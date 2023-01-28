Матвей Ветлугин: «По моим баллам не скажешь, что я фигурист второго эшелона? Ну вы же знаете, что я употребляю»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга (2-е место).

– В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня сюда, потому что не выступают лучшие спортсмены – Лиза (Туктамышева), Миша (Коляда), Женя (Семененко), Петя (Гуменник). Хотелось порадовать и показать, что фигуристы второго эшелона тоже могут выступать хорошо.

– По вашим баллам не скажешь, что вы фигурист второго эшелона.

– Ну вы же знаете, что я употребляю. Первый раз пробил отметку в 100 баллов. Понимал, что на турнире в Петербурге этого можно достичь с одним четверным. Знаю, что здесь достаточно лояльно относятся к местным спортсменам, – сказал Ветлугин.

«Чему посвящена короткая программа? Образ Александра Сергеевича Пушкина, что дают понять первые и последние строчки знаменитого стихотворения. Первая часть относительно спокойная, это знакомство с любимой, во второй – вальс с ней, и в третьей части – этот проклятущий Дантес, которому я даю пощечину перчаткой, в конце он меня одолевает.

Чувствую ли себя в чем-то первопроходцем? Что еще хочется покорить? На следующий сезон цели – добавлять два четверных и в короткую, и в произвольную, разучить один новый. А первопроходцем себя не ощущаю.

Произвольная будет другая немножко, тема «Крестного отца», но мы поменяли немного музыкальные составляющие. Будет несколько музыкальных мотивов», – цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».

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23 комментария

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floret
Матвей осторожнее с употреблением, не все знают, что это про "грибы". Не надо таких высказываний на свою голову.
Парень очень хороший, пластичный, добавит пару квадов и будет в топе.
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Любитель_ФК
Такие шутки с употреблением чего -то там, не сказал чего, могут дорого отозваться и на самом Ветлугине и на его тренерах. Хотя бы намекнул тоже в шутку , о чем идет речь. А вообще парень конечно классный и главное, для такого катания не нужно ничего употреблять, это или дано природой, или нет. Но в следующий раз будь осторожен в подобных шутках, не надо бросать любую тень на свою репутацию.
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Oleg152762
Ответ Девушка Безимени
Че он употребляет?
Грибы, видимо.
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Девушка Безимени
Че он употребляет?
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MyCA
Матвей Ваганович тут вам не там.
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Татьяна Моисеева
Матвей покоряет балетной хореографией, очень музыкален, прыгуч и с непрыжковыми у него всё в порядке! Набирает с каждым стартом, респект!
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Lena_SP
А что он употребляет? Триметазидин? Мельдоний? Оксикодон?
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sergey-ld
Ответ HoratioH
А что Ветлугин употребляет? Так и не понял, к чему был этот пассаж
Что не понятного-то? – дедушкины таблетки употребляет, – без них никак. Наконец кто-то сказал об этом открыто и послал все эти ВАДа – далеко на... Свободу спорту! Слава первопроходцу в деле освобождения спортсменов от полит-манипуляторов мирового капитала Ветлугину! Теперь бы ещё от ФРС, ВТО и ВОЗ освободится, но таких героев у нас пока нет...
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Татьяна Моисеева
Ответ Оскар Муравьев
Аккуратнее надо такими фразами бросаться
Какими такими? Здесь про грибы мишинских некоторые пользователи чуть ли не в каждом комменте "бросаются", какая уж тут аккуратность...
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ВИван
Молодец)))
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Hiro Nakamura
Паренёк с юмором))
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Sne$hinka
Ответ Gemma157
Ветлугин как Коляда, только веселый и с юмором 😆
Коляда был таким же до Пхенчхана.
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Мэй Касахара
Сейчас так лучше не шутить(
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Angry_bear
Ответ Оскар Муравьев
Аккуратнее надо такими фразами бросаться
Стопудово... Завтра во всех забугорных помоечных сми сенсация "российские фигуристы УПОТРЕБЛЯЮТ...!!!!"- И далее по тексту от фантазии...)))
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Оскар Муравьев
Аккуратнее надо такими фразами бросаться
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Для всех, кто не понял: это он про грибы)
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Gemma157
Ветлугин как Коляда, только веселый и с юмором 😆
+17
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Лилибет
Талантливый и с чувством юмора)
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Angry_bear
Не поняла юмора про "употребляю"...)
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Ответ HoratioH
А что Ветлугин употребляет? Так и не понял, к чему был этот пассаж
К шутке про грибы)
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HoratioH
А что Ветлугин употребляет? Так и не понял, к чему был этот пассаж
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Дружба11
Ну Матвеюшка-талантища Вы батенька знатный.Артист до мозга костей,выразительный,тонкий,звонкий,музыкальный.
Улыбнули воздушные поцелуи публике-люди были счастливы, да и вообще контакт со зрителем важная составляющая проката.
и чувство юмора у парня отличное.
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Анаис_Анаис
А я-то думаю, что за смех там из микст-зоны во время проката следующего фигуриста, а это Матвей интервью даёт
+18
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