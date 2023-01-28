Татьяна Мишина: «Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в чемпионате Санкт-Петербурга. Ей было разрешено пропустить турнир»
Тренер Татьяна Мишина рассказала, что фигуристка Елизавета Туктамышева не планировала выступать на чемпионате Санкт-Петербурга.
«Раньше и не планировалось, что Елизавета будет выступать. Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в турнире, так ей было разрешено пропустить чемпионат Санкт-Петербурга. Федерация на это дала «добро» еще до Кубка Первого канала. Ничего с ней не случилось.
Естественно, Лиза будет готовиться к финалу. Будем надеяться, что все будет хорошо!» – сказала Мишина.
Если информация об участии Лизы даже не была на афишах, но гуляла по сети, её следовало опровергнуть.
А если была, то тем более.
Из уважения к болельщикам.
Получилось некрасиво.
Ты когда нибудь занимался спортом хотя бы на низкопрофессионпльном уровне? Или хотя бы интересовался как спортсмены живут?
1) факт о том что она не будет участвовать высказали официальные лица задолго до этого
2) факт второй что о её участии сообщали тооолько жёлтая пресса и паблики и не более!!!
3) факт третий как в любом виде спорта любой прыжок на тренировке и любой спортсмен любого спорта может упасть неровно и с микротравмой... если ты этот момент упускаешь- или поболее в футболе за Гарета Бейла- он твой уровень понимания спорта о котором пишешь.
4) человеку 26 лет. В фишурке это даже не мать а бабушка катания. Связки, мышцы восстанавливаются с каждым годом зуде и медленней, крайне медленней из за чего микро разрывы в волокнах мышц происходят сильнее и быстрее... но куда тебе знать такие моменты главное писульки. Поэтому во всех видах спорта где важен возраст спортсмены чаще и дольше пропускают и восстанавливаются... зато важно шлак высрать... и я не щащищаю фигуристку а меня бомбит от даунитохромосомых которые живут в сети и думают что посмотрев пару статей или коротких видео по 30 секунд в тик токе начинают разбираться во всех сферах... ответы не читая закрываю.
Никакой спортивной составляющей там нет. Медали и звания не вручают
А твоя Лиза могла быть стать в 26 лет чемпионкой города, в любви которому так клянётся и порадовать местных
Но она устала радовать москвичей
ох уж этот лицемерный шок-что спортсмены рассчитывают,что им интереснее-да рассчитывают и все без исключения.
ты с другого аккаунта обвиняла Лизу в любви к бабкам,что она участвует в этом турнире, теперь уже с этого аккаунта -не участвуя она тоже тебе позарез должна.
вот ты чудо-сто аккаунтов и все с противоречащим друг другу мнениями,чтобы разогнать обсуждение.
То есть, наиважнейший КПК в Москве был в планах, там ведь бабло горой, а местный питерский междусобойчик, где призовой фонд 2 млн глазовской башкирке неинтересно катать?
Поняли, питерские любители ФК? Ваша приезжая, но такая родная родная императрица, вас побрила без мыла
мои близкие друзья взяли билеты именно из-за нее и пар,лучше как то ориентировать людей заранее, раз до КПК знали что не примет Лиза участие,народ реально идет на спортсмена.
Успехов Лизе!
Лиззи наш Родной, Мура начала учить тренить 2 квада, а ей в отличии от тебя по комплекции его делать тяжелее, в силу возраста проще.
Начинай и ты восстанавливать Лизик и давай какие-то видео отчеты на телегу как проходит восстановление-так ты и себя дисциплинируешь и нарабатывать гарантированно будешь..
Лизик,надо его добить Солнце...