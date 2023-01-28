Дмитрий Алиев: «Слежу за чемпионатом Европы. Рад за своего друга – Маттео Риццо. Скоро буду держать кулачки за Настю Губанову»

Российский фигурист рассказал, следит ли за чемпионатом Европы-2023 в Эспоо.

– Следите за чемпионатом Европы?

– Конечно. Я рад за своего друга – . Спустя четыре года он смог зайти на пьедестал. А так, скоро буду держать кулачки за нашу девочку – Настю Губанову. Перед Кубком Первого канала посылал ей все возможные лучи энергии. Хочу, чтобы она этим воспользовалась и привезла медальку.

– Много форматов в этом году в фигурном катании. Какой бы вы могли посоветовать новый формат?

– Лет пять назад, когда еще не было прыжкового турнира, таких мыслей не было. Мы думали с ребятами, что кто-то может соревноваться в одном компоненте, кто-то в другом. И сейчас наши мечты воплотились в реальность. А что еще придумать? Даже не знаю. Фигурное катание – это огромные качели. Думать не надо, а нужно наблюдать и наслаждаться этим искусством.

– Важно победить на этом чемпионате?

– Везде важно победить. Зачем тогда кататься? Тяжелый турнир. После Кубка Первого канала прошло не так много времени. Я там устал не физически, а эмоционально. Пришлось себя восстанавливать.

– Ты говорил, что побреешься налысо, если победишь на важном турнире. Устроишь себе тут такой челлендж?

– Как нас выпустят на мировую арену, выиграю чемпионат Европы или мира – побреюсь. А если выиграю чемпионат Санкт-Петербурга, сбрею бороду. Будет фотоотчет, – сказал Алиев.