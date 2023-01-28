Матвей Ветлугин: «По моим баллам не скажешь, что я фигурист второго эшелона? Ну вы же знаете, что я употребляю»
Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга (2-е место).
– В первую очередь, хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня сюда, потому что не выступают лучшие спортсмены – Лиза (Туктамышева), Миша (Коляда), Женя (Семененко), Петя (Гуменник). Хотелось порадовать и показать, что фигуристы второго эшелона тоже могут выступать хорошо.
– По вашим баллам не скажешь, что вы фигурист второго эшелона.
– Ну вы же знаете, что я употребляю. Первый раз пробил отметку в 100 баллов. Понимал, что на турнире в Петербурге этого можно достичь с одним четверным. Знаю, что здесь достаточно лояльно относятся к местным спортсменам, – сказал Ветлугин.
«Чему посвящена короткая программа? Образ Александра Сергеевича Пушкина, что дают понять первые и последние строчки знаменитого стихотворения. Первая часть относительно спокойная, это знакомство с любимой, во второй – вальс с ней, и в третьей части – этот проклятущий Дантес, которому я даю пощечину перчаткой, в конце он меня одолевает.
Чувствую ли себя в чем-то первопроходцем? Что еще хочется покорить? На следующий сезон цели – добавлять два четверных и в короткую, и в произвольную, разучить один новый. А первопроходцем себя не ощущаю.
Произвольная будет другая немножко, тема «Крестного отца», но мы поменяли немного музыкальные составляющие. Будет несколько музыкальных мотивов», – цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».
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Парень очень хороший, пластичный, добавит пару квадов и будет в топе.
Улыбнули воздушные поцелуи публике-люди были счастливы, да и вообще контакт со зрителем важная составляющая проката.
и чувство юмора у парня отличное.