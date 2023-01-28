Андрей Мозалев: «Присутствует усталость после Кубка Первого канала. Я выложился там, много эмоций отдал»
Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга (5-е место).
– Что скажешь по поводу выступления? Как себя чувствуешь?
– Чувствую себя подуставшим. Не все получилось. А так ощущения от проката, кроме прыжков, отличные. Зрители поддерживали. Болельщики на трибунах присутствуют. Усталость присутствует после Кубка Первого канала, я выложился там. Здесь уже тяжеловато. Много эмоций отдал в Москве.
– Каково тебе две недели подряд выступать?
– У меня такого ни разу не было. Было только с перерывом две недели максимум. Это мой последний сезон в юниорах был.
– Почему решился выступать, понимая, что будет сложно?
– Сложно, но это тоже опыт. Это чемпионат любимого города. Поэтому я здесь.
– Как тебе то, что впервые чемпионат города проходит при аншлаге?
– Это круто, что фигурное катание развивает и идет вперед, больше зрителей смотрят нас.
– Еще можно побороться за победу?
– За победу всегда можно побороться.
– Отсутствие тренера у бортика сказывалось?
– В общем, нет. У меня бывал уже такой опыт. Нужно и без тренера и с тренером уметь вступать это тоже опыт.
– А наличие материальных стимулов в чемпионате города вдохновляет на победы?
– Конечно. Здесь и комментировать нечего.
– С какими ощущениями смотрел ЧЕ?
– Я не смотрел, видел только результаты. Посмотрел таблицу и чуть прошелся по распечаткам. Никто особых впечатлений не оставил.
– Не обидно, что тебя там не было?
– Обидно, на самом деле. Но, я думаю, что мои чемпионаты Европы еще впереди. Не грущу, стараюсь работать дальше, – сказал Мозалев.
Удачи Андрею в ПП. И не расстраиваться, старт проходной.
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И даже после прокатов на КПК, где вообще не выложился, на чемпионат СПб не заявился)))
По Андрею кстати очень заметно как он повзрослел и стал шире в плечах. Ну и про операцию на ноге у Мозалева Вы почему-то забыли!
Они там все с ума сошли? То есть, шоу Первого канала, теперь самое важное у фигуристов?
Потому что там бабло рекой?
Ну вот пишут, что Мозалев такой перспективный, ему шансов не дают. Когда-то Мозалев побеждал Кагияму, а сейчас Юма двукратный призер ОИ, а Андрей вечно перспективный.
Хотя лично я рада, что он здесь, готова его смотреть в любом состоянии!