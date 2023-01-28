Анастасия Губанова принесла Грузии первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию

Теги Элене Гедеванишвили чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание женское катание Анастасия Губанова Морис Квителашвили сборная Грузии Фигурное катание

Бывшая россиянка Анастасия Губанова принесла Грузии первую в истории страны золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию.

Сегодня она победила на чемпионате Европы-2023 в финском Эспоо.

До этого у Грузии было три бронзовые медали ЧЕ: у Элене Гедеванишвили (2010, 2012) и Мориса Квителашвили (2020).

Губанова выступает за Грузию с сезона-2021/22. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.

⚡ Чемпионат Европы-2023. Экс-россиянка Губанова победила за Грузию, Хендрикс – 2-я, Репонд – 3-я, Куракова – 4-я

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70 комментариев

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Храбрая виолончелистка
Ответ Храбрая виолончелистка
Инга Гургенидзе в следующем сезоне выходит во взрослые ? Можно вторую квоту из трёх закрыть ..
Посмотрела. Ей в апреле только 14 будет...2009 года она... Я думала, она постарше...
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Юра Плисецкий
Поздравляю Настю. Теперь удачи в борьбе за золото ЧМ.
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floret
Молодец Настя! Через тернии к звёздам!
Дальнейших больших успехов!
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Бедоносец
Настю Губанишвили с заслуженной победой! 🥇👍
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Храбрая виолончелистка
Инга Гургенидзе в следующем сезоне выходит во взрослые ? Можно вторую квоту из трёх закрыть ..
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Bernie
Великая страна!!!
Первый Уимблдон для казахов, Чемп Европы для грузин, золото в борьбе для узбеков…. Много чего.
Это РОССИЯ , детка.
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Новый Орлеан
Ответ Tatuna
Гургенидзе Инга, если не ошибаюсь.
Точно.
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<vella>
Ответ Кошка Матраскина
Конечно. Но ехать некому
зря Алёна перешла в парное, поторопилась)
могла бы помочь Грузии заполнить квоту)
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Defender64
Ответ Anastasia1990_
Настюшу от всей души с победой! Умницу, красавицу и просто замечательную фигуристку! Очень рада, что самая прекрасная Джульетта из всех сегодня стояла на высшей ступени пьедестала чемпионата континента! Если кто-то не видел ту Джульетту - посмотрите! https://www.youtube.com/watch?v=ZIsRr57IXKA
Да, я тоже считаю, что из всех Джульетт самая лучшая - Настина. Тогда на 7-ом этапе ЮГП она установила юниорский рекорд за ПП с этой программой. Правда он только до финала и продержался.
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Червоненков
грузины молодцы
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Defender64
Поздравления Насте. Лучше уж золото недоЧЕ достанется ей, чем Хендрикс.
Обломались стервятники.
Начиная с победы Липницкой в 2014 году, серия побед россиянок продолжается.
На Настю я возлагал в своё время большие надежды, нравилась она мне, я надеялся на "русскую Костнер" с запредельной второй оценкой, но не сложилось. Зато сложилось вот так. На ФГП упустила шансы, зато здесь взяла.
Для меня Настя всё равно своя фигуристка, она живёт и тренируется в России, флаг Грузии - лишь возможность выступать вне внутренней конкуренции, она на это пошла осознанно, потому что не может справиться с лидерами нашей сборной, но она не могла знать, что ей вот такое вот перепадёт - оказаться на первом месте, набрав всего 200 баллов.
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chuanhua
Ответ Tzaichiha
А с чего это Настя бывшая россиянка? Разве у нее не двойное гражданство?
Российское законодательство разрешает двойное гражданство. У Насти два гражданства - российское и грузинское.
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chuanhua
Ответ На Пекин
Значит ли это, что Настя заработала 3 квоты на следующий год?
Она-то заработала квоты, но другие грузинские одиночницы должны подтверждать заработанные Настей квоты на определенных соревнованиях серии Челенджер, например, на Небельхорн-трофи. ИСУ заранее объявляет о таких соревнованиях.
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Tatuna
Ответ Новый Орлеан
Там же ещё одна грузинка-юниорка из России перешла. Фамилию забыл.
Гургенидзе Инга, если не ошибаюсь.
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komronkomi lev
Молодец Настенька
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Oleandra
Ответ Лучшее_враг_хорошего
На ЧМ Луне будет гораздо сложнее даже зацепиться за пьедестал, не то что выиграть. А такого ЧЕ в следующий раз может уже и не случиться…Да, она знает: что это был шанс на золото реальнее некуда, и она его профукала.
ну если наших допустят на следующий ЧЕ, то может быть такого шанса действительно у неё не будет.. но кажется она и Туктамышеву может обыграть, если от наших только Лизу пустят.. на ЧЕ конечно, не на мире..
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Oleandra
ну вот именно.. а некоторые тут упиваются - получила мол Луна, на очередную якобы россиянку нарвалась.. Луна знает, что ЭТУ россиянку она размажет в следующий раз..
На ЧМ Луне будет гораздо сложнее даже зацепиться за пьедестал, не то что выиграть.
А такого ЧЕ в следующий раз может уже и не случиться…Да, она знает: что это был шанс на золото реальнее некуда, и она его профукала.
+5
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bolelschiza
Наша девочка ♥️
+5
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steelhard
Ответ Спорт_в_массы
Настя боец) Болели всей деревней)
Мой медведь за неё очень переживал)
+3
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Oleandra
Ответ lammi
Так Люна говорит, что - да, упустила большой шанс, но это спорт всякое случается и затык у нее в голове. Никого не винит, кроме себя.
ну вот именно.. а некоторые тут упиваются - получила мол Луна, на очередную якобы россиянку нарвалась.. Луна знает, что ЭТУ россиянку она размажет в следующий раз..
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Залина Малина
Ответ utsh44psmr
Россия принесла Грузии первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию
Супер 👍
+7
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Анастасия Внукова
Ответ lammi
Ну я бы тоже так делала. Однако инсайдеру верю, он тогда и про переход Мориси к Магри рассказал и много про что. Смысла врать не вижу, зато вижу смысл, что Самарин не хочет афишировать личную жизнь.
перед или после ЧР в интервью Лесику Самарин прям сильно удивлялся, что до него такой слух даже не дошел
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lammi
Ответ Oleandra
Некоторые думают, что Луна расстроится из-за золота бывшей россиянки, или Николь, или Дюамель, или Лиз например.. отнюдь, они будут рады.. главное, Губанова не из Хрустального, а других они примут с распростёртыми объятиями..
Так Люна говорит, что - да, упустила большой шанс, но это спорт всякое случается и затык у нее в голове. Никого не винит, кроме себя.
+2
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+2
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lammi
Ответ Анастасия Внукова
Самарин опровергал факт женитьбы.
Ну я бы тоже так делала. Однако инсайдеру верю, он тогда и про переход Мориси к Магри рассказал и много про что. Смысла врать не вижу, зато вижу смысл, что Самарин не хочет афишировать личную жизнь.
0
0
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Алиса К
Рада за Настю. У нее такой тернистый путь был, в какой-то момент она хотела даже заканчивать, насколько помню. Так что с победой, по мне так это лучший вариант, учитывая, что наших нет. Луну тоже уважаю, но за Настю рада больше
+7
-2
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