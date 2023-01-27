Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Алиев, Мозалев, Игнатов, Лутфуллин, Зонов и Ветлугин выйдут на лед с короткими программами
28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»
Предварительный старт-лист
Дмитрий Алиев
Роман Атояр
Матвей Ветлугин
Арсений Димитриев
Федор Зонов
Макар Игнатов
Глеб Лутфуллин
Андрей Мозалев
Александр Поветкин
Владислав Катичев
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.
Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Макар,а ты Гэтсби чистенько.
И Глебу чистых прокатов.
https://www.youtube.com/watch?v=_BQVHqPvRj0