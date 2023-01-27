Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Алиев, Мозалев, Игнатов, Лутфуллин, Зонов и Ветлугин выйдут на лед с короткими программами

28 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию мужчины выступят с короткими программами.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия-38»

Предварительный старт-лист

Дмитрий Алиев

Роман Атояр

Матвей Ветлугин

Арсений Димитриев

Федор Зонов

Макар Игнатов

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Александр Поветкин

Владислав Катичев

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

Расписание чемпионата Санкт-Петербурга-2023: там выступят Туктамышева, Алиев, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский