Анастасия Губанова принесла Грузии первое золото чемпионата Европы по фигурному катанию

Бывшая россиянка Анастасия Губанова принесла Грузии первую в истории страны золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию.

Сегодня она победила на чемпионате Европы-2023 в финском Эспоо.

До этого у Грузии было три бронзовые медали ЧЕ: у Элене Гедеванишвили (2010, 2012) и Мориса Квителашвили (2020).

Губанова выступает за Грузию с сезона-2021/22. Она тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.

⚡ Чемпионат Европы-2023. Экс-россиянка Губанова победила за Грузию, Хендрикс – 2-я, Репонд – 3-я, Куракова – 4-я