Татьяна Мишина: «Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в чемпионате Санкт-Петербурга. Ей было разрешено пропустить турнир»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что фигуристка Елизавета Туктамышева не планировала выступать на чемпионате Санкт-Петербурга.

«Раньше и не планировалось, что Елизавета будет выступать. Не знаю, как появилась информация об участии Туктамышевой в турнире, так ей было разрешено пропустить чемпионат Санкт-Петербурга. Федерация на это дала «добро» еще до Кубка Первого канала. Ничего с ней не случилось.

Естественно, Лиза будет готовиться к финалу. Будем надеяться, что все будет хорошо!» – сказала Мишина.

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22 комментария

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Ir_rish
Ответ Юра Плисецкий
Видя списки участников со своим именем, Лизе нужно было написать об ошибке в своих соцсетях. Порядочные люди обычно так поступают со своими болельщиками.
Нугумановой предьявите аналогичные претензии.
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Юра Плисецкий
Видя списки участников со своим именем, Лизе нужно было написать об ошибке в своих соцсетях. Порядочные люди обычно так поступают со своими болельщиками.
+2
-1
+1
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Anna Leonova
А на афишах ее фамилия и сегодня на входе в АФК. Ну зачем такую лапшу вешать?
+4
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+4
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Kareglazaya
Похоже на, в Федерации побоялись, что билеты не раскупятся, а потому и вписали всех, кого можно...
+1
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Alexxa
А зачем тогда на афише была? Не видела? Протестовала? Тогда пусть скажут, что организаторы вопреки ее отказу поместили...
+4
-2
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Carg0
Не планировалось. Значит, имена на афишах - заведомая ложь. Не обманешь - не продашь. Устали уже от постоянного вранья.
+2
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Лучшее_враг_хорошего
Все это, конечно, прелестно..Но что мешало спортсменке и ее тренерам опровергнуть это ровно неделю назад? Фамилия Туктамышевой изначально была в сети/на афишах.
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Kovka Gnutik
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Если информация об участии Лизы даже не была на афишах, но гуляла по сети, её следовало опровергнуть.
А если была, то тем более.
Из уважения к болельщикам.
Получилось некрасиво.
+11
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Татьяна Моисеева
Ответ ВИван
Думаю, организаторы ее именем приманивали зрителей)
Однозначно!
+3
0
+3
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Татьяна Моисеева
Ответ wadwill13
Сколько тебе лет пискун чатовый? Ты когда нибудь занимался спортом хотя бы на низкопрофессионпльном уровне? Или хотя бы интересовался как спортсмены живут? 1) факт о том что она не будет участвовать высказали официальные лица задолго до этого 2) факт второй что о её участии сообщали тооолько жёлтая пресса и паблики и не более!!! 3) факт третий как в любом виде спорта любой прыжок на тренировке и любой спортсмен любого спорта может упасть неровно и с микротравмой... если ты этот момент упускаешь- или поболее в футболе за Гарета Бейла- он твой уровень понимания спорта о котором пишешь. 4) человеку 26 лет. В фишурке это даже не мать а бабушка катания. Связки, мышцы восстанавливаются с каждым годом зуде и медленней, крайне медленней из за чего микро разрывы в волокнах мышц происходят сильнее и быстрее... но куда тебе знать такие моменты главное писульки. Поэтому во всех видах спорта где важен возраст спортсмены чаще и дольше пропускают и восстанавливаются... зато важно шлак высрать... и я не щащищаю фигуристку а меня бомбит от даунитохромосомых которые живут в сети и думают что посмотрев пару статей или коротких видео по 30 секунд в тик токе начинают разбираться во всех сферах... ответы не читая закрываю.
Заметьте, он вам не ответил и сразу слился! Ответить на взвешенный и логичный коммент таким юзерам, как правило, аргументов не хватает...
+2
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Татьяна Моисеева
Ответ Katerina Sunny
Сначала якобы выступит, потом рождаются инсайды про здоровье, а потом идёт опровержение. Инсайдеры бы хоть здоровье не трогали.
Просматривается элементарная заинтересованность организаторов в продаже как можно большего количества билетов на этот турнир. Некрасиво от слова совсем!..
+5
0
+5
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Бунтарь без идеала
Да ее имя на афише на оф странице федерации СПб! Есть же ответственный за ее составление, должен как-то отвечать. Понимаю тех, кто по здоровью, но если не планировалось, то это введение в заблуждение.
+7
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Lena_SP
Кем разрешено? И зачем ей вообще разрешение? Это всё-таки не чемпионат мира!
+1
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ВИван
Думаю, организаторы ее именем приманивали зрителей)
+5
0
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wadwill13
Ответ Wiley Fox
Вот оно что То есть, наиважнейший КПК в Москве был в планах, там ведь бабло горой, а местный питерский междусобойчик, где призовой фонд 2 млн глазовской башкирке неинтересно катать? Поняли, питерские любители ФК? Ваша приезжая, но такая родная родная императрица, вас побрила без мыла
Сколько тебе лет пискун чатовый?
Ты когда нибудь занимался спортом хотя бы на низкопрофессионпльном уровне? Или хотя бы интересовался как спортсмены живут?
1) факт о том что она не будет участвовать высказали официальные лица задолго до этого
2) факт второй что о её участии сообщали тооолько жёлтая пресса и паблики и не более!!!
3) факт третий как в любом виде спорта любой прыжок на тренировке и любой спортсмен любого спорта может упасть неровно и с микротравмой... если ты этот момент упускаешь- или поболее в футболе за Гарета Бейла- он твой уровень понимания спорта о котором пишешь.
4) человеку 26 лет. В фишурке это даже не мать а бабушка катания. Связки, мышцы восстанавливаются с каждым годом зуде и медленней, крайне медленней из за чего микро разрывы в волокнах мышц происходят сильнее и быстрее... но куда тебе знать такие моменты главное писульки. Поэтому во всех видах спорта где важен возраст спортсмены чаще и дольше пропускают и восстанавливаются... зато важно шлак высрать... и я не щащищаю фигуристку а меня бомбит от даунитохромосомых которые живут в сети и думают что посмотрев пару статей или коротких видео по 30 секунд в тик токе начинают разбираться во всех сферах... ответы не читая закрываю.
+5
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Wiley Fox
Ответ Sincere
На Кпк все звезды сборной участвуют. А что Лиза потеряла в компании Талалайкиных и Захаровых? Через неделю после кпк в 26 лет. Лол))
Потому что там бабло и разнарядка из кремля

