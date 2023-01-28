Наталья Бестемьянова: «Поздравляю Губанову. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась эмоциями от победы Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо.
«Очень рада за нее. Она молодец! Поздравляем ее. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания.
У нас такое количество прекрасных спортсменов, что для попадания на чемпионат Европы и мира, приходится менять спортивное гражданство, чтобы быть на высоком уровне», – рассказала Бестемьянова.
Но карьеру Насте реанимировала Мариам Гиоргобиани, которая поверила в нее, пригласила под флаг своей федерации, вкладывает деньги в ее подготовку, платит российскому тренерскому штабу, оплачивает все накладные расходы (костюмы, лечение, поездки и пр.).
И, надо сказать, Настя очень довольна отношением к ней со стороны грузинской федерации. А это - одна из составляющих общего успеха.
Есть еще и третий момент - заслуга Луны Хендрикс, провалившейся на этом ЧЕ. Вот благодаря всему этому Губанова и стала ЧЕ.
А Настя полностью рос.«продукт» от и до, но то, что Грузия взяла ее под своё крыло и дала шанс выступать на международных соревнованиях - их заслуга.