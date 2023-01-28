Татьяна Тарасова: «Губанова каталась так, как катаются последние 35 лет. Нельзя сказать, что это потеря для российского фигурного катания»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию Анастасия Губанова сборная Грузии Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу представляющей Грузию экс-россиянки Анастасии Губановой на чемпионате Европы в Эспоо.

«Настя Губанова – молодец, хорошо каталась. Она каталась так, как катаются последние 35 лет.

Нельзя сказать, что это потеря для российского фигурного катания. У нас девочки на порядок выше. Наши девочки выполняют прыжки в четыре и три с половиной оборота, а это другая планета», – сказала Тарасова.

«Очень рада за Настю Губанову, за этот результат, поздравляем грузинскую федерацию. Поздравляем Настю Губанову, которую знаем не понаслышке, потому что она русская спортсменка, тренирующаяся в Петербурге.

Одно время она тренировалась в Москве, имела удовольствие ее видеть каждый день. Можно сказать, что это триумф русской школы даже в отсутствие россиян», – цитирует Тарасову ТАСС.

«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка – чемпионка Европы за Грузию!

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85 комментариев

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Анастасия Внукова
Как же стыдно за бабку...
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Ir_rish
Конечно же предявлять претензии к ТАТ и всерьез относиться к ее оценкам уже давно нельзя, но все же катанию "как в последние 35 лет" Губанову учат именно в российской школе.
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веселушка
Ответ floret
Не все знают, но именно ТАТ виновата в том, что карьера Губановой в России не сложилась. Как она своим вставанием после проката Константиновой вывела ту вперёд. Даже теперь она не может в полную силу порадоваться за Настю. Да Насте это и не надо, она Чемпионка ЕВРОПЫ! И этим всё сказано.
Знаем, видели , как ТАТ демонстративно встала и ушла после проката Константиновой, Настю не смотрела, Стася тогда КП завалила , а Настя чисто откатала обе программы, ну никак не могла Стася победить, Настю наглейшим образом засунули под Стасю, вот правда интересно сколькилетнее катание у Стаси, чем она лучше ? Настя всегда красиво каталась, от ее Джульетты слёзы наворачивались, когда в живую смотришь эмоции в разы сильнее
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Heopsa
Да всего 10 лет назад Сотникова с Туктамышевой не смогли победить Костнер на ЧЕ, какие 35 лет, о чем она???
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Nora Alvbu
Тарасова очень виновата перед Губановой.Как и Буянова потом.Настю поздравляем.Красивая, уравновешенная спортсменка с отличным скольжением и стабильными прыжками.Удачи ей и дальше.
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Svetmel
Ответ Raduga
"Благодаря" в том числе и ТАТ Настя перешла в Грузию. Настя сегодня помахала и ей ручкой, в том числе. Наши девочко прыгают квады на местных водокачках, а Настя выигрывает ЧЕ.
Настя перешла прежде всего потому что не выдерживала конкуренции. Даже если убрать эту историю с пропихиванием Константиновой, шансов чего-либо добиться в России у нее не было. Даже если бы ее послали в Милан, пьедестал ей не светил. Настя хорошо скользила, выразительно каталась. Но прыжковые были нестабильны, даже на юниорском уровне. Так что все россказни, что ей загубили карьеру ерунда. Буяновой можно только предъявить за публичные претензии по поводу веса спортсменки в разгар пубертата. Это непрофессионально с её стороны. А сейчас ей выпал шанс, она его использовала. Хотя такое катание действительно оставляет желать лучшего. Тут и к тренерам вопросы. А может это потолок самой Насти . Ну, не может она лучше и всё
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Anastasia1990_
Ой, помолчала бы, не потеря. У вас и Домрачева не потеря была.
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Vladimir Rybakoff
Ответ шампион
ТАТ права. Это просто трындец, что можно полпрограммы так ползать по льду, размахивая руками, заходить по полминуты на прыжок - не квад, обычный, а в середине она вообще остановилась, с улыбочкой там ручками махала - типа, артистизм, хотя ежу понятно, что просто отдыхает перед прыжками. Нет, она молодец, что слелала все задуманное. Но Хендрикс подарила ей титул.
Да, она молодец, соревнования честно выйграла.
Хендрикс, кстати, не только "подарила", но еще и на один тройной прыжок меньше прыгает - у нее нет риттбергера
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шампион
Ответ missis-Zima
Ну выйдете с ТАТ парой и покажите) Получается,без квадов все ниочем и все победы нужно аннулировать? Бред полный.
При чем тут квады? Там программы как таковой не было.
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Stigmata
Ответ Alushta
Сняли с языка! Никак не могу забыть тот финал кубка среди юниоров, где ТАТ крутилась возле судейской бригады - все это было на видео в общем доступе и таки засунула Настю под свою " любимеу" на тот момент Константинову, оставив Настю, которая прекрасно каталась, без ЮЧМ. Помню, как Настя рыдала тогда в КИКе. А Константинова в тот год попала и на ЧМ, и на ЮЧМ, и болталась в конце второй десятки И даже сейчас ТАТ не может усплкоиться- как это Настя вырвалась от Буяновой, не дала себя похоронить? Очень благодарна я Рукавицыну, который в Настю поверил, провел через жёсткий пубертат, не дал ей растерять прыжки и поспособствовал переходу в сборную Грузии! Может, катание Насти и "устарело", зато она прекрасно скользит, у нее потрясающие руки, хорео и произвольная в этом году! Во всяком случае, а Европе лучше никого не было! Настю поздравляю от души!
