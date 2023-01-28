Дмитрий Алиев: «Слежу за чемпионатом Европы. Рад за своего друга – Маттео Риццо. Скоро буду держать кулачки за Настю Губанову»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии Дмитрий Алиев Маттео Риццо чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, следит ли за чемпионатом Европы-2023 в Эспоо.

– Следите за чемпионатом Европы?

– Конечно. Я рад за своего друга – Маттео Риццо. Спустя четыре года он смог зайти на пьедестал. А так, скоро буду держать кулачки за нашу девочку – Настю Губанову. Перед Кубком Первого канала посылал ей все возможные лучи энергии. Хочу, чтобы она этим воспользовалась и привезла медальку.

– Много форматов в этом году в фигурном катании. Какой бы вы могли посоветовать новый формат?

– Лет пять назад, когда еще не было прыжкового турнира, таких мыслей не было. Мы думали с ребятами, что кто-то может соревноваться в одном компоненте, кто-то в другом. И сейчас наши мечты воплотились в реальность. А что еще придумать? Даже не знаю. Фигурное катание – это огромные качели. Думать не надо, а нужно наблюдать и наслаждаться этим искусством.

– Важно победить на этом чемпионате?

– Везде важно победить. Зачем тогда кататься? Тяжелый турнир. После Кубка Первого канала прошло не так много времени. Я там устал не физически, а эмоционально. Пришлось себя восстанавливать.

– Ты говорил, что побреешься налысо, если победишь на важном турнире. Устроишь себе тут такой челлендж?

– Как нас выпустят на мировую арену, выиграю чемпионат Европы или мира – побреюсь. А если выиграю чемпионат Санкт-Петербурга, сбрею бороду. Будет фотоотчет, – сказал Алиев.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AAPolyansky
Ответ Нурсултан Хамзаев
а можно конкретно по факту я тогда такого не помню. Ее бы сожрали тут в таком случае.
ее и сожрали - она пост удалила свой мерзкий с намеками про допинг. я думаю что ей Рукавицын дал приказ пост удалить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
Ответ AAPolyansky
если бы Настя Губанова не позволяла себе многочисленные мерзкие комментарии по поводу российских спортсменок, апогеем чего были ее посты в социальных сетях по поводу Валиевой во время олимпиады, за нее можно было бы поболеть, а так нет
а можно конкретно по факту я тогда такого не помню. Ее бы сожрали тут в таком случае.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дружба11
Дима,а я вот болею за тебя и друзей подключил)).Откатай пожалуйста свою уникальную ПП как на КПК и еще лучше.Ты можешь.
Ты талант,так хватит этого волнения,катай как за команду Дима.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Ответ AAPolyansky
если бы Настя Губанова не позволяла себе многочисленные мерзкие комментарии по поводу российских спортсменок, апогеем чего были ее посты в социальных сетях по поводу Валиевой во время олимпиады, за нее можно было бы поболеть, а так нет
Что она говорила про Камилу?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свет19
Без бороды я Диму ещё могу представить, а вот лысого нет. Так что, надеюсь, у него будет возможность показать это :)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AAPolyansky
если бы Настя Губанова не позволяла себе многочисленные мерзкие комментарии по поводу российских спортсменок, апогеем чего были ее посты в социальных сетях по поводу Валиевой во время олимпиады, за нее можно было бы поболеть, а так нет
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Хочу видеть лысого Алиева в конце января или марта 2024 года
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alison0
Молодец, Дима! Удачи в произвольной. А мы тоже держим кулачки за Настю Губанову!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий