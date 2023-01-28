Татьяна Мишина: «Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в чемпионате Санкт-Петербурга. Ей было разрешено пропустить турнир»

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что фигуристка не планировала выступать на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Раньше и не планировалось, что Елизавета будет выступать. Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в турнире, так ей было разрешено пропустить чемпионат Санкт-Петербурга. Федерация на это дала «добро» еще до Кубка Первого канала. Ничего с ней не случилось.

Естественно, Лиза будет готовиться к финалу. Будем надеяться, что все будет хорошо!» – сказала Мишина.