Буянова о победе Губановой: «Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала победу на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.

«Поздравляю Настю! Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех. Это первая победа грузинской девушки.

От души поздравляю Настю и грузинское руководство. Она оказалась в нужное время, в нужный час. Использовала свой момент, а это дано не каждому.

Луна Хендрикс тоже ехала на первое место, все карты в руки. Но выиграла Настя! Очень рада за нее по-человечески. Естественно, свяжусь с ней, поздравлю. Она столько лет тренировалась, шла к этому. Молодец!» – рассказала Буянова.