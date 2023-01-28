Татьяна Тарасова: «Губанова каталась так, как катаются последние 35 лет. Нельзя сказать, что это потеря для российского фигурного катания»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу представляющей Грузию экс-россиянки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.
«Настя Губанова – молодец, хорошо каталась. Она каталась так, как катаются последние 35 лет.
Нельзя сказать, что это потеря для российского фигурного катания. У нас девочки на порядок выше. Наши девочки выполняют прыжки в четыре и три с половиной оборота, а это другая планета», – сказала Тарасова.
«Очень рада за Настю Губанову, за этот результат, поздравляем грузинскую федерацию. Поздравляем Настю Губанову, которую знаем не понаслышке, потому что она русская спортсменка, тренирующаяся в Петербурге.
Одно время она тренировалась в Москве, имела удовольствие ее видеть каждый день. Можно сказать, что это триумф русской школы даже в отсутствие россиян», – цитирует Тарасову ТАСС.
«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!
Хендрикс, кстати, не только "подарила", но еще и на один тройной прыжок меньше прыгает - у нее нет риттбергера
мда. Вот и эффект бабочки
Это выступление с контентом, с которым выигрывала Медведева дважды, только без грибов и поддержки федерации
Медведева с таким контентом аж дважды (только еще во второй раз упавши с акселя...) становилась чемпионкой Европы
А Константинова в тот год попала и на ЧМ, и на ЮЧМ, и болталась в конце второй десятки
И даже сейчас ТАТ не может усплкоиться- как это Настя вырвалась от Буяновой, не дала себя похоронить? Очень благодарна я Рукавицыну, который в Настю поверил, провел через жёсткий пубертат, не дал ей растерять прыжки и поспособствовал переходу в сборную Грузии! Может, катание Насти и "устарело", зато она прекрасно скользит, у нее потрясающие руки, хорео и произвольная в этом году! Во всяком случае, а Европе лучше никого не было! Настю поздравляю от души!
Скажите как его зовут? )))