Анастасия Губанова: «Очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво»

Грузинская фигуристка поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Экс-россиянка Губанова выступает за Грузию с сезона-2021/22. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.

«Конечно же, лучший момент в сегодняшнем прокате – это уже самый конец программы, когда выполнила все элементы, и вот это ощущение, что справился с собой, ну и слезы радости сами как-то выходят.

Эти соревнования самые тяжелые в этом сезоне – именно морально. Поэтому мне было тяжело катать сегодня. Но рада, что получилось справиться. На колени упала в конце от опустошения и от радости.

Мне очень нравится эта программа. Я очень давно хотела катать под индийскую музыку, и рада, что у меня есть такой шанс. Я кайфую в программе. В моей жизни вообще музыка занимает большое место – я и дома часто танцую, это поднимает мне настроение.

Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Я перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно! Всего напробовалась.

Моя группа в Санкт-Петербурге – моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно. И с у нас было много душевных разговоров, он ведь чемпион Европы – и он передал мне свой опыт, которым я воспользовалась. Я ему хочу сказать спасибо за поддержку. И всей своей группе тоже», – сказала Губанова.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

«Если вдруг позвонят с иностранного номера – берите трубку». Наша топ-фигуристка теперь катает за Грузию (хотя еще не бывала там)