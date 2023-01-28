Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Чемпионка мира 2015 года не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Туктамышева была в предварительном старт-листе, но сегодня ее имя пропало из списка участниц.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, фигуристка снялась с турнира по состоянию здоровья.

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет 28-29 января.