Не засунь Настю на первенстве России под Стасю в 2018, она поехала бы на ЮЧМ и уехала бы оттуда с двумя этапами взрослого ГП на сезон 2018/19. Когда первое место было забронировано за Загитовой, а на ЧЕ мог поехать кто угодно (Медо протащили только на ЧМ)…
мда. Вот и эффект бабочки
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Lapo Elkann
Ответ Лемур
Самодурова выигрывала с таким же контентом.
+++++++ Вот именно.
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Vladimir Rybakoff
Ответ Aporte14
Ну, не впечатлил прокат Насти совсем. Прыжки на грани, медленно, без изюминки. Золоту можно радоваться, но не выступлению. Я точно пересматривать не буду, а вы?
Буду!
Это выступление с контентом, с которым выигрывала Медведева дважды, только без грибов и поддержки федерации
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Vladimir Rybakoff
Ответ guslander
Какие 35 лет? Самодурова с тем же контентом брала ЧЕ совсем недавно. Незадолго до этого Туктамышева с еще более слабым. Кто забыл, без трикселя и с каскадом из тулупов. Это все было менее 10 лет назад.
Да что там Самодурова и Туктамышева?
Медведева с таким контентом аж дважды (только еще во второй раз упавши с акселя...) становилась чемпионкой Европы
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Морбид
Молчи, бабка)
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Alushta
Ответ floret
Не все знают, но именно ТАТ виновата в том, что карьера Губановой в России не сложилась. Как она своим вставанием после проката Константиновой вывела ту вперёд. Даже теперь она не может в полную силу порадоваться за Настю. Да Насте это и не надо, она Чемпионка ЕВРОПЫ! И этим всё сказано.
Сняли с языка! Никак не могу забыть тот финал кубка среди юниоров, где ТАТ крутилась возле судейской бригады - все это было на видео в общем доступе и таки засунула Настю под свою " любимеу" на тот момент Константинову, оставив Настю, которая прекрасно каталась, без ЮЧМ. Помню, как Настя рыдала тогда в КИКе.
А Константинова в тот год попала и на ЧМ, и на ЮЧМ, и болталась в конце второй десятки
И даже сейчас ТАТ не может усплкоиться- как это Настя вырвалась от Буяновой, не дала себя похоронить? Очень благодарна я Рукавицыну, который в Настю поверил, провел через жёсткий пубертат, не дал ей растерять прыжки и поспособствовал переходу в сборную Грузии! Может, катание Насти и "устарело", зато она прекрасно скользит, у нее потрясающие руки, хорео и произвольная в этом году! Во всяком случае, а Европе лучше никого не было! Настю поздравляю от души!
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KMR
Ну так кому надо сказать спасибо?
Скажите как его зовут? )))
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Лемур
Самодурова выигрывала с таким же контентом.
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Lolka12
Ответ Aporte14
Ну, не впечатлил прокат Насти совсем. Прыжки на грани, медленно, без изюминки. Золоту можно радоваться, но не выступлению. Я точно пересматривать не буду, а вы?
И еще индийская тема не ее 🙈 раз уж взяли эту тему, можно было платье поярче сделать 😅 бежевое сари 🤓
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missis-Zima
Ответ Бузина
согласна на 100%. Пограмма хорошая, музыка классная, но Настя была слишком зажата и сосредоточена, много пустых мест, долгие заходы на прыжки.
Cтранно,на самом деле,с чего ей быть сосредоточенной?)) Идти первой после КП.этож просто ежедневно бывало у Насти,должна была расслабленно припрыгивать ..(
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Svetikfox
Ответ Lilia Sadykova
А кто у Стаси папа, я не в теме?
Они сами не знают, только сплетни всякие собирают.
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missis-Zima
Ответ tanya_1111
Абсолютно согласна с ТАТ, этот ЧЕ без русских девочек смотрелся как с прошлого века. Если поставить сразу видео прокаты последней пятерки с ЧЕ, а потом сразу последнюю 5-ку с ЧР ( да хоть последних 3-х лет), ну как бы сразу всё будет понятно.
Это было изначально известно ДО просмотра ЧЕ .Непонятно негодование) Или никогда раньше не смотрели ЧЕ и не представляли уровень.
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Svetikfox
Ответ шампион
Нет, с точки зрения карьеры Губановой очень повезло. Внешне она мне напомнила Погорилую - тоже высокая, статная, красивая, но Пого, будучи в разы талантливей, просто была разменяна фидрой. А Губанова до титула добралась. Но именно само ввступление было ниочем. ТАТ об этом и говорит.
Губанова маленького роста - 158 см. Погорилая выше.
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AAPolyansky
Ответ Black&White
Все-таки Тарасова несправедлива. Еще в 2016-2018 годах Настино катание было актуально, и она брала места по юниорам. Но так получилось, что ставка была сделана на других в следующих сезонах, и это не вина Насти. Она воспользовалась возможностью сменить гражданство зная что появляются все более сильные фигуристки. Ее вера в себя, в то, что она еще хочет кататься и дала свои плоды. Зачем кого-то принижать?
не ставка была сделана на других, а Губанова проиграла конкуренцию тем, кто оказался сильнее
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Lilia Sadykova
Ответ Наталия Лапина
Тарасова помнит, как тогда она захваливала любимую Константинову. Не исключено, что из-за авторитетного папы...
А кто у Стаси папа, я не в теме?
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Svetikfox
Ответ missis-Zima
Если представить,что Стася взяла бы титул сегодня,ТАТ уже бы плясала от счастья ))
Тарасова и Буянова были тренерами Губановой, когда она ушла от Туренко. Не знали?
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