Никакой спортивной составляющей там нет. Медали и звания не вручают

А твоя Лиза могла быть стать в 26 лет чемпионкой города, в любви которому так клянётся и порадовать местных

Но она устала радовать москвичей
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Sincere
Ответ Wiley Fox
Вот оно что То есть, наиважнейший КПК в Москве был в планах, там ведь бабло горой, а местный питерский междусобойчик, где призовой фонд 2 млн глазовской башкирке неинтересно катать? Поняли, питерские любители ФК? Ваша приезжая, но такая родная родная императрица, вас побрила без мыла
На Кпк все звезды сборной участвуют. А что Лиза потеряла в компании Талалайкиных и Захаровых? Через неделю после кпк в 26 лет. Лол))
+7
-4
+3
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Дружба11
Wiley Fox, или все знают,что это наша драгоценная и любимая чудо-блогер, хватит бабки чужие считать, ты то родителями снабжаешься в отличии от Лизы.
ох уж этот лицемерный шок-что спортсмены рассчитывают,что им интереснее-да рассчитывают и все без исключения.
ты с другого аккаунта обвиняла Лизу в любви к бабкам,что она участвует в этом турнире, теперь уже с этого аккаунта -не участвуя она тоже тебе позарез должна.
вот ты чудо-сто аккаунтов и все с противоречащим друг другу мнениями,чтобы разогнать обсуждение.
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veramarso
Правда не знаете?? А многие догадываются)
+7
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Wiley Fox
Вот оно что

То есть, наиважнейший КПК в Москве был в планах, там ведь бабло горой, а местный питерский междусобойчик, где призовой фонд 2 млн глазовской башкирке неинтересно катать?

Поняли, питерские любители ФК? Ваша приезжая, но такая родная родная императрица, вас побрила без мыла
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-17
0
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Дружба11
Татьяна Николаевна, благодарим, все правильно,что пояснили,а то тут уже к Лизе очередь обвинителей.
мои близкие друзья взяли билеты именно из-за нее и пар,лучше как то ориентировать людей заранее, раз до КПК знали что не примет Лиза участие,народ реально идет на спортсмена.
Успехов Лизе!
Лиззи наш Родной, Мура начала учить тренить 2 квада, а ей в отличии от тебя по комплекции его делать тяжелее, в силу возраста проще.
Начинай и ты восстанавливать Лизик и давай какие-то видео отчеты на телегу как проходит восстановление-так ты и себя дисциплинируешь и нарабатывать гарантированно будешь..
Лизик,надо его добить Солнце...
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+9
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Katerina Sunny
Сначала якобы выступит, потом рождаются инсайды про здоровье, а потом идёт опровержение. Инсайдеры бы хоть здоровье не трогали.
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+16
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