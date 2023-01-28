Татьяна Тарасова: «Губанова каталась так, как катаются последние 35 лет. Нельзя сказать, что это потеря для российского фигурного катания»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию прокомментировала победу представляющей Грузию экс-россиянки на чемпионате Европы в Эспоо.

«Настя Губанова – молодец, хорошо каталась. Она каталась так, как катаются последние 35 лет.

Нельзя сказать, что это потеря для российского фигурного катания. У нас девочки на порядок выше. Наши девочки выполняют прыжки в четыре и три с половиной оборота, а это другая планета», – сказала Тарасова.

«Очень рада за Настю Губанову, за этот результат, поздравляем грузинскую федерацию. Поздравляем Настю Губанову, которую знаем не понаслышке, потому что она русская спортсменка, тренирующаяся в Петербурге.

Одно время она тренировалась в Москве, имела удовольствие ее видеть каждый день. Можно сказать, что это триумф русской школы даже в отсутствие россиян», – цитирует Тарасову ТАСС.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!