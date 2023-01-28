Анастасия Губанова принесла Грузии первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию
Бывшая россиянка Анастасия Губанова принесла Грузии первую в истории страны золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию.
Сегодня она победила на чемпионате Европы-2023 в финском Эспоо.
До этого у Грузии было три бронзовые медали ЧЕ: у Элене Гедеванишвили (2010, 2012) и Мориса Квителашвили (2020).
Губанова выступает за Грузию с сезона-2021/22. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.
⚡ Чемпионат Европы-2023. Экс-россиянка Губанова победила за Грузию, Хендрикс – 2-я, Репонд – 3-я, Куракова – 4-я
Дальнейших больших успехов!
Первый Уимблдон для казахов, Чемп Европы для грузин, золото в борьбе для узбеков…. Много чего.
Это РОССИЯ , детка.
могла бы помочь Грузии заполнить квоту)
Обломались стервятники.
Начиная с победы Липницкой в 2014 году, серия побед россиянок продолжается.
На Настю я возлагал в своё время большие надежды, нравилась она мне, я надеялся на "русскую Костнер" с запредельной второй оценкой, но не сложилось. Зато сложилось вот так. На ФГП упустила шансы, зато здесь взяла.
Для меня Настя всё равно своя фигуристка, она живёт и тренируется в России, флаг Грузии - лишь возможность выступать вне внутренней конкуренции, она на это пошла осознанно, потому что не может справиться с лидерами нашей сборной, но она не могла знать, что ей вот такое вот перепадёт - оказаться на первом месте, набрав всего 200 баллов.
А такого ЧЕ в следующий раз может уже и не случиться…Да, она знает: что это был шанс на золото реальнее некуда, и она его профукала.