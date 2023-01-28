Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Туктамышева была в предварительном старт-листе, но сегодня ее имя пропало из списка участниц. 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, фигуристка снялась с турнира по состоянию здоровья. 

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет 28-29 января. 

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104 комментария

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Tanya Reed
Ответ Alealeale
Я был уверен, что в этом сезоне Лиза будет пробовать квад на каждом старте, просто чтобы его сделать, закрыть гештальт, и со спокойной душой закончить карьеру.
А я была уверена, что не сделает никогда. Только разговоры об этом кваде, но она или не заявляет его, или вот снимается с соревнований- хотя на этой водокачке и с упаденным квадом бы выиграла. Я лично не жду от Лизы квадов, это ее личное дело, идти на них или нет. Бесят разговоры о том, что она якобы «овладела квадом», «владеет квадом»,- уже прямо смешно на этот несуществующий квад)
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ретроградный меркурий
Ответ floret
Маленький не стоящий внимания призовой фонд и все сразу заболели. Сихарулидзе надо призадуматься.
Сборники Питера игнорируют чемпионат Питера. Сихарулидзе действительно надо задуматься
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Natalia Solomakha
Чемпионат Санкт-Петербурга такой мощный и зверский турнир, что участники выбыли ещё до его начала.
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Zhuuuzhik
Ожидаемо)) Правильно, перед ФГП надо набраться сил.
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Товарищ Майор.
Воспаление хитрости?
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Alealeale
Ответ alexnew
Мы точно про одну Туктамышеву говорим? :)
Ну почему она не рисковала до олимпиады было понятно. Не было времени на эксперименты, нужна была стратегия. Но в этом сезоне то что, когда терять вообще нечего? Четверной и олимпиада - единственное, что Лизе не покорилось в ФК.
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Андрей Лоел
Питер это бездонная бочка,похоже кто то включил разум.
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Лека-Лека
Наглядная иллюстрация отношения и отсутствия уважения к своим болельщикам со стороны Мишина и его учеников.
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Jessi
Ответ Евгений Огий
2.2млн весь призовой на всех
Понятно , думаю на ФГП спортсмена бы напичкались таблетками, но все равно бы выступили . Тут в принципе терять нечего, по деньгам копейки для фигуристов. болельщиков только жаль, кто ехал с других городов
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Pelageya_20
Ответ bezsugar
Мдэээ... противно, когда так делают. А делают фк-представители так уже давно. Громким началом таких вот снятий после покупки билетов были ОП, когда Загитова снялась. Много возмущений было тогда. Ну а федра только и любит, что денежки считать. Или вот вспомнить недавний перенос из Сочи в Питер.. и чайковская чисто по-хамски еще ответила, что типа всё решили еще месяц назад, ага. Спасибо за заботу о болельщиках.
Если быть точными, Загитова на те открытые прокаты и не заявлялась, заявлений о том, что она возобновляет соревновательную карьеру от неё не было. Вот кто действительно снялись из действующих фигуристов с тех прокатов, так это Стебукины, Алиев и много ещё кто. Но весь негатив тогда вылили как обычно только на Алину.
А вот сейчас действительно поступили по-свински, сначала заявив весь цвет ФК Питера, и объявив о их снятии в последний момент.
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Евгений Огий
Ответ Jessi
Скажите пожалуйста, на Ч СПб денег не дают ?
2.2млн весь призовой на всех
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Jessi
Скажите пожалуйста, на Ч СПб денег не дают ?
+2
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alexnew
Ответ Alealeale
Я был уверен, что в этом сезоне Лиза будет пробовать квад на каждом старте, просто чтобы его сделать, закрыть гештальт, и со спокойной душой закончить карьеру.
Мы точно про одну Туктамышеву говорим? :)
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Евгений Огий
Интересно, а вернуть билет могут зрители за день до старта, когда не получают товар, который оплатили? Ну, это как вместо Iron Maiden в 2011 в СКК Ария бы вышла, а мы с приятелем проехали пол страны, потратив на дорогу и гостиницу больше, чем на билет)). Или там мелким шрифтом на билете, что шиш, а не возврат?
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Alealeale
Ответ Ортодокс7
Сам с собою говоришь, да? Замечательно. Квад нужно исполнять правильно, а не делать вид, что прыжок был квадом, как это делают юные фигуристки в одном штабе. Лиза если не может его исполнить хорошо, не берется, в отличие от читерш.
Судьи решают какой квад правильный, а какой нет. И ни российские, ни международные судьи к четверным девушек из этого штаба претензий не имеют. Они ставят им за них высокие надбавки и позволяют получать рекорды. Вы можете изрыгаться гноем и завистью сколько угодно, но техника прыжков девушек из ТШТ находится в рамках правил и не противоречит им.
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Ортодокс7
Ответ Alealeale
В этом сезоне нужно было сделать всё, чтобы причислиться к квадисткам. Первый квад в 26 сделал бы её легендой. Но Лиза с тренером расставили приоритеты по другому, для них оказалось важнее выиграть мордовские узоры… 😒
Сам с собою говоришь, да? Замечательно. Квад нужно исполнять правильно, а не делать вид, что прыжок был квадом, как это делают юные фигуристки в одном штабе. Лиза если не может его исполнить хорошо, не берется, в отличие от читерш.
+4
-3
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мистер бин
Только за большие деньги привыкли выступать.
+7
-3
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Ягун Ягунини
Может быть и правильно. В свете последнего заявления Баха вполне возможно участие наших на ЧМ, а Лиза, с учётом неопределенности у Камилы, первый кандидат. Поэтому, если так, то лучше поберечься.
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Alealeale
Ответ Alealeale
А я говорил, что время на четверной уже упущено. У нее был единственный шанс его попробовать в начале этого сезона, она была готова, но не стала. Больше такого шанса в этом сезоне не будет. А сможет ли она делать его в следующем - большой вопрос.
Я был уверен, что в этом сезоне Лиза будет пробовать квад на каждом старте, просто чтобы его сделать, закрыть гештальт, и со спокойной душой закончить карьеру.
+2
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Бу!
че-то все поснимались
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Wiley Fox
Как бы это не ответ фигуристов на скудный призовой фонд

КПК выкатил 9 и 11 млн на свое неофициальное шоу, а тут 2.2 млн на всех

Ну и вот. Императрица решила отдохнуть

Что-то с Газпромом и ротенбергами не то
+6
-3
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Анаис_Анаис
Ответ Sincere
Чтд. Кому этот турнир нужен был через неделю после кпк? Все вопросы к гениальным организаторам.
Тем, кто не выступал на КПК. Вопрос к топам и их тренерам, зачем заявляться
+9
0
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Alealeale
Ответ Alealeale
А я говорил, что время на четверной уже упущено. У нее был единственный шанс его попробовать в начале этого сезона, она была готова, но не стала. Больше такого шанса в этом сезоне не будет. А сможет ли она делать его в следующем - большой вопрос.
В этом сезоне нужно было сделать всё, чтобы причислиться к квадисткам. Первый квад в 26 сделал бы её легендой. Но Лиза с тренером расставили приоритеты по другому, для них оказалось важнее выиграть мордовские узоры… 😒
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
Чтд. Кому этот турнир нужен был через неделю после кпк? Все вопросы к гениальным организаторам.
+4
-2
+2
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Alealeale
А я говорил, что время на четверной уже упущено. У нее был единственный шанс его попробовать в начале этого сезона, она была готова, но не стала. Больше такого шанса в этом сезоне не будет. А сможет ли она делать его в следующем - большой вопрос.
+6
-3
+3
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