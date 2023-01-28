Наталья Бестемьянова: «Поздравляю Губанову. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание Наталья Бестемьянова Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями от победы Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.

«Очень рада за нее. Она молодец! Поздравляем ее. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания.

У нас такое количество прекрасных спортсменов, что для попадания на чемпионат Европы и мира, приходится менять спортивное гражданство, чтобы быть на высоком уровне», – рассказала Бестемьянова.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
Вопреки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
И обнуленыш помог
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
Ответ Скорый поезд
Заслуга российского фигурного катания, безусловно, огромна и первична. Но карьеру Насте реанимировала Мариам Гиоргобиани, которая поверила в нее, пригласила под флаг своей федерации, вкладывает деньги в ее подготовку, платит российскому тренерскому штабу, оплачивает все накладные расходы (костюмы, лечение, поездки и пр.). И, надо сказать, Настя очень довольна отношением к ней со стороны грузинской федерации. А это - одна из составляющих общего успеха.
Ну ок, уговорили, просто в контексте речь шла скорее про спортивные навыки))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
Ответ Tanzoli*
А есть ещё чьи-то заслуги, кроме российского фк? 😅
Вот-вот
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Скорый поезд
Ответ Tanzoli*
А есть ещё чьи-то заслуги, кроме российского фк? 😅
Заслуга российского фигурного катания, безусловно, огромна и первична.
Но карьеру Насте реанимировала Мариам Гиоргобиани, которая поверила в нее, пригласила под флаг своей федерации, вкладывает деньги в ее подготовку, платит российскому тренерскому штабу, оплачивает все накладные расходы (костюмы, лечение, поездки и пр.).
И, надо сказать, Настя очень довольна отношением к ней со стороны грузинской федерации. А это - одна из составляющих общего успеха.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tanzoli*
А есть ещё чьи-то заслуги, кроме российского фк? 😅
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Феникс
Анастасии респект и спасибо федерации фигурного катания Грузии за то, что дали возможность выступать от своей страны нашей фигуристке.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Grey
Заслуга российского ФК тут двойная. Губанову тренируют российские тренера на российском катке. Российские фигуристки не выступали на этом ЧЕ.
Есть еще и третий момент - заслуга Луны Хендрикс, провалившейся на этом ЧЕ. Вот благодаря всему этому Губанова и стала ЧЕ.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
veramarso
Ответ oleg
Комментарий удален пользователем
Лично к Насте какие могут быть претензии? Ей что, надо было сняться с ЧЕ, если туда Акатьева не приехала??
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sne$hinka
Ответ Мадина Уйгурова
Началось примазывание. Как к казахской теннисистке
Какое примазывание-то) Настя, как и Лена - обе русские, но в отличие от Губановой Рыбакина прошла свое становление от юниоров до взрослого уровня в Казахстане на деньги казахской федерации. Это большая ошибка теннисной рос.федры, что упустили талант.
А Настя полностью рос.«продукт» от и до, но то, что Грузия взяла ее под своё крыло и дала шанс выступать на международных соревнованиях - их заслуга.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Здравый@смысл@
Ответ Asya Franke
Ну это сложно назвать примазыванием, учитывая, что она всю жизнь тренируется в России и у российских тренеров. Так что формулировка скорее верная.
Не скорее а 100% верная)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Asya Franke
Ответ Мадина Уйгурова
Началось примазывание. Как к казахской теннисистке
Ну это сложно назвать примазыванием, учитывая, что она всю жизнь тренируется в России и у российских тренеров. Так что формулировка скорее верная.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
Началось примазывание. Как к казахской теннисистке
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mari777
В достижении Насти - ВСЁ заслуга российского фигурного катания) Начиная от Страны рождения, этноса, тренерской школы итд
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий