Андрей Мозалев: «Присутствует усталость после Кубка Первого канала. Я выложился там, много эмоций отдал»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию мужское катание Андрей Мозалев чемпионат Санкт-Петербурга Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга (5-е место).

– Что скажешь по поводу выступления? Как себя чувствуешь?

– Чувствую себя подуставшим. Не все получилось. А так ощущения от проката, кроме прыжков, отличные. Зрители поддерживали. Болельщики на трибунах присутствуют. Усталость присутствует после Кубка Первого канала, я выложился там. Здесь уже тяжеловато. Много эмоций отдал в Москве.

– Каково тебе две недели подряд выступать?

– У меня такого ни разу не было. Было только с перерывом две недели максимум. Это мой последний сезон в юниорах был.

– Почему решился выступать, понимая, что будет сложно?

– Сложно, но это тоже опыт. Это чемпионат любимого города. Поэтому я здесь.

– Как тебе то, что впервые чемпионат города проходит при аншлаге?

– Это круто, что фигурное катание развивает и идет вперед, больше зрителей смотрят нас.

– Еще можно побороться за победу?

– За победу всегда можно побороться.

– Отсутствие тренера у бортика сказывалось?

– В общем, нет. У меня бывал уже такой опыт. Нужно и без тренера и с тренером уметь вступать это тоже опыт.

– А наличие материальных стимулов в чемпионате города вдохновляет на победы?

– Конечно. Здесь и комментировать нечего.

– С какими ощущениями смотрел ЧЕ?

– Я не смотрел, видел только результаты. Посмотрел таблицу и чуть прошелся по распечаткам. Никто особых впечатлений не оставил.

– Не обидно, что тебя там не было?

– Обидно, на самом деле. Но, я думаю, что мои чемпионаты Европы еще впереди. Не грущу, стараюсь работать дальше, – сказал Мозалев.

