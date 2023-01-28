Андрей Мозалев: «Присутствует усталость после Кубка Первого канала. Я выложился там, много эмоций отдал»

Российский фигурист прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга (5-е место).

– Что скажешь по поводу выступления? Как себя чувствуешь?

– Чувствую себя подуставшим. Не все получилось. А так ощущения от проката, кроме прыжков, отличные. Зрители поддерживали. Болельщики на трибунах присутствуют. Усталость присутствует после Кубка Первого канала, я выложился там. Здесь уже тяжеловато. Много эмоций отдал в Москве.

– Каково тебе две недели подряд выступать?

– У меня такого ни разу не было. Было только с перерывом две недели максимум. Это мой последний сезон в юниорах был.

– Почему решился выступать, понимая, что будет сложно?

– Сложно, но это тоже опыт. Это чемпионат любимого города. Поэтому я здесь.

– Как тебе то, что впервые чемпионат города проходит при аншлаге?

– Это круто, что фигурное катание развивает и идет вперед, больше зрителей смотрят нас.

– Еще можно побороться за победу?

– За победу всегда можно побороться.

– Отсутствие тренера у бортика сказывалось?

– В общем, нет. У меня бывал уже такой опыт. Нужно и без тренера и с тренером уметь вступать это тоже опыт.

– А наличие материальных стимулов в чемпионате города вдохновляет на победы?

– Конечно. Здесь и комментировать нечего.

– С какими ощущениями смотрел ЧЕ?

– Я не смотрел, видел только результаты. Посмотрел таблицу и чуть прошелся по распечаткам. Никто особых впечатлений не оставил.

– Не обидно, что тебя там не было?

– Обидно, на самом деле. Но, я думаю, что мои чемпионаты Европы еще впереди. Не грущу, стараюсь работать дальше, – сказал Мозалев.