под солнцем, так как все грибы ЦСКА доставались более титулованным одногруппницам. Правда в конце того эпического сезона у Буяновой не осталось вообще никого. Насте огромное уважение, что не закончила, такой талант должен выступать, со своим контентом в России она бы в сборную не пробилась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Савосмна Лидия
У Насти был хороший Лутц риттбергер, катание очень медленное и вращения, на них она много не добирает, а техника у Насти выше чем у Луны два три три
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetikfox
Ответ Lilia Sadykova
При этом сначала " отжала" Настю у Туренко, потом весь сезон у нее Губанова не выступала и в итоге указали ей на дверь, так как в ЦСКА на Настю забили и она была в полном развале. Так что к этой победе причастна Туренко и Рукавицын, но уж точно не Буянова.
От Туренко Губанова ушла в марте 2018 и перешла к Буяновой. Весь сезон 2018-2019 Губанова выступала на соревнованиях под руководством Буяновой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
Ответ lammi
Не вы ли Елена Германовна выставили Настю из ЦСКА из-за лишнего веса, да со словами в спорте ей делать нечего? Вроде вы. Рук на свой страх и риск взял разобранную спортсменку, собрал ее, помогал ей и теперь мы слышим про русскую школу. Смешно, право слово.
И что? Губанова после ЦСКА в Америку взяли тренероваться? Или куда? Вроде, в России так и осталась
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetikfox
Ответ Lilia Sadykova
Так она ни на одном старте с Буяновой не выступала, считай сезон в никуда. В ЦСКА на Губанову просто забили болт
Выступала с Буяновой в течении всего сезона 2018-2019.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
теперь решила примазаться к успехам, которые выгнанная ею же спортсменка стала показывать.
ага-ага.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lammi
Ответ Svetmel
Ну, про русскую школу это правда. Но поздравления Буяновой выглядят, конечно, лицемерно
Про русскую школу тоже лицемерно. Настю заново собирал конкретный тренер, который терпеливо ждал когда Настя восстановит форму, не гнал ее на прыжки, просто давал кататься. Выходит у нас две школы: одна выжимает спортсмены и вторая, которая старается сохранить спортсмена.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Возмущению нет предела
Ответ lammi
Не вы ли Елена Германовна выставили Настю из ЦСКА из-за лишнего веса, да со словами в спорте ей делать нечего? Вроде вы. Рук на свой страх и риск взял разобранную спортсменку, собрал ее, помогал ей и теперь мы слышим про русскую школу. Смешно, право слово.
А что, Рукавицин - не русская школа?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Svetmel
Ответ lammi
Не вы ли Елена Германовна выставили Настю из ЦСКА из-за лишнего веса, да со словами в спорте ей делать нечего? Вроде вы. Рук на свой страх и риск взял разобранную спортсменку, собрал ее, помогал ей и теперь мы слышим про русскую школу. Смешно, право слово.
Ну, про русскую школу это правда. Но поздравления Буяновой выглядят, конечно, лицемерно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lammi
Ответ guslander
Как не выступала? Серебро ФКР, 10 место ЧР. Тот сезон нормальный был, проблемы с пубертатом начались весной, а летом Буянова ее выгнала. Даже полгода не потерпела.
Ага, Насте лет 16 было и она осталась одна в чужом для нее городе. Мама с сестрой были вынуждены уехать обратно в Питер. И вот Настя после многочасовой тренировки, была не в состоянии готовить себе куриную грудку и овощи на пару, а перехватывала любую еду. ЕГ даже попытки не сделала помочь своей фигуристке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
guslander
Ответ Lilia Sadykova
Так она ни на одном старте с Буяновой не выступала, считай сезон в никуда. В ЦСКА на Губанову просто забили болт
Как не выступала? Серебро ФКР, 10 место ЧР. Тот сезон нормальный был, проблемы с пубертатом начались весной, а летом Буянова ее выгнала. Даже полгода не потерпела.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ guslander
Понятно что высказался Урманов. Будет понятно если Туренко что-то скажет. Они действительно внесли вклад. Но Буянова лучше бы молчала. Тренировала Настю один сезон, с началом пубертата сразу выгнала.
Так она ни на одном старте с Буяновой не выступала, считай сезон в никуда. В ЦСКА на Губанову просто забили болт
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mary Ion
Ответ Shveddka
Да?А тат сказала,что это катание 35летней давности….
Ну это реально катание 35-летней давности. Я кстати удивилась, что у Насти контент слабее, чем у Луны, хотя и у Луны не фонтан. И если честно, ехала Настя очень медленно. На мире пробиться будет намного тяжелее.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CanBeThat
Но если снова начнет проигрывать, то про русскую школу сразу все забудут...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lilia Sadykova
Ответ The Grey
Буянова в свое время выгнала Губанову из ЦСКА. Вот уж действительно у победы множество отцов, а поражение всегда сирота. В одном права Буянова, что все что умеет Губанова, заслуга российской школы ФК.
При этом сначала " отжала" Настю у Туренко, потом весь сезон у нее Губанова не выступала и в итоге указали ей на дверь, так как в ЦСКА на Настю забили и она была в полном развале. Так что к этой победе причастна Туренко и Рукавицын, но уж точно не Буянова.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Молчала бы лучше. Как ты Настю поливала думая что ей конец.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shveddka
Да?А тат сказала,что это катание 35летней давности….
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SvetlaNochka
Многие рады замерцать рядом с красивым результатом, но сбиваются с ухабистого пути его достижения.
Так ведь, Елена Германовна?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий