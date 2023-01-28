Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по состоянию здоровья
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Туктамышева была в предварительном старт-листе, но сегодня ее имя пропало из списка участниц.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, фигуристка снялась с турнира по состоянию здоровья.
Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет 28-29 января.
А вот сейчас действительно поступили по-свински, сначала заявив весь цвет ФК Питера, и объявив о их снятии в последний момент.
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