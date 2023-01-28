Анастасия Губанова: «Очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво»
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Экс-россиянка Губанова выступает за Грузию с сезона-2021/22. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.
«Конечно же, лучший момент в сегодняшнем прокате – это уже самый конец программы, когда выполнила все элементы, и вот это ощущение, что справился с собой, ну и слезы радости сами как-то выходят.
Эти соревнования самые тяжелые в этом сезоне – именно морально. Поэтому мне было тяжело катать сегодня. Но рада, что получилось справиться. На колени упала в конце от опустошения и от радости.
Мне очень нравится эта программа. Я очень давно хотела катать под индийскую музыку, и рада, что у меня есть такой шанс. Я кайфую в программе. В моей жизни вообще музыка занимает большое место – я и дома часто танцую, это поднимает мне настроение.
Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Я перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно! Всего напробовалась.
Моя группа в Санкт-Петербурге – моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно. И с Дмитрием Алиевым у нас было много душевных разговоров, он ведь чемпион Европы – и он передал мне свой опыт, которым я воспользовалась. Я ему хочу сказать спасибо за поддержку. И всей своей группе тоже», – сказала Губанова.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
«Если вдруг позвонят с иностранного номера – берите трубку». Наша топ-фигуристка теперь катает за Грузию (хотя еще не бывала там)
P. S. Возможно мне просто повезло в Грузии и не повезло в Абхазии.
Грузия в 2023: ну, ладно, вот вам еще небольшой бонус)
Рада за Настю очень-очень!
Но и группу Руковицина с золотом ЧЕ.
Чемпионка ситуации...
Тем не менее, с победой. Молодец.
- Хинкали
Тут боты так радуются за тебя!