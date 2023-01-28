Наталья Бестемьянова: «Поздравляю Губанову. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась эмоциями от победы на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.

«Очень рада за нее. Она молодец! Поздравляем ее. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания.

У нас такое количество прекрасных спортсменов, что для попадания на чемпионат Европы и мира, приходится менять спортивное гражданство, чтобы быть на высоком уровне», – рассказала Бестемьянова.