Анастасия Губанова: «Очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Дмитрий Алиев Фигурное катание

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями после победы на чемпионате Европы в Эспоо, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Экс-россиянка Губанова выступает за Грузию с сезона-2021/22. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.

«Конечно же, лучший момент в сегодняшнем прокате – это уже самый конец программы, когда выполнила все элементы, и вот это ощущение, что справился с собой, ну и слезы радости сами как-то выходят.

Эти соревнования самые тяжелые в этом сезоне – именно морально. Поэтому мне было тяжело катать сегодня. Но рада, что получилось справиться. На колени упала в конце от опустошения и от радости.

Мне очень нравится эта программа. Я очень давно хотела катать под индийскую музыку, и рада, что у меня есть такой шанс. Я кайфую в программе. В моей жизни вообще музыка занимает большое место – я и дома часто танцую, это поднимает мне настроение.

Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Я перед сезоном была в Тбилиси, там так вкусно! Всего напробовалась.

Моя группа в Санкт-Петербурге – моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно. И с Дмитрием Алиевым у нас было много душевных разговоров, он ведь чемпион Европы – и он передал мне свой опыт, которым я воспользовалась. Я ему хочу сказать спасибо за поддержку. И всей своей группе тоже», – сказала Губанова.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

«Если вдруг позвонят с иностранного номера – берите трубку». Наша топ-фигуристка теперь катает за Грузию (хотя еще не бывала там)

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27 комментариев

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Назар Игорь
Приходилось бывать в тех краях, в Абхазии и в Грузии. Контраст огромный. Грузия действительно прекрасная страна. Приветливые люди, чисто, на рынках изобилие, фрукты и овощи дëшевы. В Абхазии грязь, антисанитария, в гостинице как в хлеву, на рынке обсчитают и нахамят.
P. S. Возможно мне просто повезло в Грузии и не повезло в Абхазии.
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Анна Лисина
Ответ Новый Орлеан
Ну тогда Акатьева - Азербайджан, Петросян - Армения, Федотов - Азербайджан. Лиса, как тебе такие варианты? Не упала ещё?
Норм. Чем в Красных машинах и Нас не догонят участвовать.
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sonny91
архитектура? серьезно? страна конечно нормальная
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Анастасия Лукьянова
Грузия в 2022: приняла тысячи российских мужчин и их семьи в сентябре 2022
Грузия в 2023: ну, ладно, вот вам еще небольшой бонус)
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За Валенсию с 1999
Не, ну представлять грачей - это позор и клеймо на всю жизнь
+2
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Маргарита В Сафронова
Ответ IrbIS
- Скажи что нибудь на грузинском? - Хинкали
А у меня Мимино.
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veramarso
Стала всего-то чемпионкой Европы... А могла бы в это время "блистать" на чемпионате Санкт-Петербурга [САРКАЗМ]
Рада за Настю очень-очень!
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Sne$hinka
Ответ Урагана Эриксен
Молодец Губанова, поздравления ТШ Рукавицына. Ещё хотелось отметить работу президента федерации ФК Грузии Мариам Гиоргобиани, она собрала прекрасную сборную. Жаль парников не было на этом ЧЕ, здоровья им.
Мне показалось, что Мариам там прослезилась, когда оценки объявили. Подозреваю, что она больше всех усилий приложила, чтобы и сборную собрать, и добиться финансирования. Всё же ФК весьма экзотичный вид спорта для южных стран, наверняка многие в Грузии не верили в успех.
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Новый Орлеан
Ответ IrbIS
- Скажи что нибудь на грузинском? - Хинкали
Чурчхела.
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sport25
Ответ Sergey Mikhaylenko
Завистью прям сквозь монитор сквозит)
Здесь не зависть, а реалистичный взгляд) Мы за Настю рады.
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Zag Alien
Ну, что можно порадоваться за Губанчика,. Это и личный результат, и в тоже время опятже победа России - гейропейки мимо, а золото у русской.
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Новый Орлеан
Ответ Анна Лисина
Если уж на то пошло, то лучше пусть побеждают наши девочки хоть и под другим флагом. Всегда считала, что нужно в другие федерации уходить, когда такая конкуренция. А уж сейчас из -за политики сам бог велел. Но и группу Руковицина с золотом ЧЕ.
Ну тогда Акатьева - Азербайджан, Петросян - Армения, Федотов - Азербайджан. Лиса, как тебе такие варианты? Не упала ещё?
+1
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asusp527
Ответ Sergey Mikhaylenko
Завистью прям сквозь монитор сквозит)
Я не фигуристка, какая еще зависть?
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Анна Лисина
Если уж на то пошло, то лучше пусть побеждают наши девочки хоть и под другим флагом. Всегда считала, что нужно в другие федерации уходить, когда такая конкуренция. А уж сейчас из -за политики сам бог велел.
Но и группу Руковицина с золотом ЧЕ.
+3
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Sergey Mikhaylenko
Ответ asusp527
Просто ситуация сложилась так, что тебе повезло. Тренируешься в России у российского тренера, но если б российские фигуристки участвовали, никакие красоты Грузии тебе бы не помогли. Чемпионка ситуации...
Завистью прям сквозь монитор сквозит)
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Russ Ivan
Короче, родина там, где вкусно пожрала. Пластмассовая пустышка...
+8
-10
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asusp527
Просто ситуация сложилась так, что тебе повезло. Тренируешься в России у российского тренера, но если б российские фигуристки участвовали, никакие красоты Грузии тебе бы не помогли.
Чемпионка ситуации...
+18
-9
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oldparakhod
Если ,кто то бы год назад сказал, что Настя станет новым ЧЕ, вот смеху то было бы.
Тем не менее, с победой. Молодец.
+1
-1
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Лучшее_враг_хорошего
Настя, насладись этим моментом, этой победой! Ты - ЧЕ! И это навсегда.
+13
-4
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IrbIS
- Скажи что нибудь на грузинском?
- Хинкали
+19
-3
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Оскар Муравьев
Поэтому живу и тренируюсь в России)) настюш не будешь ты своей в Грузии ты была и есть россиянка
+5
-8
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шампион
Молчи, молчи!
Тут боты так радуются за тебя!
+3
-6
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Kovka Gnutik
Ответ Маргарита В Сафронова
Спасибо Грузии за то, что Насте нравится представлять эту страну. Фигурное катание сохраняет дружбу между странами. Красивая победа с глубоким смыслом.
+++
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Урагана Эриксен
Молодец Губанова, поздравления ТШ Рукавицына. Ещё хотелось отметить работу президента федерации ФК Грузии Мариам Гиоргобиани, она собрала прекрасную сборную. Жаль парников не было на этом ЧЕ, здоровья им.
+21
-3
+18
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tanya_1111
Вот смотрю я на этот ЧЕ, на прыжочки девушек, а в голове крутится "А вот не зря ЭГ новый каток строят, вот не зря", заслужила.
+12
-6
+6
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