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16 комментариев

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Елизавета Смородина
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Видели мы неделю назад результаты Семененко: все вхлам развалил. Все преимущество, заработанное до него, просто слил. И даже после прокатов на КПК, где вообще не выложился, на чемпионат СПб не заявился)))
Это было шоу. И правильно, что на шоу не стал убиваться. А так Семененко был почти самым стабильным до сего момента .
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floret
Усталость чувствуется у всех участников КПК. Только кому то разрешили пропустить этот старт, а кому то нет.
Удачи Андрею в ПП. И не расстраиваться, старт проходной.
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Мурманчанин37
Ответ Тина__Тина
Мозалев неделю назад на КПК выиграл по сути чемпионат России! Пересмотрите, если не в курсе еще, кто такой Мозалев!
В сезон 20/21 Мозалев входил ЮЧМ и с серебром ЮФГП. Но грибов больше было у ноунейма Семененко
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Мурманчанин37
Ответ Екатерина Ивановская
У Семененко свои плюсы и минусы в прокатах. И он - чемпион России, показал лучший результат из сборной на ОИ. Кто такой Мозалев?
Спасибо за массовые жалобы благодаря которым нельзя теперь отвечать
http://joxi.ru/xAePkOkTVgxx72
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Тина__Тина
Ответ Екатерина Ивановская
У Семененко свои плюсы и минусы в прокатах. И он - чемпион России, показал лучший результат из сборной на ОИ. Кто такой Мозалев?
Мозалев неделю назад на КПК выиграл по сути чемпионат России! Пересмотрите, если не в курсе еще, кто такой Мозалев!
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Мурманчанин37
Семененко, если рискнет выкатать такую сложность по коньку и корпусу, ближе к концу проката завяжет со спортом и переключится на учебу
Семененко не сможет это выкатать в принципе. У него беднейшая хореография между прыжками. Впрочем, он даже без хорео, на одних прыжках также нестабилен, как и остальные.
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0
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Екатерина Ивановская
У Семененко свои плюсы и минусы в прокатах. И он - чемпион России, показал лучший результат из сборной на ОИ. Кто такой Мозалев?
Видели мы неделю назад результаты Семененко: все вхлам развалил. Все преимущество, заработанное до него, просто слил.
И даже после прокатов на КПК, где вообще не выложился, на чемпионат СПб не заявился)))
+6
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Оз
Ответ Екатерина Ивановская
Мозалев такого же небольшого роста как и Коляда, с Игнатовым, Гуменником он и рядом не стоял по комплекции. Проблема лишь в его голове.
Комплекция это не только рост. У мальчиков по мере взросления меняется корпус, формируется мужской тип фигуры. учебник биологии Вам в помощь: Вы похоже эту тему пропустили в школе)))
По Андрею кстати очень заметно как он повзрослел и стал шире в плечах. Ну и про операцию на ноге у Мозалева Вы почему-то забыли!
+5
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Екатерина Ивановская
Ответ Мурманчанин37
Семененко, если рискнет выкатать такую сложность по коньку и корпусу, ближе к концу проката завяжет со спортом и переключится на учебу
У Семененко свои плюсы и минусы в прокатах. И он - чемпион России, показал лучший результат из сборной на ОИ. Кто такой Мозалев?
+3
-6
-3
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Мурманчанин37
Ответ Екатерина Ивановская
Раз усталость, тогда нечего было выступать. Уже не первый сезон Мозалев заваливает КП. Со стороны кажется, что проблема не в технике, а в голове. Ну вот пишут, что Мозалев такой перспективный, ему шансов не дают. Когда-то Мозалев побеждал Кагияму, а сейчас Юма двукратный призер ОИ, а Андрей вечно перспективный.
Семененко, если рискнет выкатать такую сложность по коньку и корпусу, ближе к концу проката завяжет со спортом и переключится на учебу
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+7
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Екатерина Ивановская
Ответ Оз
Ну может хватит про Юму? Уже сколько написано, что Юма был такого же роста, что и по юниорам, что он по фигуре не менялся. А Мозалев вообще-то очень сильно изменился по телосложению. Или Вы думаете, что только у девочек пубертат? У Мозалева ещё и операция была!
Мозалев такого же небольшого роста как и Коляда, с Игнатовым, Гуменником он и рядом не стоял по комплекции. Проблема лишь в его голове.
+3
-8
-5
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Wiley Fox
Ахах

Они там все с ума сошли? То есть, шоу Первого канала, теперь самое важное у фигуристов?

Потому что там бабло рекой?
+2
-4
-2
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Оз
Ответ Екатерина Ивановская
Раз усталость, тогда нечего было выступать. Уже не первый сезон Мозалев заваливает КП. Со стороны кажется, что проблема не в технике, а в голове. Ну вот пишут, что Мозалев такой перспективный, ему шансов не дают. Когда-то Мозалев побеждал Кагияму, а сейчас Юма двукратный призер ОИ, а Андрей вечно перспективный.
Ну может хватит про Юму? Уже сколько написано, что Юма был такого же роста, что и по юниорам, что он по фигуре не менялся. А Мозалев вообще-то очень сильно изменился по телосложению. Или Вы думаете, что только у девочек пубертат? У Мозалева ещё и операция была!
+6
-1
+5
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Екатерина Ивановская
Раз усталость, тогда нечего было выступать. Уже не первый сезон Мозалев заваливает КП. Со стороны кажется, что проблема не в технике, а в голове.
Ну вот пишут, что Мозалев такой перспективный, ему шансов не дают. Когда-то Мозалев побеждал Кагияму, а сейчас Юма двукратный призер ОИ, а Андрей вечно перспективный.
+3
-9
-6
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Alla Belova
Вообще, если такая усталость, тоже надо думать, нужно ли выступать...У Андрея и так перед судьями слишком много нестабильности зафиксировано.
Хотя лично я рада, что он здесь, готова его смотреть в любом состоянии!
+5
0
+5
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Спортивный лис
А журналисты решили всех спросить про денежную мотивацию? Что зе желание влезть в чужие карманы? Конечно, деньги всех так или иначе мотивируют, вряд ли хоть кто-то скажет, что не рад денежному призу.
+10
0
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