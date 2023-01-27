Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Алиев, Мозалев, Игнатов, Лутфуллин, Зонов и Ветлугин выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание Дмитрий Алиев Макар Игнатов Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Владислав Катичев Глеб Лутфуллин Михаил Полянский чемпионат Санкт-Петербурга Федор Зонов Роман Атояр Арсений Димитриев Александр Поветкин Фигурное катание

28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»

Предварительный старт-лист

Дмитрий Алиев

Роман Атояр

Матвей Ветлугин

Арсений Димитриев

Федор Зонов

Макар Игнатов

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Александр Поветкин

Владислав Катичев

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

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11 комментариев

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Linda
Желаю чисто - на этот раз обе программы - откатать Матвею Ветлугину. Такой хороший мальчик!
0
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22somebody22
Димон,покажи уже свою шедевральную КП во всей красе,давай уже чистенько,хоть разочек.
Макар,а ты Гэтсби чистенько.
И Глебу чистых прокатов.
0
0
0
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Елизавета Смородина
Болею всей душой за Федора Зонова! Услада для глаз и души. Хоть и без ультра си!
+3
0
+3
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galik55
Ответ Carg0
https://www.youtube.com/watch?v=vjDHEPi5-vM https://www.youtube.com/watch?v=_BQVHqPvRj0
Спасибо
0
0
0
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galik55
За Андрея, Макара и Глеба
+1
-1
0
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Додик Аксель
Ответ Carg0
https://www.youtube.com/watch?v=vjDHEPi5-vM https://www.youtube.com/watch?v=_BQVHqPvRj0
Спасибо вам, надеюсь, что удастся по ссылке посмотреть. На всякий случай спрятал в закладки её. )))
0
0
0
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Anatiana
Жизнь - боль
0
-3
-3
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Carg0
Ответ Додик Аксель
Про трансляцию ни слова. Какой-то закрытый чемпионат Санкт-Петербурга получается.
https://www.youtube.com/watch?v=vjDHEPi5-vM
https://www.youtube.com/watch?v=_BQVHqPvRj0
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Про трансляцию ни слова. Какой-то закрытый чемпионат Санкт-Петербурга получается.
+2
-1
+1
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galik55
А трансляция будет?
+2
0
+2
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olvl
Удачи парням. Чистых прокатов.
+4
0
+4
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